Netanyahu aplaude el plan de desarme de Hezbolá y promete el apoyo de Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 25 de agosto, 2025

Israel está dispuesto a apoyar a el Líbano en sus esfuerzos por desarmar a Hezbolá, y a trabajar juntos por un futuro más seguro y estable para ambas naciones, declaró el lunes el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu .

El primer ministro saludó la aprobación a principios de agosto por parte de Beirut de un plan respaldado por Estados Unidos como un "paso significativo" y una "decisión trascendental". El plan ordena al Ejército que comience a trabajar en el desarme de Hezbolá y de todos los demás grupos armados no estatales para finales de 2025.

"Si las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) dan los pasos necesarios para llevar a cabo el desarme de Hezbolá, Israel adoptará medidas recíprocas, incluida una reducción escalonada de la presencia de las IDF en coordinación con el mecanismo de seguridad liderado por Estados Unidos", dijo Netanyahu.

"Ahora es el momento de que tanto Israel como Líbano avancen en un espíritu de cooperación, centrándose en el objetivo compartido de desarmar a Hezbolá y promover la estabilidad y prosperidad de ambas naciones", concluye el comunicado.

La declaración se produce un día después de que Netanyahu se reuniera supuestamente en Israel con el embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial para Siria, Tom Barrack, para tratar la situación en Siria y Líbano.

Esta reunión se habría producido tras las conversaciones entre Barrack, el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, y el ministro de Defensa, Israel Katz.

Barrack pidió el 18 de agosto a Jerusalén que cumpliera sus compromisos en virtud de los términos del alto el fuego, tras una reunión en Beirut con el presidente libanés, Joseph Aoun.

"Creo que el Gobierno libanés ha cumplido con su parte. Ha dado el primer paso. Ahora lo que necesitamos es que Israel cumpla con ese apretón de manos igualitario", dijo el enviado estadounidense, refiriéndose a la votación del Gabinete libanés del 7 de agosto para aprobar el desarme del grupo terrorista respaldado por Irán y garantizar que todas las armas estén bajo control estatal.

El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, rechazó la medida, calificándola de "inaceptable" el 15 de agosto, lo que provocó la condena del primer ministro libanés, Nawaf Salam, ese mismo día. Salam advirtió de que "esta amenaza directa o indirecta de guerra civil es vergonzosa. Ningún libanés quiere volver a eso".

Por su parte, Jerusalén afirma que sus acciones contra los intentos de Hezbolá de reconstruir su infraestructura terrorista se ajustan a los términos de la tregua.

Las tropas israelíes permanecerán en cinco puestos estratégicos en el sur del Líbano "indefinidamente" para proteger a las comunidades del norte, independientemente de las futuras negociaciones, dijo Katz en marzo.

Netanyahu subrayó el 17 de agosto que la acción militar israelí en el Líbano se ajusta al acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 27 de noviembre de 2024. "Según ese acuerdo, hacemos cumplir cada violación y cada intento de Hezbolá de rearmarse", dijo Netanyahu.

© JNS