Israel admite haber matado por error a civiles en un ataque aéreo contra un hospital

Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel operan en la Franja de Gaza.FDI

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 25 de agosto, 2025

La Oficina del Primer Ministro de Israel emitió un comunicado expresando su profundo pesar por la muerte involuntaria de civiles en Gaza, entre ellos varios periodistas, en el Hospital Nasser de Khan Yunis, en el sur de la Franja, el lunes.

Reuters informó de que al menos 20 personas murieron, entre ellas cinco periodistas que trabajaban para su medio, Associated Press y Al Jazeera, entre otros.

"Israel valora el trabajo de los periodistas, del personal médico y de todos los civiles. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación exhaustiva", dijo la PMO.

"Nuestra guerra es contra los terroristas de Hamás. Nuestros objetivos justos son derrotar a Hamás y traer a casa a nuestros rehenes", añadió.

El general de brigada Effie Defrin, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, dijo: "Me gustaría ser clara desde el principio: las FDI no atacan intencionadamente a civiles".

Reconoció que hubo un ataque aéreo cerca del Hospital Nasser y que hubo informes de víctimas civiles, incluidos periodistas.

Los militares israelíes operan en una realidad extremadamente compleja, declaró Defrin, en la que los terroristas de Hamás utilizan deliberadamente infraestructuras civiles, incluidos hospitales, como cobertura. Han operado desde el propio hospital Nasser.

En mayo, las IDF llevaron a cabo un ataque de precisión con el objetivo de terroristas de Hamás dentro del hospital Nasser. Según las FDI, el recinto hospitalario estaba siendo utilizado como centro de mando y control para planificar y ejecutar atentados contra civiles y militares israelíes.

Defrin declaró que Hamas tenía la responsabilidad última de iniciar la guerra y prolongarla al seguir reteniendo rehenes en la Franja de Gaza, subrayando que las FDI cumplirán con su deber de investigar el incidente de acuerdo con el derecho internacional. Dijo que el jefe del Estado Mayor había ordenado una investigación inmediata del suceso.

"Informar desde una zona de guerra activa conlleva un riesgo inmenso, especialmente en una guerra con una organización terrorista como Hamás, que se esconde cínicamente detrás de la población civil. Como siempre, presentaremos nuestras conclusiones con la mayor transparencia posible", declaró Defrin.

"Lamentamos cualquier daño causado a personas no implicadas, y nos comprometemos a seguir luchando contra Hamás tomando todas las precauciones necesarias", concluyó.

