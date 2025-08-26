El Tesoro retira las sanciones estadounidenses al Gobierno sirio
La medida sigue a la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump del 30 de junio, que eliminó sanciones de larga data al gobierno sirio.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha revocado oficialmente la normativa estadounidense sobre sanciones al Gobierno sirio, según anunció el lunes el departamento .
Esta medida se produce en respuesta a la orden ejecutiva del 30 de junio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que eliminó las sanciones impuestas desde hace tiempo al gobierno sirio, al tiempo que mantuvo las sanciones al régimen del depuesto presidente sirio Bashar Assad y a otros actores desestabilizadores.
JNS
JNS (Jewish News Syndicate)
La orden ejecutiva
La orden ejecutiva también dirige "ciertas acciones con respecto a las exenciones de sanciones aplicables basadas en la ley, controles de exportación y otras restricciones", dijo el funcionario.
Esencialmente alivia las sanciones a ciertas partes del gobierno sirio, incluidas las entidades de propiedad estatal, como el banco central.
El Departamento del Tesoro publicará su "norma final" para eliminar las sanciones en el Registro Federal el martes.