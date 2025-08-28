Sa'ar afirma que la reunión con Rubio fue "muy buena"
Los principales diplomáticos de Israel y Estados Unidos hablaron sobre Gaza, Líbano, Siria e Irán en Washington, informó el Departamento de Estado de EEUU.
Al salir del Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington, DC, el miércoles por la tarde, Gideon Sa'ar, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, dijo a los periodistas que su reunión con Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, fue "muy buena".
JNS preguntó al ministro israelí cuál era su plan para lograr un Estado palestino. “No lo habrá”, dijo Sa’ar a JNS.
Rubio y Sa’ar se reunieron “para reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad de Israel”, según un comunicado estadounidense de la reunión.
Los funcionarios discutieron “temas clave en Gaza, Líbano y Siria” y “la importancia de contrarrestar la influencia maligna de Irán”, declaró Tommy Pigott, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado.
JNS
Rubio y Sa’ar “coincidieron en que la cooperación estrecha y continua entre sus países es vital para la seguridad y prosperidad de la región”, según Pigott.
Sa’ar declaró que agradeció a Rubio “por su hospitalidad en Washington, DC, y su apoyo personal e inquebrantable a Israel”.
“Tuvimos una reunión productiva sobre los desafíos e intereses mutuos de ambas naciones”, afirmó Sa’ar. “Israel no tiene un amigo más grande que Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, y Estados Unidos no tiene un aliado más grande que Israel”.