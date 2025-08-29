Las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet recuperan dos cadáveres de rehenes en Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 29 de agosto, 2025

Las fuerzas israelíes han recuperado los cadáveres de dos rehenes, el de Ilan Weiss y otro individuo, cuya identidad se desconoce, que los terroristas de Hamás habían retenido en la Franja de Gaza, informó el viernes la Oficina del primer ministro israelí en Jerusalén.

Weiss, de 56 años, fue asesinado el 7 de octubre de 2023 mientras defendía el kibutz Be'eri, y su cadáver fue trasladado a Gaza, según el comunicado. Su hija y su esposa, Noga y Shiri, respectivamente, también fueron secuestradas. Fueron liberadas en noviembre de 2023 como parte de un acuerdo de alto el fuego.

El nombre del otro israelí cuyo cuerpo ha sido recuperado en la operación conjunta de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad Interna (Shin Bet) aún no ha sido autorizado para su publicación.

Con la recuperación de los dos cadáveres, se cree que Hamás retiene a 20 rehenes vivos y otros 28 cadáveres.

El ministro de Defensa Israel Katz en X señaló que Weiss era el jefe adjunto del equipo de respuesta de emergencia de Be'eri, "quien, junto a otros héroes, gestionó heroicamente la batalla de contención en el kibutz y evitó un desastre mayor".

Katz expresó su "profundo agradecimiento a nuestros heroicos combatientes que arriesgan sus vidas día y noche para traer de regreso a todos los rehenes, tanto a los vivos como a los caídos".

La Unidad de Portavoces de las FDI manifestó en un comunicado que la operación fue "posible gracias a la precisa inteligencia del Cuartel General de Rehenes y Desaparecidos, la Dirección de Inteligencia Militar" y el Shin Bet.

"Junto con todos los ciudadanos de Israel, mi esposa y yo damos nuestro más sentido pésame a las queridas familias y compartimos su gran dolor", afirmó el primer ministro Benjamín Netanyahu en un comunicado. "Doy las gracias a nuestros comandantes y combatientes por el éxito de la operación, por su determinación y valentía. La campaña para devolver a los rehenes continúa sin descanso, no descansaremos ni nos quedaremos quietos hasta que traigamos de regreso a todos nuestros rehenes a casa, tanto los vivos como los muertos", agregó.

El presidente israelí Isaac Herzog escribió en X que "Ilan mostró coraje y noble espíritu cuando luchó contra los terroristas en aquel oscuro día. En su muerte, dio vida. Y desde entonces, su familia ha mostrado una fuerza extraordinaria en su lucha por su regreso".

Herzog añadió: "Los horrores cometidos por Hamás, asesinatos, torturas, secuestros, son crímenes contra la humanidad. El mundo debe mostrar claridad moral, presionar y actuar para la liberación inmediata de todos los rehenes".

EEUU e Israel aplauden la decisión de Francia, Alemania y Reino Unido de reimponer sanciones a Irán

La decisión de Francia, Alemania y Reino Unido de devolver las sanciones al régimen iraní suscitó el jueves los elogios de líderes estadounidenses e israelíes y de organizaciones judías.



El trío, al que se conoce como el E3, había dicho en agosto que volvería a imponer sanciones si la República Islámica no alcanzaba un acuerdo nuclear antes de fin de mes.



Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, declaró que Washington acogía con satisfacción la decisión.



Los tres países "han expuesto un caso claro de 'incumplimiento significativo' continuado por parte de Irán de sus compromisos nucleares, estableciendo una base sólida para iniciar el mecanismo de snapback (para restablecer sanciones en caso de incumplimiento)", declaró Rubio, que también es asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. "Además, el E3 podría haber iniciado la snapback en cualquier momento desde 2019, pero optó en cambio por buscar primero un intenso acercamiento y compromiso, para proporcionar a Irán una vía de salida diplomática de su estrategia de escalada nuclear".

​

​Danny Danon, representante israelí ante Naciones Unidas, afirmó que "Irán sigue ignorando a la comunidad internacional y violando sus compromisos una y otra vez".



"Israel ya ha demostrado su preocupación por las maliciosas intenciones del régimen de los ayatolás", sostuvo. "Ahora los países del mundo también se unen a la lucha contra el eje del mal. Este es un paso importante en el camino para detener el programa nuclear iraní y aumentar la presión sobre el régimen de Teherán", agregó.

© JNS