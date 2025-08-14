El Festival de Cine de Toronto se retracta tras retirar un documental sobre el 7 de Octubre

El TIFF Lightbox es la sede del Festival Internacional de Cine de Toronto. Raysonho / Wikimedia Commons

14 de agosto, 2025

Después de eliminar de su programación a principios de semana un documental sobre el atentado terrorista dirigido por Hamás el 7 de octubre de 2023, el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés) pareció retractarse este jueves tras las críticas recibidas por su decisión, negando haber censurado la película.

"Quiero ser claro: las afirmaciones de que la película fue rechazada debido a la censura son inequívocamente falsas", afirmó el director ejecutivo del TIFF, Cameron Bailey, en una publicación en la red social X.

"Sigo comprometido a trabajar con el cineasta para cumplir los requisitos de proyección del TIFF y permitir que la película se proyecte en el festival de este año. He pedido a nuestro equipo legal que trabaje con el cineasta para considerar todas las opciones disponibles", continuó.

Un portavoz del TIFF declaró el martes a Deadline, un sitio web de noticias de Hollywood: "La invitación para el documental canadiense The Road Between Us: The Ultimate Rescue (El camino entre nosotros: el rescate definitivo) fue retirada por el TIFF debido a que no se cumplieron los requisitos generales para su inclusión en el festival, ni las condiciones que se solicitaron cuando la película fue invitada inicialmente, incluida la autorización legal de todas las imágenes".

El ministro israelí de Relacioines Exteriores Gideon Sa'ar criticó y satirizó la decisión, escribiendo en X el miércoles que se tomó porque "no había 'autorización legal' de Hamás para sus vídeos de masacres con GoPro".

El festival, indicó, "habría pedido a Hitler o a Goebbels los derechos de autor de las imágenes de Auschwitz". Y agregó: "Por supuesto, el festival está a punto de proyectar cinco películas palestinas. Esta decisión viciosa y enfermiza debe ser cancelada inmediatamente".

La película, dirigida por el cineasta canadiense Barry Avrich, se centra en el general de división (res.) de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) Noam Tibon, que salvó a su familia, incluidas sus dos nietas, de la masacre de Hamás.

Tibon también extrajo a supervivientes del atentado del festival de música Supernova y rescató a soldados heridos durante su misión para salvar a su familia.

Algunas fuentes han informado a Deadline de que el TIFF ha retirado la película también por el riesgo de que se produzcan protestas antiisraelíes en el festival, que se celebrará del 4 al 14 de septiembre.

Los realizadores del documental dijeron a Deadline: "Nos sorprende y entristece que un venerable festival de cine haya desafiado su misión y censurado su propia programación al rechazar esta película".

"El cine es una forma de arte que estimula el debate desde todas las perspectivas y que puede tanto entretenernos como incomodarnos", afirmaron. "Un festival de cine organiza el festín y el público decide lo que quiere o no quiere ver. No somos cineastas políticos, ni activistas", añadieron.

"Somos narradores de historias. Seguimos desafiantes, estrenaremos la película e invitamos al público, a las cadenas y a los streamers a que decidan por sí mismos una vez que la hayan visto", prometieron los cineastas.

Al parecer, se pidió a los realizadores que confirmaran que todas las imágenes utilizadas en el documental estaban legalmente autorizadas, incluidas las de las cámaras corporales de Hamás, y que proporcionaran seguridad adicional durante la proyección.

Según el portavoz, las condiciones pretendían proteger al festival y permitirle "gestionar y mitigar los riesgos previstos y conocidos en torno a la proyección de una película sobre un tema muy delicado, incluida la amenaza potencial de que se produzcan alteraciones significativas".

"De acuerdo con nuestros términos y condiciones de participación en el festival, el TIFF puede descalificar de la participación en el festival cualquier película que el TIFF determine, a su única y absoluta discreción, que no sería en el mejor interés del TIFF incluir en el festival", subraya el comunicado.

"Las experiencias merecen ser contadas y escuchadas"



Amigos del Centro Simon Wiesenthal (FSWC, por sus siglas en inglés) se mostró profundamente decepcionado por la decisión y por el hecho de que el festival no haya cumplido su mandato declarado de presentar películas que "enriquezcan la comprensión y fomenten la empatía", de "fomentar un entorno de diálogo constructivo y respetuoso" y de defender la "libertad artística".

En lugar de ello, ha capitulado ante extremistas decididos a silenciar las voces y experiencias judías, afirmó el FSWC.

"Se trata de una acción incomprensible y perturbadora, y la última de la actual campaña de cancelar la cultura en la que los judíos se encuentran a menudo en el punto de mira", dijo el presidente y director general del FSWC, Michael Levitt. "El TIFF ha permitido que el sesgo político y la intimidación dicten su programación", prosiguió.

El 7 de octubre de 2023, unos 6.000 terroristas dirigidos por Hamás invadieron Israel desde Gaza, asesinando a unas 1.200 personas, hiriendo a otras miles y secuestrando a otras 251 y arrastrándolas a Gaza, donde aún permanecen retenidas 20 (Hamás también retiene los restos de 30 más).

En respuesta, Israel lanzó una campaña militar dirigida a desmantelar a Hamás y recuperar a los rehenes.

Una investigación federal descubre que la Universidad George Washington es "deliberadamente indiferente" al odio a los judíos

La Universidad George Washington (GW), un campus urbano en Washington, DC, con unos 4.500 estudiantes judíos, violó la ley federal de derechos civiles en su "indiferencia deliberada" ante incidentes antisemitas en el campus que fueron "objetivamente ofensivos, graves y generalizados", afirmó este martes el Departamento de Justicia.



La universidad privada ignoró un "ambiente educativo hostil para los estudiantes y profesores judíos, estadounidenses-israelíes e israelíes", manifestó la Administración Trump. "GW no tomó ninguna medida significativa y, en cambio, fue deliberadamente indiferente a las quejas que recibió, la mala conducta que se produjo y los daños que sufrieron sus estudiantes y profesores judíos e israelíes".



El Departamento de Justicia, que al parecer buscó un acuerdo con la Universidad de California en Los Ángeles por un valor de 1.000 millones de dólares, sostuvo que "buscará una reparación inmediata con GW por sus violaciones de los derechos civiles".



"Todo estudiante tiene derecho a la igualdad de oportunidades educativas sin temor al acoso o al abuso", declaró Harmeet Dhillon, fiscal general adjunto de Estados Unidos. "Nadie está por encima de la ley, y las universidades que promulguen discriminación antisemita se enfrentarán a consecuencias legales".

