Estoy "luchando contra los judíos, no contra el sionismo", dice la activista palestina Ahed Tamimi

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 26 de agosto, 2025

La activista palestina Ahed Tamimi declaró recientemente en un podcast en árabe que estaba "luchando contra los judíos, no contra el sionismo", hablando 20 meses después de ser liberada de una prisión israelí como parte de un acuerdo de alto el fuego con Hamás.

"Mi definición del judaísmo, desde mi infancia, era que este y el sionismo son una misma cosa. No hay diferencia entre los dos", dijo Tamimi, según una traducción del Middle East Media Research Institute (MEMRI).

"Me educaron para creer que el judaísmo es ocupación", continuó el joven de 24 años residente en Nabi Saleh, cerca de Ramala. "Hoy, mañana y dentro de un millón de años, seguiré diciendo que el judaísmo debe presentarse a los niños palestinos -de mi edad y menores- como ocupación y que luchamos contra los judíos, no contra el sionismo".

"A día de hoy, sigo diciendo que no necesitamos defender el judaísmo. Si un judío no quiere que su religión se defina así [como ocupación], puede unirse a mí en la lucha contra el sionismo", manifestó.

Tamimi expresó su esperanza de una tercera guerra mundial con armas nucleares, diciendo al podcast: "Que el mundo sea destruido, no me importa".

"Quien muera, morirá, y quien viva, vivirá. Lo más importante es que acabemos con esto", declaró. "Que lancen bombas nucleares y destruyan el mundo, y entonces no serán solo los palestinos", agregó.

En cuanto a la cobertura mediática internacional del conflicto árabe-israelí, Tamimi dijo que los periodistas "no deberían venir a presentar sus posturas".

"El mundo entero tiene que callarse cuando habla un palestino. Estamos por encima del mundo entero, porque somos los únicos en el mundo que luchamos contra la injusticia, a costa de nuestras vidas y de nuestra humanidad", afirmó.

La activista acusó a la comunidad internacional de haber sido cómplice del "genocidio" en Gaza.

"Sufrimos un genocidio por culpa de sus países. Así que nadie debe decir que está ayudando a los palestinos. Deben dar ayuda a los palestinos y no se lo agradeceremos", sostuvo Tamimi.

Tamimi fue arrestada por las fuerzas israelíes el 6 de noviembre de 2023 y encarcelada durante 23 días tras incitar al asesinato de los judíos que viven en Judea y Samaria (Ribera Occidental).

"Nuestro mensaje a los rebaños de colonos, los estamos esperando en todas las ciudades de la Ribera Occidental. De Hebrón a Yenín, los masacraremos, y dirán que lo que os hizo Hitler es una broma", escribió Tamimi.

"Beberemos su sangre y comeremos su cráneo. Vamos, los estamos esperando", continuaba el post de Instagram, que posteriormente fue borrado.

La amenaza de Tamimi se produjo un mes después de que terroristas dirigidos por Hamás invadieran el sur de Israel el 7 de Octubre, causando la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales, y el secuestro de otras 251.

La liberación de la activista, el 29 de noviembre de 2023, formaba parte de un acuerdo de rehenes y alto el fuego alcanzado con el grupo terrorista Hamás, con base en Gaza.

Tamimi adquirió notoriedad por primera vez tras agredir a un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel durante unos disturbios en 2012. La activista tenía entonces 11 años.

Nabi Saleh ha sido durante mucho tiempo un hervidero de protestas violentas contra Israel, y muchos familiares de Tamimi han participado en los enfrentamientos. Ahlam Tamimi, de 44 años, prima de Ahed, ha admitido su participación en el atentado con bomba que mató a 16 personas e hirió a otras 130 en la pizzería Sbarro, en Jerusalén, en agosto de 2001. Ahlam Tamimi fue liberada en 2011 como parte del intercambio de prisioneros por Gilad Shalit y vive en Jordania.

En 2018, un tribunal militar israelí condenó a Ahed Tamimi a ocho meses de prisión por agresión. Según su abogado, Tamimi aceptó un acuerdo para evitar una acusación más grave.

La condena de 2018 lanzó a Tamimi a la fama internacional, con CNN, Vogue, BBC News, Al Jazeera y otros medios presentando su historia.

Tras ser puesta en libertad, Tamimi continuó incitando a la violencia contra el Estado judío. Por ejemplo, en marzo de 2019, tomó las redes sociales para pedir el asesinato del entonces legislador del Partido Likud, Yehudah Glick.

"Mi alma se asquea cuando me doy cuenta de que sigue vivo, mejor que estuviera muerto. Lo odio. Yehuda Glick es la persona más repugnante de la tierra. Está permitido [según el Islam] matarlo", escribió.

