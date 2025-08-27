Sí, todo el mundo está equivocado sobre Israel

27 de agosto, 2025

Se ve en los intercambios online y se escucha en las conversaciones casuales. El peso acumulado de casi dos años de reportajes en los medios de comunicación afirmando que Israel está cometiendo crímenes de guerra en Gaza, asesinando a periodistas para encubrir esas fechorías, hambreando deliberadamente a su a sus residentes y, por tanto, es responsable de un "genocidio" ha repercutido en la opinión pública de todo el mundo, así como en la de Estados Unidos.

Esto ha creado un consenso cada vez mayor sobre la guerra que siguió a los ataques árabes palestinos dirigidos por Hamás contra comunidades israelíes que tuvieron lugar el 7 de octubre de 2023. No importa cuántas veces se desmientan los detalles de esta narrativa de la maldad israelí o se exponga la propaganda de Hamás. La idea de que lo que parece ser el mundo entero no puede estar equivocado mientras que los pocos defensores acosados del Estado judío tienen razón no es algo que mucha gente, incluidos muchos judíos progresistas, pueda aceptar.

Caer en la propaganda de Hamás



Después de todo, si uno ha crecido creyendo que lo que ha leído en The New York Times, visto en CNN u oído mientras escuchaba NPR es cierto, entonces ¿por qué cuestionar las suposiciones sobre lo que ha estado ocurriendo en el conflicto que se tratan como hechos aceptados en esos medios y otros similares? E incluso si uno está dispuesto a cuestionar historias individuales que son en gran parte producto de la propaganda de Hamás y difundidas por supuestos periodistas que trabajan en territorio controlado por esos terroristas islamistas, el mero volumen de información que refuerza esas afirmaciones ha establecido una línea de base relativa a las suposiciones sobre la guerra. Quienes se consideran imparciales y no tienen prejuicios en sus opiniones sobre Israel hace tiempo que aceptaron la idea de que donde hay tanto humo sobre la mala conducta israelí, debe haber fuego.

De este modo, la creencia de que la principal, si no la única, causa del sufrimiento en Gaza es una política de guerra injustificada y despiadada llevada a cabo por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se convierte no solo en un tema de conversación pro-Hamás, sino en una sabiduría convencional aceptada por quienes se encuentran en la izquierda política e incluso en el centro, donde los medios de comunicación progresistas heredados siguen teniendo una influencia considerable.

El consenso de que Israel está totalmente equivocado, cuando no se comporta de forma criminal, está alimentando un aumento sin precedentes del antisemitismo en todo el mundo.

Actos de flagrante odio a los judíos, ya sea en los campus universitarios o en las calles de las ciudades, en los que los llamamientos al genocidio judío ("Del río al mar") o al terrorismo contra los judíos dondequiera que vivan ("Globalizar la Intifada") son racionalizados o justificados en destacadas publicaciones o incluso por políticos demócratas. La correlación entre el escandaloso aumento de los crímenes de odio cometidos contra los judíos y la adopción por parte de los medios de comunicación corporativos de estas narrativas antiisraelíes es patentemente obvia. Pero aunque es fácil denunciar el antisemitismo en general, es mucho más difícil enfrentarse a las fuentes de este odio, especialmente cuando está arraigado en algo que la mayoría de la clase parlanchina piensa ahora que es real y no falso.

Desmitificar las imágenes del hambre



De hecho, no debería sorprendernos la dificultad que tienen los judíos y los amigos de Israel para oponerse al libelo de sangre del genocidio cuando ese mismo consenso está trabajando para intentar silenciar a los periodistas que señalan estas mentiras.

Así lo demuestra la reacción al reciente artículo publicado en The Free Press en el que se detallan los engaños que se esconden tras 12 icónicas imágenes de supuesta hambruna en Gaza. Publicado en medios convencionales como The New York Times, The Guardian, la AP y Reuters, o emitido en la CNN y la NPR, e incluso utilizado en un anuncio de amplia difusión para donaciones a UNICEF, la organización de las Naciones Unidas para la ayuda a la infancia. Todas ellas mostraban imágenes horribles de niños que parecían los clásicos ejemplos de víctimas de la inanición.

Estas imágenes, junto con estadísticas muy cuestionables sobre el hambre y las víctimas civiles palestinas cuya fuente original es Hamás, han ayudado a convencer a un número creciente de personas de que hay una hambruna en Gaza. Además, refuerzan la falsa narrativa sobre quién está causando esta supuesta hambruna. Las mismas historias acusan a Israel, que ha estado enviando ayuda a las zonas de Gaza controladas por Hamás durante toda la guerra que han librado contra los criminales del 7 de Octubre, de ser responsable de cualquier escasez de alimentos que haya en la Franja. Minimizan o niegan el hecho de que son los terroristas y sus cómplices de la ONU quienes roban la comida, la acaparan y venden parte a precios exorbitantes a su propio pueblo, lo que crea el problema en primer lugar.

Debemos recordarnos a nosotros mismos y a los demás que solo porque lo que parece ser el mundo entero esté dispuesto a tragarse una mentira, eso no convierte las falsedades en verdades. Jonathan S. Tobin

Pero como ha señalado The Free Press, y como se ha informado en otros lugares en el transcurso de los últimos meses, estas imágenes son esencialmente fraudulentas. Los niños retratados en las imágenes padecen otras dolencias, entre ellas fibrosis quística y otras enfermedades graves que nada tienen que ver con la guerra actual.

Por ello, la publicación fue objeto, como señaló en un artículo posterior, de una campaña de difamación. Al informar realmente sobre la verdad de estas imágenes, The Free Press fue acusado, como otros que han cuestionado de forma similar la narrativa de Hamás que ha sido difundida por los medios de comunicación tradicionales, de comportamiento poco ético. Han sido calificados como el equivalente moral de los negacionistas del Holocausto.

Lo peor es que este esfuerzo por deslegitimar a cualquiera que denuncie las mentiras de quienes se tragan la propaganda de Hamás no está impulsado únicamente, ni siquiera principalmente, por los habituales troles en línea que atacan a los periodistas sobre prácticamente cualquier tema. Por el contrario, proviene de personas como la ex presentadora de la MSNBC y actual podcaster de Breaking Points Krystal Ball y el columnista Glenn Greenwald. Lo que están haciendo es, como bien dijo The Free Press, ilustrar una nueva generación de periodistas que están efectivamente en contra del periodismo si no respalda su esfuerzo por deslegitimar y demonizar a Israel.

Lo mismo puede decirse de una serie de artículos recientes de The New York Times, como el poco sincero esfuerzo de Nicholas Kristof por defender sus artículos que pretendían racionalizar los crímenes de Hamás y atacar injustamente a Israel, lo que de hecho niega su derecho a defenderse de un enemigo genocida que nadie cuestionaría si se tratara de cualquier otro país que no fuera Israel. Lo mismo puede decirse del periódico que publica un elogio asombroso a Anas al-Sharif, de Al Jazeera, un agente de Hamás cuyos reportajes desde Gaza contribuyeron a promover los libelos de sangre sobre el genocidio y la hambruna. Críticas similares pueden lanzarse contra la última columna de Thomas Friedman en The New York Times, que redobló las mentiras sobre la campaña de Israel en Gaza, afirmando que el estatus de "paria" que está obteniendo está justificado. En este caso, sin embargo, está más interesado en proseguir su vendetta de décadas contra Netanyahu.

Pero la cuestión sobre todos estos ejemplos de periodismo deshonesto en lugares todavía considerados creíbles por mucha gente, junto con los esfuerzos por ignorar o silenciar a quienes les están llamando la atención por su trabajo de mala calidad, está teniendo un impacto acumulativo. Incluso quienes no han sido adoctrinados para creer los mitos tóxicos sobre Israel promovidos por los progresistas y sus aliados islamistas -que afirman falsamente que los judíos son opresores blancos que siempre están equivocados y que los palestinos son gente de color que siempre tiene razón- están dispuestos a creer esas falsedades o al menos a considerarlas discutiblemente correctas.

Pensamiento de grupo periodístico



Hemos estado aquí antes, observando otros ejemplos de cuando el pensamiento de grupo periodístico en los principales medios de comunicación crea narrativas falsas.

En septiembre de 2000, al comienzo de la Segunda Intifada -la guerra de desgaste terrorista árabe palestina que respondía a las ofertas israelíes y estadounidenses de creación de un Estado-, otra atrocidad se convirtió en el emblema de cómo la información falsa puede influir en la opinión mundial. El canal de televisión France 2 emitió imágenes editadas en las que se afirmaba que un niño de 12 años, Mohammed al-Durrah, había muerto por disparos de las fuerzas israelíes mientras se aferraba a su padre. La afirmación desencadenó un tsunami mundial de manifestaciones antiisraelíes y antisemitas, además de proporcionar una supuesta justificación para más actos de terrorismo asesino palestino.

Sin embargo, como demostraron investigaciones posteriores y se documentó en el libro de Richard Landes de 2022, Can The Whole World Be Wrong? (¿Puede estar equivocado el mundo entero?), el incidente fue montado por los palestinos en una clásica operación de información Pallywood que dejó claro que la acusación era un engaño. No obstante, los principales medios de comunicación actuaron como taquígrafos de los enemigos de Israel, de forma muy parecida a como lo hacen ahora con las afirmaciones de Hamás sobre las estadísticas de víctimas civiles, hambre y otras supuestas malas prácticas israelíes.

Esta mentalidad no se limita a la parcialidad antiisraelí de los medios de comunicación. El pensamiento de grupo periodístico, motivado por el partidismo o la ideología, puede tener el mismo impacto en otras cuestiones.

Sucedió cuando algunos de estos mismos medios que ahora difaman a Israel sobre Gaza insistían en 2017 y 2018 en que había pruebas creíbles de que el presidente Donald Trump se confabuló con Rusia para ganar las elecciones de 2016, aunque el público estadounidense sabe ahora que la acusación era una mentira desmentida por el FBI incluso antes de que se hiciera pública la difamación. Nadie en The New York Times o The Washington Post ha devuelto posteriormente los premios Pulitzer que obtuvieron por esas historias engañosas, cuando no francamente erróneas. Pero en los primeros años del primer mandato de Trump, incluso aquellos que se inclinaban a apoyarle pensaron que tenía que haber algo de verdad en las afirmaciones si tantos periodistas coincidían en que eran ciertas.

La actual campaña de desinformación es igual de deshonesta. Pero si se tiene en cuenta que su efecto es dar más poder a los antisemitas, tanto de izquierda como de extrema derecha, y crear una atmósfera en la que los judíos corren cada vez más peligro, las consecuencias no son solo una administración injustamente perjudicada, sino una oleada de odio violento hacia los judíos.

Combatir la falsedad es difícil para quienes se dedican al discurso público y al periodismo. ¿Cuánto más difícil es para la gente corriente y los estudiantes universitarios enfrentarse a la marea de improperios y defender la justicia de una guerra para erradicar a los terroristas por el bien de israelíes y palestinos?

Puede que haga falta más valor del que poseen muchas personas para identificar correctamente la narrativa dominante de los medios de comunicación corporativos sobre Israel como libelos de sangre que han conducido a la generalización del antisemitismo. No obstante, debemos recordarnos a nosotros mismos y a los demás que sólo porque lo que parece ser el mundo entero esté dispuesto a tragarse una mentira, eso no hace que las falsedades sean verdad. Y sólo porque cuestionar la narrativa dominante que emana de la propaganda de Hamás esté siendo tachada de "negación del Holocausto" por periodistas que se hacen pasar por narradores de la verdad, eso no debería disuadirnos de señalar que sus narrativas están en contradicción con los hechos sobre la guerra en Gaza.

No te darías cuenta si sólo lees The New York Times y otros medios similares, pero el mundo miente sobre Israel y quienes lo defienden no lo hacen.

