El enviado de Israel ante la ONU acusa al Reino Unido de hipocresía por la guerra de Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 10 de agosto, 2025

El embajador israelí ante las Naciones Unidas, Danny Danon, acusó al Reino Unido de hipocresía después de que solicitara una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad en relación con la decisión de Jerusalén de ampliar las operaciones militares en Gaza.

"El 7 de octubre, la organización terrorista Hamás secuestró a ciudadanos británicos junto a cientos de israelíes. Si hoy cincuenta ciudadanos británicos estuvieran retenidos en Gaza por terroristas, el Gobierno británico no se quedaría de brazos cruzados", escribió Danon en X.

La reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la decisión del Gabinete de Israel está prevista para el domingo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó el viernes la medida de Jerusalén en un comunicado publicado en X, calificándola de "equivocada" e instándola a "reconsiderarla inmediatamente".

La declaración de Starmer suscitó una mordaz respuesta del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, que tuiteó:

"¿Así que se espera que Israel se rinda ante Hamás y los alimente a pesar de que los rehenes israelíes están muriendo de hambre? ¿Se rindió el Reino Unido a los nazis y les dio de comer? ¿Ha oído hablar de Dresde, primer ministro Starmer? No fue comida lo que tiró. Si usted hubiera sido primer ministro entonces, el Reino Unido estaría hablando alemán".

El primer ministro Benjamin Netanyahu reiteró el viernes que Israel no tiene intención de ocupar la Franja de Gaza, afirmando que la expansión de la guerra tiene como objetivo liberar a la población local del régimen de Hamás.

"No vamos a ocupar Gaza-vamos a liberar Gaza de Hamás", dijo Netanyahu.

"Gaza será desmilitarizada, y se establecerá una Administración civil pacífica, que no sea la Autoridad Palestina, ni Hamás, ni ninguna otra organización terrorista", continuó. "Esto ayudará a liberar a nuestros rehenes y garantizará que Gaza no suponga una amenaza para Israel en el futuro".

El Gabinete de Seguridad israelí decidió durante la noche del jueves por "mayoría decisiva" aprobar el plan de Netanyahu para "tomar el control de la ciudad de Gaza, al tiempo que se distribuye ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate", informó la Oficina del primer ministro.

El comunicado señala que el foro votó cinco principios: desarme de Hamás, devolución de los 50 rehenes, desmilitarización de Gaza, control de seguridad israelí de la Franja y creación de una Administración civil alternativa.

© JNS