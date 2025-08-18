Tarantino y su familia se trasladan de Israel a Londres para un proyecto en West End

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 18 de agosto, 2025

El cineasta estadounidense Quentin Tarantino se trasladará de Tel Aviv a Londres el año que viene con su familia para empezar a trabajar en una obra de teatro en West End.

El actor, de 62 años, reside en Israel desde que se casó con la cantante israelí Daniella Pick, de 41 años, hija del fallecido cantante y compositor Svika Pick. La pareja tiene dos hijos pequeños.

En una entrevista en su podcast para fans The Church of Tarantino, el director dijo que en los últimos años se ha centrado en su familia más que en su carrera, y que ha disfrutado enormemente de este tiempo con ellos de cara al nuevo proyecto, que se espera que dure hasta dos años.

"Cuando mi hija llega a casa a las 3 de la escuela, lo primero que dice es 'Abba, abba, abba', papá en hebreo. No ha visto a papá en todo el día, así que se levanta 'Abba, abba, abba, abba', y ya sabes, me gusta estar ahí", dijo.

"Es muy valioso para mí, ya sabes, y dentro de tres o cuatro años, quizá sea un poco menos valioso. Empezarán a seguir adelante, empezarán a tener sus propios amigos y todo eso, pero ahora mismo no es el momento de huir con el circo", dijo Tarantino.

