Los Acuerdos de Isaac de Milei reciben el apoyo de la Genesis Prize Foundation

El presidente argentino Javier Milei se dirige a los legisladores en la Knesset Cordon Press .

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 18 de agosto, 2025

La Genesis Prize Foundation anunció el martes el lanzamiento y una financiación inicial de un millón de dólares para una nueva organización sin ánimo de lucro, los Amigos Americanos de los Acuerdos de Isaac.

Concebidos por el Premio Génesis 2025 y por el presidente argentino Javier Milei, los Acuerdos Isaac pretenden reflejar el éxito de los Acuerdos de Abraham, fomentando la cooperación diplomática, económica y cultural entre Israel y las naciones hispanoamericanas.

"La creación de AFOIA fue inspirada por el presidente Milei, quien recibió el Premio Génesis por su firme apoyo a Israel durante uno de los períodos más difíciles de su historia", dijo Stan Polovets, cofundador y presidente de la Genesis Prize Foundation. "AFOIA es un vehículo para promover la audaz visión de Milei y animar a otros líderes latinoamericanos a estar junto a Israel, enfrentarse al antisemitismo y rechazar las ideologías del terror que amenazan nuestros valores y libertades compartidos."

Milei, orgulloso 'filosemita', ha dado un giro radical a la política exterior argentina hacia una alianza con Estados Unidos e Israel, tras décadas de gobiernos argentinos -tanto de izquierdas como de derechas- favorables a los países árabes.

Al aceptar el Premio Génesis en Jerusalén el 12 de junio, dijo: "Siento una profunda admiración por Israel: su historia, su pueblo y su espíritu inquebrantable. Me siento honrado de que la Genesis Prize Foundation haya decidido reconocer la sólida relación de nuestro país con Israel. Confío en que este gesto pueda inspirar un diálogo y una cooperación más profundos en toda la región, basados en valores compartidos como la libertad, la democracia y el respeto mutuo."

El premio coronó una ajetreada visita de cuatro días de Milei, que incluyó un discurso histórico ante la Knesset en el que se comprometió a trasladar la embajada argentina a Jerusalén el próximo año, y la firma de un memorando de entendimiento con el primer ministro Benjamin Netanyahu para combatir el antisemitismo.

Enfoque inicial en Uruguay, Panamá y Costa Rica

AFOIA, una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) con sede en Nueva York, se centrará inicialmente en Uruguay, Panamá y Costa Rica, tres países que, según los analistas regionales, están preparados para una mayor cooperación con Israel. Estos países podrían beneficiarse de la experiencia israelí en tecnología del agua, agricultura, ciberdefensa, tecnología financiera, sanidad y energía.

La AFOIA tiene previsto ampliar su alcance a Brasil, Colombia, Chile y, potencialmente, El Salvador en 2026, en función de la evolución política y el apoyo de los donantes. Es posible que en los próximos meses se anuncien futuras subvenciones y asociaciones estratégicas.

Para llevar a cabo su misión, AFOIA se asocia con organizaciones sin ánimo de lucro con un historial probado de influencia e impacto en América Latina. Entre los beneficiarios iniciales de las subvenciones se encuentran:

ILAN Israel Innovation Network: fundada por el filántropo mexicano Isaac Assa, ILAN conecta a estudiantes, empresarios y funcionarios públicos latinoamericanos con la innovación israelí.

StandWithUs: fundada por Roz y Jerry Rothstein, esta organización internacional educa y moviliza a personas de todas las edades y procedencias para defender a Israel y combatir el antisemitismo.

Israel Allies Foundation: este grupo capacita a legisladores pro-Israel de todo el mundo educando, organizando y movilizando a líderes políticos religiosos. Con presencia en 62 asambleas legislativas nacionales, equipa a los movimientos de base y a los responsables políticos de alto nivel para que apoyen a Israel.

Rambam Health Care Campus: Rambam, una de las instituciones médicas más importantes de Israel, formará al personal de respuesta a emergencias del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica, compartiendo protocolos avanzados para la gestión de incidentes con víctimas en masa y la atención traumatológica.

Proyecto Philos: la iniciativa prepara a los líderes cristianos para apoyar a Israel, defender a los cristianos perseguidos en Oriente Medio y promover los valores occidentales arraigados en la tradición hebraica.

Yalla Israel (Maccabee Task Force): este grupo fomenta los vínculos personales con Israel a través de las redes sociales y la participación de personas influyentes, y amplifica las voces contra el antisemitismo, al tiempo que promueve la coexistencia y la tolerancia.

Combatir el aislamiento en las Naciones Unidas

Otro de los objetivos de AFOIA es apoyar los esfuerzos diplomáticos de Israel para fortalecer sus relaciones con Costa Rica, Panamá y Uruguay. Su objetivo es animar a estos gobiernos a trasladar sus embajadas a Jerusalén, designar a Hamás y Hezbolá como organizaciones terroristas e invertir los votos contrarios a Israel emitidos durante décadas en la ONU.

Según Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU, es esencial ampliar la lista de países sudamericanos y centroamericanos que están con Israel más allá de Argentina, Guatemala, Honduras y Paraguay.

"Dada la hostilidad hacia el Estado judío por parte de algunas naciones de la región, el apoyo a Israel por parte de los países latinoamericanos que ahora están al margen es muy importante", dijo Danon. "La visión del presidente Milei sobre los Acuerdos Isaac es muy admirable, al igual que el apoyo práctico proporcionado por la Genesis Prize Foundation y AFOIA.

"Israel ha sido durante mucho tiempo un faro de innovación y resistencia", prosiguió. "El establecimiento de una alianza América Latina-Israel arraigada en valores compartidos y beneficio mutuo es algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo".

Desde su creación en 2013, el Premio Génesis ha apalancado el premio anual de 1 millón de dólares en iniciativas filantrópicas por un total de más de 50 millones de dólares, con subvenciones que apoyan más de 230 programas sin fines de lucro en 31 países y que impactan directamente en decenas de miles de personas.

El premio de 1 millón de dólares, junto con los fondos de contrapartida, se ha donado en honor de los galardonados a iniciativas que incluyen la lucha contra el antisemitismo y los esfuerzos por deslegitimar el Estado de Israel; la prestación de asistencia humanitaria, tratamiento, rehabilitación y asesoramiento a rehenes rescatados o liberados del cautiverio de Hamás y a sus familias; la preservación de la memoria de las comunidades judías destruidas durante la ocupación nazi de Grecia; y el apoyo a activistas y ONG judías que trabajan para aliviar el sufrimiento del pueblo de Ucrania.

Anteriores galardonados con el Premio Génesis: El filántropo y exalcalde de Nueva York Michael R. Bloomberg (2014)

(2014) El actor, productor y activista por la paz Michael Douglas (2015)

(2015) Itzhak Perlman , virtuoso violinista y defensor de las personas con necesidades especiales (2016)./li>

, virtuoso violinista y defensor de las personas con necesidades especiales (2016)./li> Escultor y defensor de los derechos de los refugiados Sir Anish Kapoor (2017)

(2017) Actriz ganadora de un Oscar y activista social Natalie Portman (2018)

(2018) U.S. Jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg (Premio a la Trayectoria Profesional 2018)

(Premio a la Trayectoria Profesional 2018) Presidente y consejero delegado del Grupo Kraft, propietario de los New England Patriots, y fundador de la Fundación para Combatir el Antisemitismo Robert Kraft .Robert Kraft (2019)

.Robert Kraft (2019) Líder judío y activista de derechos humanos Natan Sharansky (2020)

(2020) Director de cine y activista Steven Spielberg (2021)

(2021) Rabino Lord Jonathan Sacks (Lifetime Achievement Award 2021)

(Lifetime Achievement Award 2021) Presidente y consejero delegado de Pfizer Albert Bourla (2022)

(2022) Activistas judíos y ONG de apoyo a Ucrania (2023) y, en el mismo año, la cantante, actriz, directora y activista Barbra Streisand (galardonada con el Premio Génesis del 10º Aniversario)

Organizaciones israelíes de apoyo a los rehenes retenidos en Gaza y a sus familias (2024)

