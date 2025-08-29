El ministro de Defensa Katz insinúa la continuación de las operaciones israelíes en Siria

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 28 de agosto, 2025

El ministro de Defensa, Israel Katz, ha intimado este jueves en la actividad militar israelí en Siria tras las informaciones árabes sobre ataques de las FDI en la campiña de Damasco y el sur del país.

"Nuestras fuerzas están operando en todas las zonas de combate día y noche por la seguridad de Israel", escribió Katz en X la mañana del jueves. Las Fuerzas de Defensa israelíes no han confirmado la operación.

Los medios estatales sirios informaron el jueves de quelas fuerzas terrestres israelíes asaltaron un lugar que había sido atacado por aire el martes y el miércoles. Según los medios árabes, las tropas permanecieron allí durante más de dos horas.

Al parecer, aviones no tripulados israelíes atacaron el martes una unidad del ejército cerca de Al-Kiswah, ocho millas al sur de Damasco. Seis soldados murieron en el ataque, según la Agencia Árabe Siria de Noticias. El Ministerio de Asuntos Exteriores sirio elevó posteriormente el número de muertos a ocho, condenando las acciones israelíes. El lugar fue bombardeado de nuevo el miércoles, según la televisión estatal.

Una fuente gubernamental declaró a SANA que los soldados habían encontrado "dispositivos de vigilancia y escucha" en la zona antes de que fuera alcanzada por los ataques israelíes el martes.

Un funcionario del Ministerio de Defensa sirio dijo a AFP que el lugar era una antigua base militar del régimen de Assad en Tal Maneh. Según el Centro de Investigación MENA, la base ha sido utilizada por grupos terroristas proiraníes. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, informó de que el sitio contenía armas utilizadas por el proxy terrorista iraní Hezbolá.

Según el monitor de guerra, se trata de la primera incursión israelí de este tipo desde la caída del régimen de Assad en diciembre. Las FDI han llevado a cabo cientos de ataques en Siria desde entonces y han tomado el control del monte Hermón y de la zona de seguridad para proteger a las comunidades fronterizas del norte de Israel.

SANA también informó de una asalto israelí en la aldea de Tranja, en la provincia de Quneitra, en el suroeste de Siria, el martes, en el que murió una persona.

Tropas de las FDI permanecerán en sus posiciones en el monte Hermón y en la zona de seguridad. "para proteger a las comunidades del Golán y Galilea de las amenazas que emanan del lado sirio, como lección central de los acontecimientos del 7 de octubre", escribió Katz en una declaración en hebreo el martes por la mañana, refiriéndose a la invasión dirigida por Hamás del noroeste del Néguev el 7 de octubre. 7, 2023.

"También seguiremos protegiendo a los drusos en Siria", añadió.

Las declaraciones de Katz se produjeron después de que el presidente sirio Ahmed al-Sharaa afirmó el domingo que se habían producido avances en las negociaciones para renovar los acuerdos de seguridad con Jerusalén basados en el Acuerdo de Retirada de Fuerzas de 1974 que puso fin a la Guerra de Yom Kippur.

Aunque el presidente dijo a los periodistas que no considera que las circunstancias actuales sean favorables para concluir un acuerdo de paz, afirmó que no dudaría en hacerlo si se convence de que ello beneficiaría a Siria y a la región.

El mes pasado, Siria afirmó estar dispuesta a volver a aplicar el acuerdo de 1974 con Israel. Tras una llamada telefónica con el secretario de Estado Marco Rubio, el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al-Shaibani, declaró su intención de "cooperar con Estados Unidos para volver al acuerdo de retirada de 1974."

Durante una visita al lado sirio del Monte Hermón el 28 de enero, Katz dijo que las FDI permanecerían en la región fronteriza el tiempo que fuera necesario.

"Las FDI permanecerán en la cima del Hermón y en la zona de seguridad indefinidamente para garantizar la seguridad de las comunidades de los Altos del Golán y del norte, y de todos los residentes de Israel", dijo Katz.

