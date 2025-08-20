Israel moviliza a 60.000 reservistas mientras sus fuerzas se preparan para la conquista de la Ciudad de Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 20 de agosto, 2025

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, autorizó este miércoles una nueva convocatoria de 60.000 reservistas y amplió las órdenes de servicio de otros 20.000 durante una visita al Mando Sur de las Fuerza de Defensa de Israel (FDI).

Acompañado por el teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las FDI, fue informado de los planes operativos para capturar la Ciudad de Gaza y crear las condiciones para poner fin a la guerra como parte de la siguiente fase de la operación Carros de Gedeón.

Katz elogió la preparación del Ejército tanto en el frente militar como en el civil.

"Llamamos ahora a la bandera a nuestros heroicos soldados de las reservas, profesionales militares y de las fuerzas regulares, para lograr la liberación de los rehenes, la derrota de Hamás y el fin de la guerra bajo las condiciones establecidas por Israel", declaró Katz.

"Les ordeno que utilicen todas las herramientas y toda la fuerza para golpear al enemigo hasta su derrota, y que protejan a los soldados de las FDI. Esta es la principal consideración; cualquiera que tenga quejas debe dirigirlas a mí", continuó el ministro.

El jefe del Mando Sur, el general de división Yaniv Asor, presentó a Katz una amplia sesión informativa; mientras que el comandante adjunto del Mando Sur, el general de división (res.) Yossi Bachar y otros mandos ofrecieron sesiones informativas adicionales.

Con 70.000 reservistas actualmente en servicio, la afluencia de 60.000 soldados adicionales elevará el total a 130.00 reservistas activos en servicio. La movilización está prevista para principios de septiembre, unas dos semanas después de las órdenes de llamada a filas, que comenzaron el miércoles. La Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset (Parlamento israelí) aprobó el lunes la petición de Katz de prorrogar la movilización de emergencia de reservistas hasta el 4 de septiembre, con ocho votos a favor y siete en contra, y la abstención de los parlamentarios ultraortodoxos.

Israel Hayom informó de que las FDI se están preparando para la posibilidad de una menor participación debido a la fatiga de los reservistas después de casi dos años de guerra.

El plan de las FDI para conquistar la Ciudad de Gaza, aprobado por Katz, prevé que tres o cuatro divisiones tomen y rodeen la zona, recurriendo principalmente a las fuerzas regulares. Los reservistas sustituirían a los soldados regulares en otros sectores del país.

La operación podría comenzar a principios de septiembre, pendiente de la aprobación del Gobierno. Los militares calculan que el control de la zona podría lograrse en un plazo de dos meses desde el inicio de la operación, y que los reservistas permanecerían durante un largo periodo para limpiar la zona de terroristas y armas.

Antes de que las tropas entren en la Ciudad de Gaza, entre 800.000 y 1 millón de residentes serán evacuados hacia el sur por una ruta humanitaria hasta la zona de al-Mawasi, en Rafah. Habrá dos hospitales de campaña adicionales y otros cuatro centros de distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), sumando un total de ocho, según el Canal 12 israelí. El embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, dijo recientemente que el plan es ampliar a 16 los centros de la GHF que funcionarán hasta 24 horas al día.

Los soldados de las FDI están despejando actualmente zonas en la Ciudad de Gaza y sus alrededores en preparación de la operación ampliada, incluida la reanudación de las actividades en la zona de Jabalia, en las afueras de la Ciudad de Gaza, donde en los últimos días las fuerzas de la Brigada Givati han desmantelado infraestructuras militares sobre y bajo tierra, matando a terroristas y consolidando el control.

"Esto permite la expansión de la operación a otros lugares e impide que las organizaciones terroristas regresen a sus posiciones", afirmaron las FDI el miércoles.

Se emitieron órdenes de evacuación para que la población civil abandonara la zona de combate en dirección sur hacia la zona humanitaria.

Las FDI frustran un intento de infiltración terrorista en Jan Yunis



Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron el miércoles que a primera hora del día las tropas frustraron un intento de infiltración terrorista en un puesto militar en la zona de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Más de 15 terroristas participaron en el asalto a la Brigada Kfir del 90º batallón, disparando contra los soldados y lanzándoles misiles antitanque, hiriendo gravemente a uno y levemente a otros dos.

Durante el incidente, las tropas lograron matar a diez de los terroristas en combate cuerpo a cuerpo, con el apoyo de ataques aéreos.

Las FDI señalaron que el incidente seguía en curso, y que las tropas continuaban trabajando para localizar y eliminar a los terroristas.

Trump: los rehenes israelíes sólo volverán cuando Hamás sea "destruido"

El presidente Donald Trump dijo este lunes que los rehenes israelíes volverán de Gaza sólo cuando Hamás sea "destruido," pareciendo expresar una posición alineada con la del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en medio de conversaciones indirectas de un alto el fuego.



"¡¡¡Sólo veremos el regreso de los rehenes restantes cuando Hamás sea confrontado y destruido!!!", escribió Trump en TruthSocial. "Cuanto antes tenga lugar, mayores serán las posibilidades de éxito", agregó.



"Recuerden, yo fui quien negoció y consiguió que cientos de rehenes fueran liberados y puestos en libertad en Israel (¡y en Estados Unidos!)", expresó, aparentemente refiriéndose a los 30 rehenes liberados durante el acuerdo de alto el fuego de enero-marzo y a la liberación en mayo del secuestrado estadounidense-israelí Edan Alexander.



"Yo fui quien puso fin a seis guerras en solo seis meses. Yo fui quien DESTRUYÓ las instalaciones nucleares de Irán", escribió Trump. "Juega para GANAR, o no juegues en absoluto", subrayó.

