EEUU dirige conversaciones directas entre Siria e Israel en París

El presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa (d), recibe al enviado especial de EEUU para Siria, Thomas Barrack, en el palacio presidencial de Damasco el 9 de julio de 2025. Bakr ALkasem / AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 20 de agosto, 2025

Estados Unidos ha llevado al ministro de Relaciones Exteriores sirio, Asaad Hassan al-Shibani, a conversaciones directas con una delegación israelí en París este martes como parte de un impulso diplomático para que Damasco y Jerusalén normalicen sus relaciones, informó este miércoles Associated Press (AP).

Según la agencia de noticias estatal siria SANA, las dos partes discutieron la reducción de las tensiones recientes, que se dispararon después de que Israel interviniera militarmente el mes pasado a favor de la comunidad drusa en el sur de Siria.

También se habló de restaurar el acuerdo de separación de 1974 con Israel, que creó una zona de amortiguación supervisada por la ONU que separa ambos países.

Un alto funcionario de la Administración Trump confirmó las conversaciones a AP, diciendo que Washington "sigue apoyando cualquier esfuerzo que traiga estabilidad duradera y paz entre Israel y sus vecinos", y agregó que la reunión sigue la "visión de un Oriente Medio próspero" del presidente Donald Trump que incluye una "Siria estable en paz consigo misma y con sus vecinos, incluido Israel".

El funcionario subrayó que "queremos hacer todo lo posible para ayudar a lograrlo".

Tras el derrocamiento del régimen de Bashar Assad en diciembre por parte de yihadistas suníes, Israel tomó el control de sectores de la parte siria de los Altos de Golán. La medida tenía como objetivo crear un colchón de seguridad para proteger a las comunidades israelíes de los elementos hostiles que operan en el vacío de poder.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo en diciembre que el "despliegue es temporal hasta que pueda establecerse una fuerza comprometida con el acuerdo de 1974 y pueda garantizarse la seguridad en nuestra frontera".

A principios de julio, la nueva autoridad siria afirmó estar dispuesta a colaborar con Estados Unidos para volver a aplicar el acuerdo de separación de 1974 con Israel.

Tras una llamada telefónica con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, al-Shaibani expresó la "aspiración de Damasco de cooperar con Estados Unidos para volver al acuerdo de separación de 1974".

La reunión entre Siria e Israel es la segunda que se celebra en la capital francesa desde que el 19 de julio se declarara un alto el fuego mediado por Estados Unidos tras las masacres contra los drusos perpetradas por yihadistas suníes leales a Damasco y los ataques aéreos israelíes contra objetivos del régimen en un intento de poner fin a los ataques contra los drusos.

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, participó en las conversaciones del 24 de julio.

"Me reuní esta tarde con sirios e israelíes en París", publicó Barrack en X. "Nuestro objetivo era el diálogo y la desescalada, y logramos precisamente eso. Todas las partes reiteraron su compromiso de continuar estos esfuerzos", agregó.

Barrack se reunió el martes con el líder espiritual druso israelí, Muwaffaq Tarif, publicando una foto de ellos juntos en X y escribiendo que "discutieron la situación en Suwayda y cómo unir los intereses de todas las partes, desescalar las tensiones y construir el entendimiento".

Today I had a warm and informative meeting with Israeli Druze spiritual leader Sheikh Muwaffaq Tarif and his team. We discussed the situation in Suwayda and how to bring together the interests of all parties, de-escalate tensions, and build understanding. pic.twitter.com/A7htbbSl2r — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 19, 2025

Muchos drusos israelíes tienen fuertes vínculos familiares con los drusos del sur de Siria, y más de mil de ellos cruzaron la frontera durante los recientes combates para ayudar a sus hermanos atacados.

Funcionarios israelíes y sirios también mantuvieron conversaciones secretas en Azerbaiyán a principios de este año. Hikmet Hajiyev, asistente del presidente de azerí, Ilham Aliyev, confirmó a JNS el 20 de julio que Bakú había acogido conversaciones discretas entre Israel y Siria a principios de este año, pero no señaló cuándo tuvieron lugar.

Israel moviliza a 60.000 reservistas mientras sus fuerzas se preparan para la conquista de la Ciudad de Gaza

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, autorizó este miércoles una nueva convocatoria de 60.000 reservistas y amplió las órdenes de servicio de otros 20.000 durante una visita al Mando Sur de las Fuerza de Defensa de Israel (FDI).



Acompañado por el teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las FDI, fue informado de los planes operativos para capturar la Ciudad de Gaza y crear las condiciones para poner fin a la guerra como parte de la siguiente fase de la operación Carros de Gedeón.



Katz elogió la preparación del Ejército tanto en el frente militar como en el civil.



"Llamamos ahora a la bandera a nuestros heroicos soldados de las reservas, profesionales militares y de las fuerzas regulares, para lograr la liberación de los rehenes, la derrota de Hamás y el fin de la guerra bajo las condiciones establecidas por Israel", declaró Katz.



"Les ordeno que utilicen todas las herramientas y toda la fuerza para golpear al enemigo hasta su derrota, y que protejan a los soldados de las FDI. Esta es la principal consideración; cualquiera que tenga quejas debe dirigirlas a mí", continuó el ministro.

© JNS