ANÁLISIS | "No hay diferencia real entre las visiones del primer ministro y del jefe de las FDI para Gaza"

Publicado por Yaakov Lappin 8 de agosto, 2025

El Gabinete de Seguridad de Israel se reunió este jueves por la noche en un encuentro decisivo para dar forma a la próxima fase de la guerra en Gaza, en medio de un debate de alto nivel y público entre el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el máximo mando militar.

El Gabinete de Seguridad decidió por "mayoría decisiva" aprobar el plan de Netanyahu para derrotar a Hamás, incluido el control de la Ciudad de Gaza, declaró el viernes por la mañana la Oficina del primer ministro.

Mientras Netanyahu impulsaba una ocupación militar total de toda la Franja de Gaza, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Eyal Zamir, advirtió al parecer de que tal medida sería una "trampa" que pondría en peligro las vidas de los rehenes restantes.

La discusión gira en torno a la forma en que las operaciones terrestres de las FDI deberían extenderse a aproximadamente el 25% de la Franja donde las fuerzas israelíes aún no han operado extensamente -principalmente zonas densas de la ciudad de Gaza y los campos de refugiados centrales- debido a la alta concentración tanto de civiles como de las ubicaciones probables de los 20 rehenes israelíes vivos restantes.

"Les sorprenderé y les diré que, en mi opinión, no hay ninguna diferencia real entre la versión del primer ministro, que habla de una ocupación total, y la versión del jefe del Estado Mayor, que habla de un avance metódico". General de Brigada (retirado) Hanan Geffen, ex comandante de la unidad de inteligencia de élite 8200 de las IDF

El 5 de agosto, los medios de comunicación informaron de una tensa reunión entre Netanyahu y Zamir durante una consulta de seguridad de tres horas centrada en los próximos pasos en la Franja de Gaza.

Fuentes políticas de alto nivel han afirmado en los últimos días que Zamir debería dimitir si la decisión no le conviene. Sin embargo, antiguas fuentes de defensa israelíes dijeron a JNS que el debate público entre una rápida ocupación total y un avance más metódico era más teatro político que un argumento operativo sustancial.

Dos exfuncionarios de defensa, respectivamente, argumentaron que la realidad operativa sobre el terreno requerirá una campaña lenta, sistemática y basada en la inteligencia y que la verdadera clave de la victoria de Israel radica en separar estratégicamente a la población de Gaza del dominio de Hamás.

El general de brigada (retirado) Hanan Geffen, excomandante de la unidad de inteligencia de élite 8200 de las FDI, dijo a JNS que, en la práctica, hay poca diferencia entre las visiones del primer ministro y del jefe del Estado Mayor para la próxima etapa del conflicto.

"Les sorprenderé y les diré que, en mi opinión, no hay ninguna diferencia real entre la versión del primer ministro, que habla de una ocupación total, y la versión del jefe del Estado Mayor, que habla de un avance metódico", manifestó Geffen. "Hay una diferencia cuando el primer ministro lo presenta en un contexto político: 'Quiero conquistar la Franja'. El jefe del Estado Mayor dice: 'Queremos eliminar a Hamás'. En la práctica, en términos de ejecución, creo que será muy difícil distinguir entre ellos, porque lo que dictará la ejecución será la experiencia aprendida en la Franja durante dos años", agregó.

Geffen explicó que la estrategia de Hamás consiste en atraer a las fuerzas terrestres israelíes hacia zonas de muerte preparadas en zonas urbanas densas, donde pequeñas células terroristas que salen de túneles pueden infligir grandes bajas a las fuerzas de maniobra. "La experiencia de los dos últimos años demuestra que este es exactamente el juego de Hamás; caemos precisamente en los puntos fuertes de Hamás en lugar de explotar los nuestros", argumentó. La ventaja de Israel, indicó, reside en su "superioridad en inteligencia, poder aéreo y armas de precisión".

"Hamás quiere que entremos en estas zonas con infantería, con blindados, para que entremos en sus zonas de fuego donde se prepararon y planearon disparar. Lo hemos aprendido de la manera difícil, porque son zonas en las que tuvimos que entrar al principio de la guerra", sostuvo Geffen. "Por otro lado, nuestra ventaja está en la capacidad de reunir información de inteligencia precisa sobre quién se encuentra dónde", agregó.

Por lo tanto, Geffen estimó que las FDI recibirán la orden de operar metódicamente para mitigar los riesgos y aprovechar sus puntos fuertes. Un avance más lento, añadió, también es más propicio para reunir inteligencia sobre los rehenes, señalando los recientes informes de vuelos de inteligencia británicos sobre Gaza como ejemplo del esfuerzo multinacional sofisticado para localizarlos.

"Tenemos activos en el aire en todo momento, no solo aviones", declaró. "Queremos cazar a Hamás y no ser cazados por ellos. Cuando el primer ministro dice conquistar Gaza, está diciendo que quiere ver blindados israelíes por todas partes. El jefe del Estado Mayor está diciendo: 'De acuerdo', pero no de una manera que cree daños, y déjenos explotar nuestras ventajas relativas en inteligencia, en el aire y en potencia de fuego precisa", añadió.

El teniente coronel (res.) Amit Yagur, exjefe adjunto del área palestina en la Subdivisión de Planificación de las FDI y exoficial de inteligencia naval, argumentó que Israel, durante demasiado tiempo, se ha centrado casi exclusivamente en el esfuerzo militar descuidando a la población civil, a la que identifica como el "punto débil de Hamás."

"Durante el 90% del tiempo y el 90% del esfuerzo, nos hemos centrado en el aspecto militar: disparos, presión y cosas de esa naturaleza", dijo Yagur a JNS. "Creo que por fin se ha llegado a la conclusión de que el esfuerzo militar por sí solo no logrará el objetivo. Si queremos lograr tanto la derrota de Hamás como la liberación de los rehenes, está claro que su punto débil es el manejo de la población civil."

Según Yagur, la forma más decisiva e irreversible de derrotar a Hamás es apartar a la población civil de su soberanía. "El aspecto militar es reversible; la tierra que hemos capturado, podemos retirarnos de ella", explicó. "En el momento en que una población ve ante sus ojos a otra persona que es ahora el soberano, que distribuye alimentos, que se ocupa de ella, automáticamente se permite hablar, criticar. Entonces la legitimidad de Hamás... como soberano en la Franja deja de existir. Este es el efecto que provocará su derrota cognitiva", prosiguió.

Yagur esbozó una triple estrategia centrada en este esfuerzo civil. En primer lugar, utilizar la presión militar para facilitar el traslado de la población restante fuera de las zonas controladas por Hamás, como la Ciudad de Gaza y los campamentos centrales, y hacia una zona humanitaria, al tiempo que se inunda la Franja con tanta ayuda que se rompe el monopolio de Hamás. En segundo lugar, crear una "opción de exilio" formal para los combatientes del grupo terrorista, siguiendo el modelo de la evacuación del líder de la OLP Yasser Arafat de Beirut en 1982, para crear un dilema y una disensión interna en las filas de Hamás. En tercer lugar, implantar un programa de "migración voluntaria" para los civiles, argumentando que incluso un pequeño número de gazatíes que se marcharan crearía un enorme cambio cognitivo.

En contra de la opinión predominante en algunos medios de comunicación, Yagur consideró que Hamás en Gaza no es fuerte, sino que en realidad está a punto de quebrarse. Señaló el reciente uso por parte del grupo de lo que él llama sus "armas del día del juicio final" como prueba de su desesperación.

"Hamás utilizó sus armas del día del juicio final. Estas dos cosas -la campaña de hambre y la afirmación de perder el contacto con los secuestradores- son sus armas del día del juicio final. El hecho de que las haya utilizado no me demuestra lo fuerte que es, sino lo débil que es Hamás en Gaza y lo cerca que ha llegado a un punto de ruptura", afirmó. "Quienes lo mantienen con vida son los miembros de Hamás en el extranjero, que, con el aliento de Turquía y Qatar, son más rígidos que Hamás en Gaza en estos momentos".

Yagur citó informes de medios internacionales que afirman que la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, aumentará de 4 a 16 sus puntos de distribución en Gaza. "Esto significa que Estados Unidos va a inundar la Franja de ayuda humanitaria, para que no esté sólo en manos de Hamás. Para que haya tanta ayuda que esté en manos de todos. Para ello también habría que sacar a la población de las manos de Hamás y que, poco a poco, los civiles abandonen su dominio", expresó. "No creo que haga falta mucho tiempo para doblegar a Hamás en Gaza", concluyó.

