Ted Cruz urge a Trump a reconocer a Somalilandia por sus crecientes lazos con Israel
La República africana se ha convertido en "un socio diplomático y de seguridad crítico para Estados Unidos", escribió el senador republicano en una carta al presidente.
El senador Ted Cruz (republicano de Texas) está instando a la Administración Trump a reconocer formalmente a la República de Somalilandia, en el Cuerno de África, como un Estado independiente, citando la ubicación estratégica de la entidad, sus contribuciones a la lucha antiterrorista regional y sus esfuerzos para fortalecer los lazos con Israel.
"Somalilandia ha surgido como un socio diplomático y de seguridad crítico para Estados Unidos, ayudando a América a avanzar en nuestros intereses de seguridad nacional en el Cuerno de África y más allá", escribió el presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado sobre África y Política de Salud Global al presidente Donald Trump.
Cruz señaló que Somalilandia está "estratégicamente situada a lo largo del Golfo de Adén, lo que la sitúa cerca de uno de los corredores marítimos más transitados del mundo", y limita con Yibuti, Etiopía y Somalia, de la que es reconocida internacionalmente como parte.
"Posee unas fuerzas armadas capaces y contribuye a las operaciones regionales antiterroristas y antipiratería", afirmó el senador. "Ha permitido la apertura de una Oficina de Representación de Taiwán en la capital Hargeisa, ha tratado de estrechar lazos con Israel y ha expresado su apoyo a los Acuerdos de Abraham", agregó.
Cruz concluyó que, a pesar de la "creciente presión de los adversarios", incluido el Partido Comunista Chino debido a su apoyo a Taiwán, "Somalilandia sigue comprometida a forjar lazos más estrechos con Estados Unidos, y participa activamente en la mejora de la cooperación militar, los esfuerzos antiterroristas y las asociaciones económicas y comerciales".
