Europa, dividida sobre las medidas a tomar contra Israel

Publicado por David Isaac 1 de septiembre, 2025

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE) se mostraron divididos sobre qué hacer para castigar a Israel por su guerra en Gaza, lo que les impidió acordar un plan de acción en una reunión informal en Copenhague, Dinamarca, el 30 de agosto.

Una declaración emitida por la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Kaja Kallas, tras la reunión daba la impresión de que el consejo en su conjunto se oponía a la decisión de Israel de ampliar sus operaciones bélicas en la Ciudad de Gaza.

"El anuncio de Israel de que la Ciudad de Gaza es ahora una zona de combate amenaza con empeorar la situación humanitaria. Si fuera posible una solución militar, la guerra ya habría terminado. Gaza necesita menos guerra, no más guerra", afirmó Kallas.

También criticó el plan de Israel de construir en Judea y Samaria (Ribera Occidental), refiriéndose presumiblemente a la aprobación por parte del Gobierno de la construcción de viviendas en E1, una zona dentro de los límites occidentales de Ma'ale Adumim, que conectaría la parte edificada de la ciudad con Jerusalén.

Aparte de sancionar a ministros del Gobierno (al menos siete países europeos han vetado a los miembros derechistas del Gabinete israelí Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir), y suspender las exportaciones de armas a Israel, Kallas no especificó qué otras opciones se discutieron, limitándose a decir que "una amplia mayoría de estados miembros aportó más ideas".

Según Euractiv, una red de medios de comunicación centrada en asuntos de la UE, el ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, dijo que su país estaba dispuesto a apoyar la suspensión de la cooperación comercial con Israel, la sanción a los ministros israelíes de extrema derecha y la prohibición de las importaciones procedentes de los "asentamientos ilegales", es decir, las comunidades judías de Judea y Samaria.

"Qué más podemos hacer para mejorar realmente la situación; exploraremos esas ideas más a fondo. Pero está claro que los estados miembros discrepan sobre cómo hacer que el Gobierno israelí cambie de rumbo", manifestó Kallas.

Emanuel Navon, miembro del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén (JISS, por sus siglas en inglés), declaró a JNS: "Cuando se trata de decisiones de política exterior, el Consejo Europeo tiene que tener unanimidad. Afortunadamente, eso nunca ocurre".

"Por suerte, tenemos aliados en Europa. Mientras intenten aislar a Israel a través del Consejo Europeo, estamos bien. No son capaces de reunir 27 votos contra Israel. Es imposible", agregó Navon.

Los que se oponen a Israel son los sospechosos habituales, como Irlanda y España, señaló. Los países del este de Europa apoyan a Israel, añadió.

Aunque los países que se oponen a Israel saben que esas reuniones no llevan a ninguna parte, las celebran para mostrar a sus electores que están haciendo algo, dijo Navon.

Aun así, advirtió de que Israel no debe dormirse en los laureles simplemente porque es muy poco probable que los 27 países miembros de la UE se alineen contra Israel.

"Es muy importante ser siempre proactivos en Europa y asegurarnos de que no nos sorprendan. Nunca debemos dar por sentado que tenemos esos aliados. Tenemos que mantenernos en contacto con ellos para asegurarnos de que siguen de nuestro lado", expresó Navon.

Israel también debe tomar medidas contra los gobiernos hostiles, indicó, elogiando la decisión de Israel de cerrar su embajada en Irlanda en diciembre del año pasado. El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, citó la "extrema política antiisraelí del Gobierno irlandés".

"Irlanda se ha convertido básicamente en un país enemigo", aseguró Navon.

También hizo hincapié en que Israel debería llegar directamente a los europeos para influir en la opinión pública, algo que, según subrayó, el Estado judío no está haciendo lo suficiente.

"Israel debería aprovechar esta oportunidad para recordar al público europeo cómo sus economías se han beneficiado de Israel. Hablar directamente al público de allí. Que Israel se una a programas de I+D (investigación y desarrollo) en Europa no es un favor a Israel, sino a Europa", sostuvo.

Por último, Navon sugirió solicitar la ayuda de la actual Administración amiga de Estados Unidos para que ejerza su influencia para penalizar a los gobiernos hostiles.

Washington puede ayudar a los países europeos que se vuelven contra Israel a entender que se enfrentan a represalias si castigan al aliado más incondicional de Estados Unidos, manifestó.

"La Administración Trump puede asegurarse de que esos gobiernos hostiles en Europa paguen un precio por confabularse contra Israel", prosiguió Navon.

Netanyahu: el apoyo de Starmer al Estado palestino es "vergonzoso"

La declaración del 25 de julio del primer ministro británico Keir Starmer sobre el reconocimiento de un Estado palestino fue "vergonzosa", dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante una reciente entrevista con Konstantin Kisin y Francis Foster, copresentadores del popular podcast del Reino Unido Triggernometry.



Netanyahu publicó íntegramente la entrevista del 20 de agosto en su cuenta de X el jueves.



A la pregunta de Kisin sobre si el reconocimiento de un Estado palestino "animaría a Hamás a continuar su resistencia", Netanyahu respondió: "Por supuesto que sí".



Hablando del grupo terrorista, que invadió Israel el 7 de octubre de 2023, el primer ministro israelí expresó: "Cometen la mayor salvajada contra los judíos desde el Holocausto, y el primer ministro de Gran Bretaña dice: 'los recompensaremos con un Estado de facto,'... que se compromete abiertamente a repetir la masacre del 7 de Octubre una y otra y otra vez".



A los dirigentes occidentales les gusta repetir que Israel tiene derecho a defenderse, pero "reconocen el derecho de Israel a defenderse mientras Israel no ejerza ese derecho", sostuvo Netanyahu.

© JNS