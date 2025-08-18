El principal sindicato de profesores de EEUU apoya a su homólogo palestino con un líder vinculado al terrorismo

Publicado por Brandy Shufutinsky 18 de agosto, 2025

No es ningún secreto que la Asociación Nacional de Educación (NEA, por sus siglas en inglés), el mayor sindicato de profesores de Estados Unidos, tiene un problema de antisemitismo. Pero también tiene un problema terrorista.

La NEA ha cultivado estrechos lazos con un sindicato de profesores de la Ribera OCcidental cuyo líder ha expresado apoyo a los terroristas. De hecho, la asociación estadounidense ha llegado a enviar a este grupo fondos considerados como ayuda humanitaria, a pesar de que el líder de dicho sindicato ha celebrado a terroristas como mártires y se ha reunido con un alto cargo de un grupo terrorista designado por Estados Unidos.

El antisemitismo de la NEA se puso de manifiesto en su asamblea nacional del mes pasado, donde los delegados votaron a favor de cortar los lazos con la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés) el organismo de control del antisemitismo. Los profesores judíos presentes en la asamblea denunciaron haber sido intimidados. Sin embargo, tras la protesta de los líderes de la comunidad judía y de los cargos electos, la NEA restableció los lazos con la ADL.

Lo que merece más atención es la relación entre la NEA y el Sindicato General de Profesores Palestinos (GUPT, por sus siglas en inglés). Al menos, un líder de esta asociación palestina no oculta su apoyo al terrorismo.

En 2023, después de que una operación militar israelí tuviera como objetivo a miembros de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa y de la Yihad Islámica Palestina, ambas designadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, el secretario general del GUPT, Saed Erziqat, publicó en las redes sociales que deberían ser honrados como "mártires" e hizo un llamamiento a la "continua escalada" por parte de los palestinos. El líder sindical también reveló que viajó a Siria para reunirse con Talal Naji, secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, otra organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos. Erziqat además apoya la campaña de boicot, sanciones y desinversión contra Israel.

La presidente de la NEA, Becky Pringle, se reunió con Erziqat cuando visitó la Ribera Occidental a principios de 2023. La dirigente estadounidense desempeña un doble rol, ya que también es vicepresidente de Internacional de la Educación (EI, por sus siglas en inglés), una federación mundial de sindicatos de profesores a la que pertenece la NEA. El 6 de diciembre de 2023, poco menos de dos meses después de la masacre en el sur de Israel el 7 de Octubre, un ejecutivo del sindicato lanzó una campaña de GoFundMe a beneficio del Fondo de Solidaridad para Gaza de la Internacional de la Educación. Recaudó 5.902 dólares para el fondo. La campaña de GoFundMe indica que la EI distribuirá los fondos entre sus afiliados palestinos, un trío de sindicatos que incluye al GUPT.

Según la ley federal, es un delito penal proporcionar a sabiendas apoyo material a una organización terrorista extranjera. Como se ha señalado, el secretario general del GUPT apoya los actos terroristas cometidos por las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa y la Yihad Islámica Palestina. Es posible que el apoyo de la NEA al GUPT no alcance el nivel de apoyo material a una organización terrorista extranjera. Sin embargo, el hecho de que la presidente del mayor sindicato de profesores de nuestro país se fotografíe con un hombre que llama públicamente "mártires" a los terroristas debería, como mínimo, hacer saltar la alarma entre los legisladores.

El 16 de julio, los legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado presentaron proyectos de ley casi idénticos para derogar la carta federal de la NEA. Una versión anterior del proyecto de ley de la Cámara de 2023 justificaba la derogación alegando que el sindicato se ha alejado en gran medida de su propósito original: "Promover la causa de la educación en Estados Unidos". En su lugar, se dedica a "imponer su agenda progresista radical en las escuelas de Estados Unidos".

La NEA también se ha vuelto muy partidista y politizada, gastando más de 116 millones de dólares en actividades políticas y grupos de presión en un periodo de dos años. En lugar de mantenerse en una posición intermedia, los miembros de la NEA han votado a favor de adoptar posturas controvertidas en cuestiones candentes, como el aborto, la identidad sexual y la inmigración ilegal.

Retirar los estatutos federales de la NEA no supondría la quiebra del sindicato, pero transmitiría el mensaje de que ha perdido la confianza de los representantes electos del pueblo. Los partidarios de retirar los estatutos no mencionaron el problema del antisemitismo de la asociación y probablemente desconocían sus vínculos con un sindicato palestino cuyo líder ha elogiado a terroristas. Pero esas son también razones más que suficientes para retirar el sello de aprobación federal.

Aprobar el proyecto de ley sería un buen primer paso, pero hace falta mucho más trabajo para que los sindicatos de profesores y la educación pública de este país vayan por el buen camino.

