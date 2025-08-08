Ante el auge del antisemitismo, hay que tomarse en serio la amenaza islamista

8 de agosto, 2025

No hace falta leer las últimas estadísticas del FBI sobre delitos de odio para saber que se ha producido un surgimiento del antisemitismo en Estados Unidos desde el 7 de octubre de 2023. La prueba de que una oleada mundial de odio a los judíos se estaba dejando sentir en Estados Unidos era claramente evidente en las calles de las ciudades estadounidenses, y especialmente en los campus universitarios, donde las turbas coreaban a favor de la destrucción del único Estado judío del planeta y del terrorismo contra los judíos de todo el mundo. También se produjeron una serie de violentos ataques asesinos contra objetivos de esa colectividad, así como la generalización de libelos de sangre sobre Israel y los judíos en los medios de comunicación tradicionales.

Pero un análisis en profundidad del informe publicado por el FBI esta semana sobre los delitos denunciados en el año 2024 confirmó a cualquiera que no estuviera ya convencido de que el antisemitismo está aumentando. De todos los delitos basados en prejuicios religiosos de ese año, alrededor del 69,1% fueron contra judíos. Aunque los judíos han sido las principales víctimas de este tipo de ataques desde que el FBI publica estadísticas, se trata de un aumento con respecto a años anteriores.

Igualmente significativo fue el recordatorio anual de que, a pesar de la presión de los medios de comunicación y de los grupos que pretenden representar los intereses de los musulmanes estadounidenses, la islamofobia sigue siendo un problema nacional, sólo superado por los prejuicios raciales contra los negros. De hecho, los delitos contra los musulmanes sólo son superados por los cometidos contra los judíos. A pesar del aumento de la población de creyentes en el islam y del descenso de la población judía-estadounidense, los ataques contra los judíos superaron ampliamente a los ataques contra los musulmanes, y solo el 9,3% fueron calificados de antiislámicos.

Aumento del odio a los judíos



Esto significa que los judíos tenían un 660% más de probabilidades que los musulmanes de ser víctimas de delitos por prejuicios antirreligiosos en Estados Unidos el año pasado. Si a esto añadimos que las cifras de delitos antijudíos registradas por la Liga Antidifamación son mucho más elevadas que las de las estadísticas del FBI, resulta evidente que el problema del antisemitismo se está acercando al nivel de una epidemia.

Lo que no se encuentra en los datos es una comprensión de los principales motores del antisemitismo en los Estados Unidos del siglo XXI.

Existen diversas fuentes del odio más antiguo del mundo, algunas procedentes de la izquierda y otras de la extrema derecha. Pero el que se ha dirigido contra los judíos desde que los ataques palestino-árabes dirigidos por Hamás contra comunidades del sur de Israel iniciaron la actual guerra con atrocidades indescriptibles ha sido impulsado en gran medida por quienes apoyan a los perpetradores. Por eso, cualquier debate sobre el aumento masivo de los crímenes antijudíos no debe centrarse únicamente en los casos notorios de antisemitismo, como las acampadas en grandes universidades, donde los judíos fueron el blanco de activistas de izquierda woke, o incluso el veneno vomitado por podcasters de derecha como Tucker Carlson y Candace Owens. También debemos hablar directamente del antisemitismo generalizado que emana de la comunidad musulmana-estadounidense y de los grupos, tanto extranjeros como nacionales, que ayudan a dirigirlo y financiarlo.

Por eso, las autoridades no deben limitarse a constatar con consternación las estadísticas de delitos motivados por el odio y emitir declaraciones insignificantes pidiendo que todos seamos más amables con los demás. Por el contrario, hay que tomar medidas para frenar las actividades de los grupos de odio, especialmente los que se hacen pasar por defensores de los derechos civiles y los que reciben financiación extranjera de entidades y Estados que desempeñan un papel activo en la difusión del odio a los judíos.

CAIR y la Hermandad Musulmana



En lo más alto de la lista de tareas pendientes debería figurar la retirada de la exención de impuestos a uno de los principales motores del antisemitismo musulmán estadounidense: el Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses (CAIR), tal y como exigió recientemente el senador Tom Cotton (republicano de Arkansas). Igual de importante en esa lista debe ser un voto del Congreso para hacer algo que Estados Unidos debería haber hecho hace décadas: designar a la Hermandad Musulmana, que desempeña un papel importante en el fomento del odio en el país y en el extranjero -y con la que CAIR está directamente relacionado- como una organización terrorista, como han propuesto miembros del Senado y de la Cámara de Representantes.

La Hermandad es un grupo centenario, fundado en Oriente Medio y dedicado al conflicto y al odio sin tregua contra Occidente, en particular contra los judíos. Su red poco organizada fue una importante fuente de inestabilidad en países como Egipto, pero en nuestros días, su vástago más destacado es Hamás. Sus dirigentes viven en Qatar y, respaldados por la enorme riqueza petrolera de ese emirato, difunden su ideología por todo el mundo.

Al despojar a CAIR de su condición de organización sin ánimo de lucro y designarla potencialmente, junto con sus padrinos espirituales de la Hermandad Musulmana, como afiliada al terrorismo, el Gobierno puede enviar un fuerte mensaje de que ya no tolerará la forma en que el mensaje de terror y odio de un grupo islamista conspirativo se ha infiltrado en la sociedad estadounidense. Jonathan S. Tobin

Un ejemplo de su actividad es, como documenta el Institute for the Study of Global Antisemitism & Policy, su minuciosa infiltración de Canadá a través de grupos musulmanes locales. Esto supone una amenaza tanto para la comunidad judía como para la cultura democrática del país, ya que pretende acallar el escrutinio de su antisemitismo utilizando al Gobierno de Ottawa para castigar actos de supuesta islamofobia.

Al igual que ocurrió en 2019, cuando el presidente Donald Trump propuso por primera vez, aunque finalmente fracasó, designar a la Hermandad como organización terrorista, hoy habrá una oposición considerable a tal medida.

En el corazón de esa renuencia está la convicción entre muchos en el establishment político/de política exterior de Estados Unidos, los principales medios de comunicación, la academia y el mundo de la cultura popular de que hablar de antisemitismo musulmán -y la forma en que aquellos influenciados por o parte de la red de la Hermandad están promoviendo el odio- es algo que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque quienes han intentado señalar el problema se exponen a ser acusados de intolerancia e islamofobia.

Un contragolpe mítico



Durante gran parte de los últimos 24 años, desde los atentados del 11 de Septiembre, los estadounidenses han estado sometidos a interminables sermones sobre su obligación de no asociar el islam con el terrorismo islamista. Esas advertencias sobre los males de los prejuicios religiosos eran correctas como cuestión de principios. Pero en el contexto de la mal llamada guerra contra el terrorismo lanzada por el presidente George W. Bush contra una red terrorista islamista global, esas advertencias tendían a socavar el sentido de urgencia sobre la lucha.

De hecho, la incesante reprimenda de Bush acerca de que el Islam es una "religión de paz" no sólo rozaba lo cómico. También se burlaba de cualquier esperanza de mantener un debate nacional serio sobre la distinción entre los muchos ciudadanos musulmanes amantes de la paz y los cientos de millones de seguidores de esa fe que apoyaban a sectas islamistas que eran cualquier cosa menos pacíficas.

Esa confusión dio lugar a una narrativa permanente en la cultura estadounidense -reforzada por la oposición manifiesta de los principales medios de comunicación progresistas a cualquier conflicto con sistemas de creencias no occidentales- en la que el principal resultado del 11-S fue una mítica reacción contra los musulmanes. A lo largo de los años, esa ola ficticia de prejuicios nunca estuvo respaldada por pruebas objetivas de que fuera algo más que anécdotas perdidas entretejidas con el fin de subvertir los esfuerzos por tomarse en serio la amenaza del terror islamista.

Con el tiempo, gracias en gran medida a los esfuerzos de grupos islamistas de fachada disfrazados de organizaciones de derechos civiles -como CAIR- se amplió a una nueva forma de prejuicio por la que se dijo a los estadounidenses que debían expiar sus culpas: la islamofobia.

Pero, curiosamente, como pronto se hizo evidente, la mayor parte de lo que se etiquetó como islamofobia no era realmente un prejuicio contra los musulmanes. Por el contrario, casi siempre se trataba de intentos de llamar la atención sobre el antisemitismo en el mundo musulmán -especialmente en relación con grupos como CAIR con raíces en actividades relacionadas con la Hermandad Musulmana, entre ellas la recaudación de fondos para Hamás.

De hecho, lo que realmente quieren decir cuando gritan "islamofobia" es que responsabilizar a los musulmanes del odio proferido por quienes hablan en su nombre es algo que no sólo no tolerarán, sino que están decididos a prohibirlo.

Biden y la DEI



Este sentimiento nunca estuvo más de moda que durante la Administración Biden, cuando ideologías tóxicas de izquierda como la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad fueron abrazadas por la burocracia. La decisión del presidente Joe Biden de obligar a todo el Gobierno federal a aplicar el catecismo woke de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en todas sus actuaciones significó que la islamofobia se convirtió en una prioridad particular para Washington.

La idea de que los musulmanes estaban especialmente amenazados por otros estadounidenses no estaba respaldada por estadísticas de delitos motivados por el odio ni por nada parecido. Pero encajaba con el mantra de que toda la gente de color o las minorías designadas estaban bajo amenaza continua y en su derecho hicieran lo que hicieran. Del mismo modo, el impulso de ver a los judíos y a Israel como opresores blancos que siempre estaban equivocados se hizo sentir incluso cuando la Casa Blanca trató de fingir que se preocupaba por el antisemitismo.

Esto quedó claro cuando Biden incluyó al CAIR, una importante fuente de odio a los judíos, en su grupo de trabajo para elaborar una estrategia contra el antisemitismo. Esto fue seguido en las últimas semanas de la Administración por la publicación de un documento de estrategia sobre la islamofobia que selló el esfuerzo de los demócratas por crear una equivalencia moral entre un problema real -el antisemitismo- y uno falso.

La segunda Administración Trump ha empezado a dar marcha atrás en este encubrimiento del CAIR. Pero tiene que ir más allá.

Al despojar a CAIR de su condición de organización sin fines de lucro y potencialmente designarlo, junto con sus padrinos espirituales en la Hermandad Musulmana, como afiliado al terrorismo, el Gobierno puede enviar un fuerte mensaje de que ya no tolerará la forma en que el mensaje de terror y odio de un grupo islamista conspirativo se ha infiltrado en la sociedad estadounidense.

Hacer esto no tendrá ningún impacto en los derechos de la Primera Enmienda de nadie, ya que los ciudadanos estadounidenses siempre serán libres de expresar sus opiniones, incluso cuando sean odiosas. Pero la Hermandad y su red son organizaciones criminales vinculadas a algunas de las peores atrocidades terroristas de la historia reciente. Decir esto en voz alta no constituye islamofobia. Es un reconocimiento de una potente fuente de odio a los judíos que ha estado volando bajo el radar del escrutinio gubernamental fingiendo defender a una comunidad minoritaria contra el odio.

Más concretamente, ya es hora de que el Gobierno se dé cuenta de que estos conspiradores extranjeros y sus agentes locales son el motor de un aumento de los ataques contra los judíos estadounidenses que no debería tolerarse.

En contra de este esfuerzo hay fuerzas poderosas y ricas, principalmente un régimen en Doha que se hace pasar por aliado de EEUU mientras que también apoya a Irán y Hamás. Con este fin, Qatar no sólo se ha convertido en el mayor financista extranjero de la educación superior estadounidense, sino que también ha utilizado su riqueza para comprar influencia tanto en la izquierda como en la derecha, incluso con el enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Las estadísticas que muestran el aumento del antisemitismo deberían ser una llamada de atención para una Administración que quiere ser tomada en serio en este tema. Y será necesario enfrentarse a los patrocinadores qataríes de la Hermandad, afiliados locales a la red como CAIR. Si Washington no actúa, el aumento descontrolado del odio a los judíos no hará sino empeorar.

© JNS