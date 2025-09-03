Trump y Rubio rechazan el victimismo palestino

3 de septiembre, 2025

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, provocó el escarnio del mundo con su anuncio la semana pasada de que Washington prohibía a funcionarios de la Autoridad Palestina entrar en el país para asistir a la reunión de este mes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La medida provocó la previsible indignación de los críticos del presidente Donald Trump por no seguir las reglas de comportamiento internacional que ha establecido el establishment de la política exterior. También es objeto de un debate más serio sobre si la decisión viola el Acuerdo de 1947 sobre la Sede de las Naciones Unidas, ya que ese acuerdo fue aprobado por el Senado estadounidense como tratado y, por tanto, tiene fuerza de ley.

Pero la revocación de los visados al líder de la AP, Mahmud Abbas, y al resto del pelotón de cleptócratas corruptos que trae consigo cada año cuando despotrica desde la tribuna de la Asamblea General es sólo una parte de la historia. Como The New York Times informó dos días después, no son los únicos a los que se ha prohibido la entrada en Estados Unidos. El 18 de agosto, el Departamento de Estado de EEUU envió un telegrama a todas las embajadas y consulados de EEUU del mundo para que no expidieran visados de visitante a todas las personas que llevaran pasaportes expedidos por la P.A.

La orden de Rubio es, como dijo Ruthie Blum, redactora jefe de JNS wrote, un gesto destinado a socavar el esfuerzo de varias naciones occidentales por utilizar la AGNU para promover la ficción de la estatalidad palestina, para la cual el Abbas de 89 años, que actualmente cumple el 20º año del mandato de cuatro años para el que fue elegido allá por 2005, sería un puntal central.

¿Otra "prohibición musulmana"?

Sin embargo, al prohibir a todos los palestinos venir a Estados Unidos para cualquier otro propósito que no sea la inmigración legal, no se puede eludir el hecho de que Trump está poniendo en marcha una prohibición contra los palestinos-y no sólo contra sus irresponsables representantes.

Eso es algo que será ampliamente denunciado como un acto de prejuicio de la misma manera que la opinión liberal ilustrada reaccionó con horror a la llamada "prohibición musulmana" de Trump.

Aquella orden ejecutiva, que se firmó en enero de 2017 y se aplicaba solo a los procedentes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, no afectaba a más del 80% de la población musulmana mundial. La versión inicial de la prohibición fue impugnada con éxito en los tribunales y sustituida por otra mejor redactada que se mantuvo en vigor hasta que fue anulada por el expresidente Joe Biden en su primer día en el cargo.

Las discusiones sobre esa norma resultaron ser un diálogo de sordos. Trump y sus partidarios afirmaban que de lo que se trataba era de mantener fuera a personas que tenían muchas probabilidades de ser partidarias del terrorismo y, por tanto, una amenaza legítima para Estados Unidos. Los oponentes de Trump, incluidos casi todos los principales medios de comunicación, lo consideraron intolerante y racista, afirmando que sólo un intolerante señalaría a esos países.

Podemos esperar más de lo mismo ahora con respecto a los palestinos.

Como ilustraba el propio artículo del Times, cualquier debate sobre un intento de responsabilizar a los palestinos o de sacar conclusiones sobre ellos es algo que la prensa liberal considera no sólo prejuicioso sino particularmente injusto para un pueblo que ha sufrido tanto en el último siglo. La última frase del artículo se la dedicó al alcalde de Turmus Ayya, un pueblo de Samaria donde viven muchos ciudadanos palestino-estadounidenses con doble nacionalidad, quien dijo que "da la sensación de que a los palestinos siempre se les trata de forma injusta".

Pero es precisamente esta narrativa del sufrimiento palestino lo que está en cuestión en este debate y lo que no debería quedar sin respuesta.

Responsabilizar a Abbas



Lo que Rubio ha hecho con esta prohibición no es tanto un intento de poner la zancadilla a la farsa de Francia, Gran Bretaña, Canadá y Australia de dar una recompensa en forma de Estado soberano a los palestinos por las atrocidades que cometieron contra los israelíes el 7 de octubre de 2023 y por iniciar la guerra que siguió a los ataques dirigidos por Hamás contra las comunidades judías que tuvieron lugar ese día. Hacer todo lo posible para avivar la renovada campaña por la estatalidad palestina es, en sí mismo, un objetivo importante, ya que el 7 de octubre es por sí mismo una prueba flagrante de lo que harían los palestinos si se les concediera la soberanía sobre Judea y Samaria, así como sobre la Franja de Gaza.

La afirmación de que Abbas es un "moderado" amante de la paz, que está en el centro de la campaña a favor de la creación de un Estado, es un mito y un insulto. La Autoridad Palestina sigue subvencionando el terrorismo en forma de su programa de "pago por asesinatos" que se aplica a los que cometieron los crímenes del 7 de octubre, así como a sangrientos actos criminales anteriores. Puede que coopere con las fuerzas de seguridad israelíes para mantenerse con vida frente a las amenazas de Hamás, pero también ha rechazado las ofertas de paz de Israel, dejando claro que nunca aceptará una que les obligue a reconocer la legitimidad de un Estado judío, sin importar dónde puedan trazarse sus fronteras. Abbas sólo condenó tardíamente las atrocidades del 7 de octubre en un lenguaje equívoco, 20 meses después de que ocurrieran, y sólo entonces en una carta al presidente francés Emmanuel Macron. Nunca lo ha hecho en árabe ante su propio pueblo.

Estados Unidos hace bien en exigirle responsabilidades y en negarse a participar en una farsa de la ONU en la que pretende ser el jefe de un Estado inexistente cuyo único efecto práctico será animar a Hamás a seguir luchando y no liberar nunca a los rehenes que aún retiene.

Pero aquí hay algo más que eso. La decisión de Estados Unidos es también un rechazo muy necesario de la campaña mediática internacional que presenta a los palestinos como víctimas oprimidas en una guerra que ellos iniciaron y siguen apoyando. Sí, han sufrido terriblemente, pero los hechos se han tergiversado como parte de una campaña mundial de propaganda contra Israel.

La verdad sobre los palestinos



Sin embargo, la dura e inevitable verdad sobre ellos es que son en gran medida una población que ha sido adoctrinada en el odio tanto a Israel como a Estados Unidos a través de la propaganda que consumen en los medios de comunicación palestinos y en sus escuelas. Esto es cierto tanto si hablamos de los que viven bajo el pulgar autoritario de Abbas y el P.A. en Judea y Samaria, como si hablamos de los que viven en Gaza, gobernada por Hamás. Los acontecimientos de los últimos dos años lo demuestran a través de su apoyo al 7 de octubre, junto con los últimos 78 años durante los cuales han rechazado varias ofertas de Estado con guerras y terrorismo sangriento.

Los palestinos individuales pueden oponerse a lo que sus líderes, y las organizaciones populares y grupos terroristas que han dominado la política palestina durante el último siglo, les han impuesto. También es cierto que la inmensa mayoría de los palestino-estadounidenses que viven en Estados Unidos son ciudadanos respetuosos con la ley.

Pero no es descabellado que la administración se fije en la cultura política que ha rechazado todas las ofertas de paz, incluidas las de crear un Estado junto a Israel. Añádase a eso generaciones de terrorismo sangriento que culminaron en los crímenes incalificables del 7 de octubre, que también han producido una marca particularmente nociva de antisemitismo genocida.

Eso es algo que ha quedado oculto por la generalización de la propaganda de Hamás y los libelos de sangre contra Israel sobre su "genocidio" en Gaza o la hambruna deliberada de los palestinos. La respuesta adecuada a esta narrativa en la que los palestinos son las víctimas de la guerra posterior al 7 de octubre es señalar que comenzó con una orgía de asesinatos en masa, violaciones, torturas, secuestros y destrucción gratuita cometida por palestinos de a pie y no sólo por combatientes de Hamás. Los rehenes, como hemos sabido por los que fueron rescatados o liberados en acuerdos de rescate, eran en su mayoría palestinos de a pie, no combatientes de Hamás.

Las afirmaciones de Biden sobre la guerra -e incluso las declaraciones sobre ella de muchos israelíes y judíos que preferirían ignorar la verdad- que describen esta lucha como una lucha únicamente entre el Estado judío y un grupo terrorista que se ha apropiado de la causa palestina y ha engañado a su pueblo son todas erróneas. Se trata de una guerra entre dos pueblos y no únicamente contra terroristas.

Proyecciones occidentales



Es axiomático que los occidentales vean otras culturas como imágenes especulares de la propia, por mucho que la realidad lo contradiga. Proyectamos nuestras propias sensibilidades y expectativas en los productos de sistemas de creencias que no comparten las mismas premisas. Como resultado, la mayoría de los estadounidenses y europeos han enfocado el conflicto entre judíos y árabes por la tierra de Israel como un conflicto susceptible de compromiso. Muchos israelíes han hecho lo mismo. Han ignorado el triste hecho de que los árabes siempre han considerado la idea de compartir la soberanía sobre cualquier parte del mundo que haya estado bajo dominio musulmán no sólo inadmisible, sino un desaire imperdonable a su dignidad colectiva que no tolerarán.

Por eso el difunto estadista israelí Abba Eban se equivocaba al decir que los "palestinos nunca pierden una oportunidad de perder una oportunidad" ya que pensaban que todos los planes de paz de compromiso que les habrían dado un Estado no eran oportunidades.

También explica por qué nunca hubo paz durante los 30 años de tramitación de la paz que precedieron al 7 de octubre. También es la razón por la que la retirada israelí de todos los colonos, soldados y comunidades judías de Gaza en el verano de 2005 condujo a un Estado de terror y a la construcción deuna fortaleza subterránea del tamaño del metro de Nueva York allí para facilitar la continuación de una guerra de un siglo, en lugar de una incubadora de paz.

Y también es la razón por la que los estadounidenses deberían mirar a quienes lo hicieron -los dirigentes palestinos, incluidos Abbas y su partido Al Fatah, Hamás y la Yihad Islámica Palestina, así como la abrumadora mayoría de la población palestina que los apoya- y reconocer que esto no es algo que queramos más en Estados Unidos.

Existe la creencia entre muchos de la izquierda, especialmente entre los judíos liberales, de que la inmigración a Estados Unidos por parte de cualquier persona es de alguna manera un derecho fundamental. Tontamente confunden las inmigraciones masivas de finales del siglo XIX y principios del XX, así como los esfuerzos de los judíos para escapar de una sentencia de muerte en la Europa ocupada por los nazis, como moralmente equivalentes a lo que equivale a una invasión del país por millones de inmigrantes ilegales bajo el mandato de Biden. Además, consideran autoritario cualquier esfuerzo de Trump por hacer cumplir las leyes de inmigración vigentes. Su enfoque, sin embargo, ha sido una respuesta sensata a un grave problema que ha amenazado el bienestar y la seguridad de muchas comunidades. También es un esfuerzo justificado para defender los intereses de los estadounidenses de clase trabajadora que los demócratas han abandonado.

Asegurar las fronteras estadounidenses



Sin embargo, el esfuerzo por asegurar las fronteras de Estados Unidos -una hazaña que Trump logró en gran medida en poco tiempo tras cuatro años de políticas de fronteras abiertas y negligencia de Biden- también se aplica a la cuestión de qué tipo de personas deberían ser legalmente autorizadas a entrar en Estados Unidos.

Visto así, la denegación de visados es una reacción largamente demorada y totalmente justificada a un siglo de cultura palestina de odio e intolerancia, en la que una guerra contra los judíos se convirtió en parte inextricable de su identidad nacional. Importar una población para la que el rechazo a Occidente y al antisemitismo es tan importante es una locura. También lo es permitir que un gran número de personas de este grupo vengan a estudiar a Estados Unidos, donde pueden contribuir a transformar nuestras instituciones de enseñanza superior en bastiones del odio a los judíos y de la oposición a la civilización occidental.

Independientemente de lo que se pueda decir sobre las incoherencias de la "prohibición musulmana" inicial de Trump, que no excluía a los de muchos países que tenían la misma probabilidad de constituir una amenaza islamista,una prohibición de visado centrada en los árabes palestinos está totalmente justificada.

Más que eso, debería iniciar una mirada más honesta a los individuos que están siendo excluidos por la orden de Rubio.

Muchos palestinos son víctimas inocentes de la guerra actual. Sin embargo, en su conjunto, la población árabe palestina ha elegido la guerra y el terror. Hamás no podría haber mantenido el control sobre Gaza durante 17 años mientras desviaba hacia el terrorismo los miles de millones de ayuda que llegaban a la Franja sin que así fuera. Y si Abbas sigue negándose a celebrar otras elecciones en Judea y Samaria es porque sabe que Hamás las ganaría.

Mantener a los palestinos fuera de Estados Unidos no es sólo una sabia decisión basada en la comprensión de que darles un Estado desde el que puedan duplicar los crímenes del 7 de octubre es una locura. Es también el reconocimiento de la realidad de la cultura política palestina que ha cortejado deliberadamente otra nakba ("catástrofe") similar a su decisión de noviembre de 1947 de rechazar un Estado árabe junto a uno judío, y de lanzar una guerra para destruir el recién nacido Estado judío. Es un rechazo a la narrativa mediática que ve la guerra genocida que iniciaron el 7 de octubre como parte de su victimismo, frente a la prueba irrefutable de que constituyen una amenaza para Occidente e Israel hasta que experimenten un cambio radical que les permita abrazar la paz.

Que la Administración reconozca estos hechos no es prejuicio, racismo o islamofobia. Es simple sentido común.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Sígale en @jonathans_tobin.





© JNS