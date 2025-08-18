La locura de reconocer un Estado palestino

18 de agosto, 2025

El actual impulso diplomático de Francia para el reconocimiento internacional de un Estado palestino sin el consentimiento israelí en la Asamblea General de la ONU en septiembre está mal concebido y plagado de defectos y peligros.

En primer lugar, cuando el presidente francés Emmanuel Macron anunció la iniciativa hace dos meses, obstaculizó instantáneamente los valiosos avances que se estaban logrando en ese momento hacia un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza, ya que los líderes de Hamás se dieron cuenta inmediatamente de que podían endurecer sus demandas y aun así obtener la condición de estado. También amenaza con abandonar a los rehenes israelíes restantes a las crueles manos de Hamás, que está matando deliberadamente de hambre a los secuestrados que siguen vivos.

Esta campaña equivocada, si continúa, también socavaría gravemente la paz y la estabilidad en Oriente Medio, así como erosionaría el derecho internacional establecido que ha servido bien a la comunidad de naciones en los tiempos modernos. Asimismo, supondría una ruptura brusca y problemática con el consenso internacional de larga data de que el conflicto palestino-israelí se resuelve mejor mediante negociaciones directas entre las propias partes.

Los palestinos simplemente no cumplen los criterios para ser un estado, ya que no tienen una autoridad única y unificada que controle de forma efectiva los territorios que reclaman. David Parsons

Este reconocimiento unilateral de la estatalidad palestina en este momento fracasa por otras razones. Para empezar, tras los atentados terroristas dirigidos por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, sería una odiosa recompensa al terrorismo y un gesto grotescamente insensible ante las peores atrocidades cometidas contra el pueblo judío desde el Holocausto.

Además, los palestinos simplemente no cumplen los criterios para ser un Estado, ya que no tienen una autoridad única y unificada en control efectivo de los territorios que reclaman. La corrupta Autoridad Palestina (AP) ha perdido su legitimidad a ojos de la mayoría de los palestinos, mientras que Hamás es una milicia terrorista radical e irredimible a la que no se debería conceder legitimidad desde ningún ámbito. Mientras que algunos todavía quieren validar a la AP, esta entidad en bancarrota sigue rechazando la existencia de Israel como Estado judío, como demuestran sus medios de comunicación oficiales y sus libros de texto, que siguen negando abiertamente el legítimo lugar de Israel en la región, y adoctrinan a las futuras generaciones hacia el odio y la violencia contra el Estado judío, revelando así sus verdaderas intenciones.

Este impulso a favor del Estado palestino muestra una profunda ignorancia de la actual división del trabajo en la política palestina. Aunque sigue siendo cómplice de actos de terrorismo, la AP ha optado en gran medida por emprender acciones legales para deslegitimar a Israel y garantizar la condición de Estado palestino en todo el territorio histórico de Israel, mientras que Hamás ha optado por mantenerse en la vía de la "resistencia armada", utilizando el terrorismo y la violencia. Al conceder el reconocimiento de un Estado palestino en medio del prolongado conflicto desatado por la masacre del 7 de Octubre, la comunidad internacional está diciendo a los palestinos que el terror y la violencia dan resultados, reforzando así a Hamás frente a la AP y retrasando los esfuerzos de paz quizás durante generaciones.

También de gran importancia, Israel tiene un derecho legal e histórico superior y reclama la soberanía en los territorios en disputa, ya sea en relación con los palestinos o cualquier otro demandante rival. Esto fue debidamente reconocido mediante decisiones vinculantes de la comunidad internacional en la Conferencia de San Remo de 1920 y en el Mandato Británico en Palestina adoptado por la la Liga de las Naciones en 1922, que pedía "un asentamiento judío denso en la tierra".

Para quienes puedan cuestionar estas decisiones, consideren que el Líbano, Siria, Irak y Jordania remontan su independencia moderna a los mismos organismos oficiales que aplicaron los mismos principios legales al mismo tiempo que el mandato otorgado para la creación del Estado judío.

Además, el reconocimiento de un Estado palestino sin el consentimiento de Israel violaría los Acuerdos de Oslo de 1993, así como décadas de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU basadas en el sólido principio de las negociaciones bilaterales directas. Esto representaría una grave traición a la confianza de Israel y sacrificaría la inviolabilidad de los acuerdos internacionales en aras de la conveniencia política.

Esta medida también desbarataría los esfuerzos de paz y desestabilizaría la región al dar a los palestinos falsas esperanzas de que pueden conseguir unilateralmente la condición de estado al margen de las conversaciones bilaterales directas con Israel.

Además, los países europeos que apoyan esta iniciativa diplomática están violando la práctica habitual de la Unión Europea de actuar solo por consenso en cuestiones importantes de política exterior, ya que varios estados miembros de la UE se oponen firmemente a esta iniciativa.

Igualmente preocupante es el hecho de que algunas naciones que presionan a favor de esta medida lo hacen por estrechos intereses nacionales. En Francia, por ejemplo, Macron lanzó la campaña a favor de un Estado palestino después de que un reciente informe de inteligencia le recomendara que lo hiciera como una forma de apaciguar la creciente amenaza de elementos islamistas radicales en su nación.

De hecho, toda esta campaña a favor de un Estado palestino es una respuesta débil e imprudente a la actual ola de antisemitismo global y sólo alimentará más brotes de esta lacra social en todo el mundo, a la que todas las naciones deben ahora enfrentarse con valentía y no con cobardía.

La comunidad internacional debe descartar el actual y desacertado esfuerzo diplomático para forzar la creación de un Estado palestino en Israel y centrarse en la necesidad inmediata de concluir un alto el fuego y un acuerdo de liberación de rehenes que también aborde la futura administración de la Franja de Gaza. Dicho acuerdo debe incluir el regreso seguro de todos los rehenes israelíes vivos y fallecidos en Gaza, además del desarme y la prohibición universal de Hamás.

