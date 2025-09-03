La operación en la ciudad de Gaza entra en una "etapa decisiva", dice Netanyahu a las tropas de las FDI

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 2 de septiembre, 2025

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirigió este martes a reservistas y reclutas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el marco de una masiva movilización militar, mientras el ejército se prepara para conquistar uno de los últimos bastiones de Hamas en Ciudad de Gaza, calificando esta fase como una “etapa decisiva” de la guerra que ya lleva casi dos años.

“Estoy con ustedes y les expreso mi profundo agradecimiento, soldados y reservistas de las FDI, y también a sus familias”, señaló Netanyahu en un mensaje en video. “Sé que han pagado un precio muy alto—en el trabajo, en los estudios y en el hogar.”

El premier recordó a las tropas las razones del conflicto, al que definió como una “guerra tenaz y justa, sin parangón”.

“No olvidamos ni por un instante lo que nos hicieron el 7 de octubre: las decapitaciones, las mujeres violadas, los bebés quemados y los rehenes llevados a los túneles en Gaza. Estamos trabajando para traerlos a todos de regreso”, afirmó.

“Estamos actuando para derrotar a Hamas”, agregó, “pero juntos ya hemos logrado avances extraordinarios en la ruptura del eje iraní, tanto en Gaza como con Hezbolá en Líbano, con el régimen de Assad que colapsó, e incluso con Irán, que nos amenazaba con peligros existenciales y que logramos neutralizar. Y ahora enfrentamos a los hutíes”.

“Pero lo que comenzó en Gaza, debe terminar en Gaza”, subrayó.

En su mensaje, Netanyahu destacó la valentía de los soldados:

“Queridos soldados de las FDI, reclutas y reservistas: a lo largo de la guerra hemos tomado decisiones muy difíciles, que nadie creía que éramos capaces de implementar. Pero lo hicimos porque ustedes nos dieron, y me dieron a mí, la fuerza para llevar al Estado de Israel hacia una victoria decisiva.

Ahora enfrentamos la etapa decisiva. Creo en ustedes, confío en ustedes, y todo el pueblo de Israel los abraza. Con la ayuda de Dios, juntos vamos a ganar.”

Ese mismo martes, el jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Eyal Zamir, también se dirigió a reservistas que se presentaban al servicio en la 11ª Brigada, como parte de la nueva fase de movilización contra Hamas.

“Nos estamos preparando para la continuación de la guerra”, dijo Zamir durante una visita a la base de Nachshonim, al sur de Rosh HaAyin, en el centro de Israel. “Vamos a intensificar y ampliar los ataques de nuestra operación, y por eso los hemos convocado.”

El ministro de Defensa, Israel Katz, autorizó el 20 de agosto la convocatoria de 60.000 reservistas adicionales, además de extender las órdenes de servicio de otros 20.000. Con esta medida, el número total de reservistas en activo asciende ahora a 130.000 efectivos.

