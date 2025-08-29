Canadá: apuñalan a una mujer judía en un supermercado de Ottawa

Manifestación en apoyo a Israel y contra el antisemitismo en Ottawa, Canadá (foto de archivo). Dave Chan / AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 29 de agosto, 2025

Los fiscales de Canadá acusaron este jueves a un hombre de 71 años de apuñalar y herir gravemente a una mujer judía en un supermercado Loblaws de Ottawa que alberga una conocida sección kosher, en un asalto que los grupos defensores de derechos señalaron que era probablemente antisemita.

El hombre, identificado por B'nai Brith Canada como Joseph Rooke, fue acusado de agresión con agravantes y posesión de arma peligrosa, informó la Policía en un comunicado. La víctima y el acusado no se conocían antes del incidente, agregó.

El comunicado y los informes de los medios de comunicación no indicaron cómo se declaró el acusado.

El hombre entró en la tienda con otra persona, según un informe de la CBC sobre el incidente. Presuntamente apuñaló a la víctima en la sección kosher, según el National Post, y fue detenido en la tienda. La mujer fue trasladada al hospital en estado crítico pero estable, informó la CBC.

Las publicaciones de Rooke en las redes sociales "dejan pocas dudas sobre el motivo del ataque", escribió B'nai Brith Canada en un comunicado. Incluían pasajes como: "Los judíos se han vuelto insidiosos en gobiernos, empresas, conglomerados mediáticos e instituciones educativas para hacer lo que hacen mejor que nadie. Los judíos son los maestros mundiales de la propaganda, la manipulación, la demonización, la demagogia y la mentira descarada", afirmó el grupo.

Sus comentarios en Internet "son los de un hombre odioso y un rabioso antisemita", añadió B'nai Brith Canada.

La organización "lleva meses advirtiendo a los dirigentes canadienses de los peligros de permitir que el odio se fomente sin control en nuestras calles y plataformas en línea. Lamentablemente, nuestras advertencias han sido desoídas", expresó el grupo.

"Vivimos en una Canadá en el que unos desconocidos apuñalan a mujeres mientras hacen compras, aparentemente por sus creencias religiosas", se lee en el comunicado.

La Policía ha confirmado que está "considerando la posibilidad de que se trate de un crimen motivado por el odio", sostuvo la Federación Judía de Ottawa en un comunicado.

El Centro para Israel y Asuntos Judíos (CIJA, por sus siglas en inglés) manifestó estar "profundamente preocupado por el apuñalamiento violento y no provocado" en la tienda, que "ha sido el blanco repetido de protestas anti-Israel".

La víctima, "una valiosa miembro de la comunidad judía de Ottawa, debería haber estado a salvo para seguir con su día", dijo Josh Landau, director de relaciones gubernamentales del CIJA en Ontario.

"Agradecemos la rápida actuación de los servicios de emergencia, incluido el Servicio de Policía de Ottawa, que rápidamente detuvo e imputó al sospechoso", añadió.

B'nai Brith Canadá documentó 6.218 incidentes antisemitas en el país en 2024, una cifra récord y un aumento del 7% con respecto a 2023.

El tirador de Minnesota escribió sobre matar a "sucios judíos sionistas" y "liberar Palestina"

Robin Westman, que murió de un disparo autoinfligido después de asesinar a dos niños en la escuela católica Annunciation de Minneapolis, Minnesota, escribió sobre asesinar a "sucios judíos sionistas", que "seis millones no eran suficientes" y "liberar Palestina", informó este miércoles el New York Post.



El periódico indicó que tradujo escritos en alfabeto cirílico del tirador, de 32 años, que era transexual. "Si voy a llevar a cabo un ataque por motivos raciales, lo más probable es que sea contra sucios judíos sionistas", escribió el tirador en un diario que, según el New York Post, estaba "lleno de insultos antisemitas".



Westman también escribió sobre asesinar al presidente estadounidense Donald Trump, informó el periódico. La Policía de Minneapolis declaró que de 17 personas heridas, 14 son niños. Dos se encuentran en estado crítico, agregó.

© JNS