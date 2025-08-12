Una investigación federal descubre que la Universidad George Washington es "deliberadamente indiferente" al odio a los judíos

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 12 de agosto, 2025

La Universidad George Washington (GW), un campus urbano en Washington, DC, con unos 4.500 estudiantes judíos, violó la ley federal de derechos civiles en su "indiferencia deliberada" ante incidentes antisemitas en el campus que fueron "objetivamente ofensivos, graves y generalizados", afirmó este martes el Departamento de Justicia.

La universidad privada ignoró un "ambiente educativo hostil para los estudiantes y profesores judíos, estadounidenses-israelíes e israelíes", manifestó la Administración Trump. "GW no tomó ninguna medida significativa y, en cambio, fue deliberadamente indiferente a las quejas que recibió, la mala conducta que se produjo y los daños que sufrieron sus estudiantes y profesores judíos e israelíes".

El Departamento de Justicia, que al parecer buscó un acuerdo con la Universidad de California en Los Ángeles por un valor de 1.000 millones de dólares, sostuvo que "buscará una reparación inmediata con GW por sus violaciones de los derechos civiles".

"Todo estudiante tiene derecho a la igualdad de oportunidades educativas sin temor al acoso o al abuso", declaró Harmeet Dhillon, fiscal general adjunto de Estados Unidos. "Nadie está por encima de la ley, y las universidades que promulguen discriminación antisemita se enfrentarán a consecuencias legales".

GW es "una de las comunidades universitarias judías más activas y de más rápido crecimiento de Norteamérica", según Hillel International. El Hillel del campus, que estrenó un nuevo edificio en 2021, fue fundado en la década de 1930.

En una carta a Ellen Granberg, presidenta de la universidad, Dhillon escribió que "la mala conducta antisemita, basada en el odio, por parte de estudiantes de GW dirigida a estudiantes, profesores y empleados judíos de GW fue, en una palabra, chocante".

El Departamento de Justicia encontró "numerosos" casos, en los que los manifestantes acosaron, amenazaron o atacaron a estudiantes judíos. "El comportamiento era demostrablemente aborrecible, inmoral y, lo que es más importante, ilegal", escribió Dhillon.

La carta señala el "campamento" antisemita en la universidad privada y otros disturbios en abril y mayo de 2024 que tuvieron lugar "durante los exámenes finales y las ceremonias de graduación".

"El propósito de los esfuerzos de los agitadores era asustar, intimidar y negar a los estudiantes judíos, israelíes y estadounidenses-israelíes el acceso libre y sin restricciones al entorno educativo de GW. Esta es la definición de hostilidad y de 'entorno hostil'", escribió Dhillon. "Para ser claros, los estudiantes judíos tenían miedo de asistir a clase, de ser observados o, peor aún, de ser 'pillados' y quizás golpeados físicamente en el campus de GW", agregó.

Los agentes de policía de GW hacían caso omiso de los ataques a los estudiantes judíos o les decían que abandonaran la zona, según el Departamento de Justicia.

Estudiantes, padres y exalumnos judíos se pusieron en contacto con GW, incluyendo al menos ocho quejas alegando prejuicios antijudíos entre el 25 de abril y el 1 de mayo de 2024, pero el Departamento de Justicia señaló que su investigación reveló que "GW no tomó ninguna acción significativa y en su lugar fue deliberadamente indiferente al ambiente educativo hostil en su campus en violación del Título VI".

Según el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, es ilegal discriminar en función de características compartidas, incluidos el origen nacional y la religión.

El Departamento de Justicia "tiene la intención de proceder a la aplicación de esta importante ley federal de derechos civiles a menos que se llegue a una resolución de este asunto en un futuro próximo", escribió Dhillon. "Por lo tanto, el departamento ofrece a GW la oportunidad de alcanzar un acuerdo de resolución voluntaria para asegurar la remediación inmediata de estos problemas y las reformas relacionadas para prevenir la recurrencia de la discriminación, el acoso y el abuso", añadió.

Shannon McClendon, directora ejecutiva de relaciones con los medios de GW, dijo a JNS que la institución académica está revisando la carta del Departamento de Justicia.

"GW condena el antisemitismo, que no tiene absolutamente ningún lugar en nuestros campus o en una sociedad civil y humana", declaró McClendon a JNS. "Nuestras acciones demuestran claramente nuestro compromiso de hacer frente a las acciones antisemitas y promover un ambiente de campus inclusivo mediante la defensa de un ambiente seguro, respetuoso y responsable", prosiguió.

GW tomó "las medidas apropiadas en virtud de la política universitaria y la ley para responsabilizar a individuos u organizaciones" y ha "trabajado diligentemente con miembros de la comunidad judía de GW, así como con organizaciones de la comunidad judía, autoridades municipales y federales para proteger a la comunidad de GW del antisemitismo", subrayó McClendon.

"Seguimos comprometidos a trabajar con ellos para garantizar que todos los estudiantes tengan derecho a la igualdad de oportunidades educativas sin miedo al acoso o al abuso", concluyó.

El FBI revela que los judíos fueron el blanco del 69% de los delitos de odio religioso en 2024 y el 71% desde octubre de 2023

De los 2.942 crímenes de odio basados en la religión que se denunciaron ante el FBI en 2024, 2.041 (69%) tenían como objetivo a judíos, según los nuevos datos que la agencia federal de aplicación de la ley publicó en su herramienta de exploración de datos sobre delitos.



El siguiente tipo de prejuicio antirreligioso en importancia el año pasado fueron los 256 delitos contra musulmanes, que representaron alrededor del 9% de todos los incidentes de este tipo. Eso significa que los judíos tenían alrededor de un 660% más de probabilidades que los musulmanes de ser víctimas de ofensas por prejuicios antirreligiosos en Estados Unidos el año pasado.



Desde enero de 2019 hasta diciembre de 2024, los judíos fueron víctimas de 8.376 ofensas por prejuicios basados en la religión, o alrededor del 62% de las 13.424 ofensas por este tipo de agresiones. Desde octubre de 2023 -el mes del ataque terrorista de Hamás en el sur de Israel- hasta diciembre de 2024, los judíos fueron el objetivo de 3.051 ofensas, el 71% de los 4.279 delitos de odio basados en la religión.



Desde octubre de 2023, los musulmanes en Estados Unidos han sido el blanco de 395 delitos, el 9% de todos los incidentes por prejuicios basados en la religión.

