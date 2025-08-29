La última resistencia de los demócratas pro-Israel

29 de agosto, 2025

Hubo un tiempo en que los adultos moderados a cargo del Partido Demócrata no temían usar su poder para marginar a los izquierdistas radicales que odian a Israel. Pero como quedó patente en la reunión del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) de la semana pasada en Minneapolis, ya no es así.

La buena noticia es que el establishment del partido, es decir, la mayoría de los cargos y funcionarios como los miembros del Comité Nacional, aún no ha sido completamente arrasado por la extrema izquierda. Eso quedó claro cuando el DNC votó en contra de una resolución que declaraba su apoyo a un Estado palestino y un embargo total de armas a Israel con ninguna condena a Hamás, los atentados terroristas del 7 de Octubre o un llamamiento a la liberación de los rehenes israelíes. También es cierto que la mayoría de los presentes estaban dispuestos a respaldar una resolución alternativa propuesta por el presidente Ken Martin que, al tiempo que pedía "la entrega segura y sin restricciones de ayuda humanitaria" a Gaza y un alto el fuego, también exigía la liberación de los rehenes retenidos en la Franja y una solución de dos Estados.

Dicha resolución distaba mucho de ser un respaldo rotundo a la alianza entre Estados Unidos e Israel, ya que preveía el fin de la guerra sin la rendición de Hamás. Eso, por supuesto, recompensaría esencialmente a los palestinos con un estado por iniciar la guerra actual con las atrocidades incalificables en el sur de Israel el 7 de Octubre. Dado que incluía una mención a los rehenes y preveía un futuro en el que existiría el Estado judío -aunque a través de un esquema de dos estados que los palestinos han rechazado en repetidas ocasiones-, eso es lo que se considera un sentimiento pro-Israel entre los demócratas en estos días.

Un partido dividido



Justo en el momento en que los demócratas pro-Israel podrían haber celebrado con razón la derrota del ala interseccional y antisemita de su partido, Martin decidió que incluso una expresión tan débil de apoyo a Israel como la que él había propuesto era ir demasiado lejos para el Partido Demócrata en 2025.

En lugar de proceder a la votación, Martin retiró la resolución, declarando que "hay una división en nuestro partido sobre esta cuestión".

Para explicar su desconcertante movimiento de rendirse ante los miembros de izquierda de su partido justo en el momento en que podría haber enviado un mensaje que dejara claro que ellos no mandaban, Martin recurrió al tipo de doble discurso despreciable que debería hacer sonrojar incluso a los más cínicos partidistas.

"Este es un momento que exige un diálogo compartido", dijo Martin. "Por eso he decidido hoy, en este momento, escuchando los testimonios y a la gente de nuestro partido, retirar mi enmienda y mi resolución", agregó.

Es decir, le faltó valor para defender incluso una expresión suavizada de apoyo al Estado judío. O eso, o es demasiado realista para pretender que los miembros del DNC que votaron en contra de la resolución pro-Hamás no eran realmente representativos del sentimiento de un partido cuyos votantes han abandonado en gran medida el apoyo a Israel.

Algunos demócratas judíos hicieron todo lo posible por hacer pasar esta desalentadora decisión como, de alguna manera, una victoria de su bando o, al menos, una derrota de sus oponentes. Pero lo cierto es que el hecho de que Martin ondeara la bandera blanca en este asunto ejemplificó que la última resistencia de los demócratas pro-Israel ya ha tenido lugar y que, lejos de defender valientemente su posición, ya se han rendido.

La toma formal del control del DNC por el ala izquierda interseccional del partido que odia a Israel probablemente tendrá que esperar al menos hasta 2028. En ese momento, la facción liderada por el senador Bernie Sanders (I-Vt.) y la representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) podría finalmente vencer a los últimos vestigios del viejo establishment que impuso a Hillary Clinton y al expresidente Joe Biden a los demócratas en 2016 y 2020. También son la misma multitud que puso en marcha el golpe contra Biden en 2024 después de que su incapacidad mental fuera demasiado grande para encubrirla, y luego la incompetente y finalmente perdedora campaña de la exvicepresidenta Kamala Harris contra el presidente Donald Trump.

La timorata retirada de Martin en la reunión del DNC reflejó el creciente odio al Estado judío entre los demócratas, que han aceptado la propaganda de Hamás sobre Israel cometiendo "genocidio" en la Franja de Gaza y hambreando deliberadamente a los árabes palestinos. Con los medios de comunicación progresistas difundiendo tales libelos de sangre, no es de extrañar que la última encuesta Gallup mostrara que sólo el 8% de los demócratas apoyan a Israel en su guerra contra Hamás, mientras que el 71% de los republicanos están de su lado.

Un momento viral



La decisión de Martin ilustró hasta qué punto el establishment del partido se ha alejado de sus tradicionales posiciones pro-Israel. También trajo a la memoria un momento en el que uno de sus predecesores estaba dispuesto a mentir en la televisión nacional para asegurarse de que los demócratas se dirigían a los votantes con una plataforma pro-Israel.

En la Convención Nacional Demócrata de 2012 en Charlotte, Carolina del Norte, se pidió a los delegados que aprobaran un cambio en la plataforma del partido declarando su reconocimiento de que Jerusalén era la capital de Israel. La medida fue considerada necesaria por los operativos del partido que entendían que la campaña de reelección del presidente Barack Obama había dado prioridad a una ofensiva de encanto hacia la comunidad judía para compensar la forma en que pasó sus tres primeros años en el cargo atacando a Israel.

Con los demócratas de base tan completamente capturados por la izquierda interseccional -y por tanto dispuestos a tragarse la propaganda pro-Hamás- puede que no haya forma de reconstruir un consenso bipartidista pro-Israel. Jonathan S. Tobin

Pero para consternación del alcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa, que en ese momento ejercía de presidente del Comité Nacional Demócrata, la mayoría de dos tercios necesaria en la votación a viva voz para realizar el cambio era claramente inexistente.

En un vergonzoso momento viral, Villaraigosa pidió tres veces a los delegados que votaran. Cada vez que lo hacía, quedaba claro que la mayoría de los que expresaban su opinión se oponían a afirmar que Jerusalén era la capital de Israel. El plan de la plataforma carecía de sentido, ya que todo el mundo sabía que Obama no tenía intención de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, algo que ocurrió después de que Donald Trump ganara las elecciones de 2016. Pero los delegados de la convención, en su mayoría activistas de base del partido y muy a la izquierda de los líderes de los demócratas, no tenían nada que hacer.

En lugar de admitir la derrota, Villaraigosa se limitó a declarar que la plataforma había sido aprobada con una mayoría de dos tercios, a pesar de que todos los presentes y los millones de telespectadores sabían que la mayoría de los presentes se habían opuesto.

Esa fue la primera vez que el cambio entre los demócratas se hizo evidente para el público en general. Pero no era algo que sus líderes estuvieran dispuestos a reconocer, y si para negarlo tenían que falsificar los votos de la convención, eso es lo que estaban dispuestos a hacer, aunque eso les convirtiera en el blanco de las bromas de los programas de humor nocturnos.

Avancemos 13 años hasta la reunión del Comité Nacional Demócrata en Minneapolis, y en lugar de participar en una democracia de estilo estalinista como la votación de Charlotte, Martin cree que no hay forma de mantener a su partido en la columna pro-Israel.

Eso no debería haber sorprendido a nadie después de su respuesta a la victoria del socialista demócrata y partidario del BDS Zohran Mamdani en las primarias para la alcaldía de Nueva York en junio. Al igual que otros dirigentes del partido, ni siquiera la negativa de Mamdani a condenar los cánticos pro-Hamás como "Globalizar la intifada" fue suficiente para que Martin desautorizara su candidatura. Por el contrario, dijo que Mamdani y, por extensión, sus partidarios que favorecen la destrucción de Israel, son miembros valiosos de la "gran carpa" de los demócratas.

Despistados de por qué están perdiendo



La decisión de Martin de no intentar que los demócratas volvieran al centro político respecto a Israel fue coherente con gran parte de lo que ocurrió en la reunión del Comité Nacional Demócrata. Gran parte de los procedimientos demostraron que el partido sigue preocupado principalmente por complacer a la izquierda woke. Comenzó con un lamentable "reconocimiento de tierras" sobre la reunión en una propiedad robada a los nativos americanos y fue empeorando progresivamente después de eso. Las presentaciones y los discursos posteriores alinearon al partido con el activismo trans extremo, el apoyo a los inmigrantes ilegales y la oposición a hacer cumplir la ley y asegurar la frontera de Estados Unidos, así como afirmaciones de que el interés por tomar medidas enérgicas contra la delincuencia era un síntoma de autoritarismo.

Las prioridades del partido parecen ser afirmar el síndrome de enajenación de Trump y complacer a los ideólogos de izquierda.

En conjunto, fue un recordatorio de que los demócratas siguen sin saber por qué perdieron ante Trump el año pasado. Como admitió incluso The New York Times en un artículo reciente, el partido está "perdiendo votantes mucho antes incluso de ir a las urnas." Como señala el análisis: "De los 30 estados que rastrean el registro de votantes por partido político, los demócratas perdieron terreno frente a los republicanos en cada uno de ellos entre las elecciones de 2020 y 2024, y a menudo por mucho".

Estas cifras muestran que ha habido 4,5 millones de votantes que se han inclinado hacia el GOP en los últimos cuatro años.

Este reajuste está siendo alimentado por la sensación de que los demócratas han abandonado los intereses de la clase trabajadora de todas las razas por los de las élites con credenciales. Esto se debe, en parte, a su adopción de las ideas de la izquierda en una serie de asuntos culturales y políticos, de los que el abandono de Israel es sólo una pequeña parte. En una cuestión tras otra -ya sea la inmigración, la delincuencia, la obsesión trans, el radicalismo en los campus universitarios- los demócratas se han situado sistemáticamente en el lado perdedor de las divisiones entre el 80% y el 20% de los estadounidenses. Todas sus quejas sobre Trump o incluso los fallos de la Administración no pueden compensar ese tipo de mal juicio político.

El poder progresista también se está viendo gravemente recortado por los esfuerzos de Trump para aplastar al Estado "profundo" administrativo de tendencia izquierdista que les permitió mantener el control incluso después de perder las elecciones. El hecho de que la prensa corporativa dominante no sea tan poderosa como antes también es crucial. El panorama mediático está cambiando y cada vez más estadounidenses consumen noticias y opiniones a través de medios alternativos e independientes y de podcasts. Como quedó patente en 2024, es un factor que está perjudicando a los demócratas.

Eso no garantiza que los demócratas no puedan recuperar al menos parcialmente el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato del año que viene, especialmente en la Cámara de Representantes, ya dividida por igual. El Partido Republicano podría tropezar por una serie de factores, incluido el extremismo de extrema derecha, algunos de cuyos partidarios se están adentrando en la misma madriguera antisemita y antiisraelí que los demócratas.

El camino hacia la remontada



Ninguna victoria en política es permanente, y por todo el triunfalismo que estamos escuchando actualmente de Trump y los republicanos, tarde o temprano, los demócratas van a volver al poder.

Para que eso ocurra, van a tener que dejar de ser rehenes de los radicales de la izquierda interseccional. Así fue como pudo producirse su resurgimiento tras el último periodo de dominio total del GOP en la década de 1980. Fue cuando el presidente Bill Clinton los arrastró de vuelta al centro después de que Ronald Reagan se aprovechara de la disposición de los demócratas de esa generación a anclarse en posiciones impopulares de izquierda.

Lo mismo va a ser necesario para que se produzca ese inevitable cambio de tornas político. Baste decir que si la última reunión del DNC es un indicio de cómo están pensando los demócratas, tal vez el vicepresidente JD Vance (que ahora es el favorito para suceder a Trump como candidato republicano en 2028) podría ser perdonado por pensar que el momento actual del GOP podría durar más allá de los próximos cuatro años.

Una de las principales diferencias entre principios de la década de 1990, cuando los demócratas centristas recuperaron su partido, y la actualidad es el papel que desempeñan las redes sociales en el fortalecimiento de los extremistas, así como el tipo de discurso político en el que cualquier desviación de la pureza ideológica (ya sea de izquierda o de derecha) es severamente castigada. La bifurcación ideológica del periodismo -en el que los estadounidenses de distintos bandos políticos ya no leen, escuchan o ven los mismos medios de comunicación- también dificulta que los centristas prevalezcan en las luchas intrapartidistas.

Por eso, la incapacidad de los demócratas centristas para adoptar una postura en el DNC sobre Oriente Medio debería desanimar no solo a la comunidad pro-Israel.

Con unos demócratas de base tan completamente capturados por la izquierda interseccional -y por tanto dispuestos a tragarse la propaganda pro-Hamás- puede que no haya forma de reconstruir un consenso bipartidista pro-Israel. Pero como indica la decisión de Martin, al permitir que su partido se deje intimidar por los extremistas en lo que respecta a la hostilidad hacia Israel, los demócratas están señalando al país que no están interesados en el tipo de centrismo sensato que podría labrar un camino para su regreso al poder.

Al negarse a enfrentarse a la izquierda pro-Hamás, los demócratas están haciendo algo más que perjudicar a Israel. También se están encasillando como un partido que actualmente está demasiado enamorado de la ideología extrema como para tener asegurado el éxito. Mientras eso sea cierto, es probable que continúen en el desierto de la oposición política.

Israel se retira de la principal feria de defensa del Reino Unido

Israel se ha retirado de una importante exposición militar en Londres, Reino Unido, después de que funcionarios del Gobierno británico impusieran restricciones a su participación, afirmó este viernes el Ministerio de Defensa israelí.



Las restricciones en la exposición DSEI UK 2025, programada del 9 al 12 de septiembre, "equivalen a un deliberado y lamentable acto de discriminación contra los representantes de Israel", reza un comunicado del Ministerio de Defensa. "En consecuencia, el Ministerio de Defensa de Israel se retirará de la exposición y no establecerá un pabellón nacional", agrega.



Las industrias israelíes que no son propiedad del Estado y "que decidan participar recibirán, sin embargo, todo el apoyo del Ministerio", señala el comunicado.



"En un momento en que Israel está comprometido en múltiples frentes contra extremistas islamistas y organizaciones terroristas -fuerzas que también amenazan a Occidente y a las rutas marítimas internacionales- esta decisión de Gran Bretaña hace el juego a los extremistas, concede legitimidad al terrorismo e introduce consideraciones políticas totalmente inapropiadas para una exposición profesional de la industria de defensa", añade.

© JNS