Detienen de nuevo a un israelí por pintar "Hay un Holocausto en Gaza" en el Santo Sepulcro

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 26 de agosto, 2025

Un hombre judío israelí que fue detenido hace dos semanas por pintar con espray "Hay un Holocausto en Gaza" en el Muro Occidente fue aprehendido nuevamente por la Policía este lunes después de haber pintado la Iglesia del Santo Sepulcro un grafiti con una leyenda similar.

El sospechoso, de 27 años y residente en Jerusalén, fue detenido el lunes por la noche después de que la Policía recibiera una denuncia sobre una persona sospechosa que deambulaba por la Ciudad Vieja, según el Canal 12 de Israel.

Los agentes localizaron al sospechoso cerca del lugar sagrado cristiano, portando un bote de pintura. Durante sus registros de la zona, los agentes descubrieron pintadas en el interior de la iglesia con la inscripción en hebreo "Hay un Holocausto en Gaza".

Estaba previsto que el sospechoso compareciera ante un tribunal a última hora del martes, donde la Policía afirmó que pediría una prórroga de su prisión preventiva, según el Canal 12.

Aproximadamente dos semanas antes, el sospechoso pintó el Muro Occidental en la zona del espacio de oración igualitaria Ezrat Yisrael, así como los muros exteriores de la Gran Sinagoga de la ciudad con las mismas pintadas. Funcionarios israelíes de todo el espectro político condenaron el vandalismo.

El equipo de conservación de la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA, por sus siglas en inglés) retiró rápidamente la pintura de las piedras, informó el organismo.

Después de que el sospechoso admitiera haber vandalizado el lugar sagrado, el Tribunal de Magistrados de Jerusalén decidió ponerlo en libertad para que recibiera tratamiento psicológico.

El Canal 12 indicó que su familia se puso en contacto con la oficina del rabino jefe sefardí David Yosef y le informó de que el sospechoso estaba tratando con graves problemas de salud mental y tenía antecedentes de hospitalización.

Muchos cristianos consideran que la Iglesia del Santo Sepulcro, venerada como el lugar más sagrado del cristianismo, abarca tanto el Gólgota, donde Jesús fue crucificado, como la tumba de la que se dice que resucitó.

Netanyahu aplaude el plan de desarme de Hezbolá y promete el apoyo de Israel

Israel está dispuesto a apoyar a el Líbano en sus esfuerzos por desarmar a Hezbolá, y a trabajar juntos por un futuro más seguro y estable para ambas naciones, declaró el lunes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu .



El primer ministro saludó la aprobación a principios de agosto por parte de Beirut de un plan respaldado por Estados Unidos como un "paso significativo" y una "decisión trascendental". El plan ordena al Ejército que comience a trabajar en el desarme de Hezbolá y de todos los demás grupos armados no estatales para finales de 2025.



"Si las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) dan los pasos necesarios para llevar a cabo el desarme de Hezbolá, Israel adoptará medidas recíprocas, incluida una reducción escalonada de la presencia de las IDF en coordinación con el mecanismo de seguridad liderado por Estados Unidos", dijo Netanyahu.



"Ahora es el momento de que tanto Israel como Líbano avancen en un espíritu de cooperación, centrándose en el objetivo compartido de desarmar a Hezbolá y promover la estabilidad y prosperidad de ambas naciones", concluye el comunicado.

© JNS