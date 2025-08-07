Las críticas a Netanyahu y la búsqueda de una mítica solución intermedia en Gaza

7 de agosto, 2025

Una vez más, Israel se encuentra en una encrucijada en la guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023. El conflicto se encuentra actualmente estancado, con los restos de los terroristas de Hamás que lideraron el asalto a las comunidades del sur de Israel hace 22 meses todavía en control de alrededor del 25% de la Franja de Gaza. También siguen manteniendo como rehenes lo que se cree que son unas 20 víctimas vivas de secuestros y los cadáveres de otras 30 personas.

Y lo que es peor, han orquestado una escasez de alimentos en Gaza y han conseguido que la prensa internacional y gran parte de la comunidad internacional se crean los libelos de sangre que han difundido sobre el Estado judío cometiendo genocidio y matando de hambre intencionadamente a niños. Con la mayor parte del mundo concentrado en demonizar a Israel, Hamás no ha sentido ninguna presión para negociar un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes que tanto Washington como Jerusalén consideraban probable el mes pasado.

Como resultado, lo que queda de Hamás se conforma con dejar que los palestinos de Gaza sigan sufriendo las privaciones inevitables de la guerra que ellos iniciaron durante el tiempo que sea necesario. Y los terroristas creen que todo lo que tienen que hacer es aguantar y esperar a que Occidente les dé una recompensa en forma de un Estado que sólo utilizarán para continuar su guerra centenaria contra la presencia judía en Israel.

Culpar a Netanyahu



¿Qué puede hacer el Gobierno israelí ante esta terrible situación?

Ninguna de las opciones es buena. Pero eso no ha impedido que los comentaristas ofrezcan muchos consejos al primer ministro Benjamín Netanyahu sobre lo que debería hacer. Incluso aquellos que pretenden preocuparse por Israel a menudo acaban tropezando con el desdén general con el que los expertos ven al líder israelí.

El impulso de culparle y deslegitimarle a él y a sus aliados políticos es tan grande que ha distorsionado el debate sobre los próximos pasos en Gaza de tal forma que resulta difícil mantener la distinción entre las sugerencias bienintencionadas pero insensatas y las que son claramente malintencionadas.

Dos ejemplos destacados de estas voces son las del columnista del New York Times Bret Stephens y el editor del Times of Israel David Horovitz. Ambos, exredactores de The Jerusalem Post, se preocupan por Israel. Como tales, muchos partidarios del Estado judío que son centristas o progresistas políticos se fijan en ellos para saber qué pensar sobre la situación.

El problema es que ambos son también víctimas del síndrome de distanciamiento de Netanyahu. No importa lo que diga o haga el primer ministro, o las opciones a las que se enfrente, siempre se las arreglan para encontrar una forma de culparle, incluso cuando, como es el caso ahora, la culpa de los problemas de Israel es de Hamás.

Sus interminables quejas sobre su político israelí menos favorito no son, en sí mismas, tan importantes. Pero en un momento en el que parece que Netanyahu va a tomar por fin una decisión fatídica sobre el siguiente paso en la guerra contra Hamás, sus esfuerzos por fomentar la ilusión de que existe una mítica tercera vía -aparte de las dos opciones obvias a las que se enfrenta el Estado judío- son especialmente inútiles.

Sostienen que el primer ministro es demasiado ciego, cínico o ávido de poder como para apreciar esta salida a los problemas de Israel. De hecho, Stephens llega a escribir que si Netanyahu elige un camino diferente al que él recomienda, "ninguna persona sensata puede estar a favor de Israel sin estar también en contra" de Netanyahu. Eso dice mucho más de él y de otros que odian a Bibi que del primer ministro o del dilema al que se enfrenta.

Netanyahu es un individuo imperfecto que ha aguantado en el poder mucho más tiempo del que sería óptimo en cualquier democracia. Pero la razón por la que ha ganado tantas elecciones es que, a pesar de todos sus defectos, es alguien que siempre ha estado dispuesto a evitar el pensamiento mágico sobre la situación estratégica de Israel y sus enemigos.

Y aunque los que odian a Bibi, como Stephens y Horovitz, pueden pretender ser centristas sensatos que tienen una visión más clara de los dilemas de Israel que el primer ministro, sus afirmaciones de que Netanyahu está evitando un camino aceptable para poner fin a la guerra debido a su corrupción y extremismo maligno son tan poco sinceras y difamatorias como las calumnias lanzadas contra el Estado judío por los antisionistas.

Opciones terribles



¿Qué opciones tiene Israel en Gaza?

Puede, como exigen la mayoría de sus detractores, renunciar a la guerra para destruir a Hamás y, por un medio u otro, admitir que cuando las cosas se calmen, volverá a gobernar Gaza.

Esto puede ocurrir mediante un acuerdo negociado o mediante la retirada de Israel de la mayor parte o de la totalidad de la Franja en ausencia de un acuerdo. Este resultado podría conceder a las exhaustas fuerzas armadas israelíes un respiro y quizás calmar, o al menos ralentizar, la campaña internacional para demonizar y aislar al Estado judío. Pero también significaría que, tarde o temprano, Israel volvería a enfrentarse, como el 6 de octubre de 2023, a un Estado palestino fortificado dirigido por Hamás, armado hasta los dientes y dispuesto a cumplir su promesa de cometer más atentados como los del 7 de Octubre, repletos de las mismas atrocidades.

Esas mentiras seguirán difundiéndose aunque Israel renuncie a destruir a Hamás. Cualquier decisión basada en la esperanza de que su imagen mejore mediante algún acto de generosidad o apaciguamiento es un engaño peligroso. Jonathan S. Tobin

La alternativa más obvia a esa sombría perspectiva es que Israel entre finalmente en las últimas partes de Gaza que aún están bajo control de Hamás, acabe con los terroristas y destruya sus últimos bastiones. Eso garantizaría la derrota definitiva del grupo islamista, cuyo objetivo sigue siendo la destrucción del Estado judío y el genocidio de su población, y eliminaría la amenaza de nuevas invasiones como la del 7 de Octubre.

La desventaja de ese escenario es que esto probablemente pondría en peligro a los rehenes vivos restantes y expondría a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) -cuyos soldados, aunque todavía dedicados a su misión, ya están agotados por 22 meses de guerra- a más ataques y bajas. También existe la posibilidad muy real de que tal esfuerzo empantane a las FDI en una guerra de guerrillas prolongada que conducirá a un oprobio internacional aún mayor dirigido a Israel y creará una presión que pondrá en peligro el apoyo que Netanyahu sigue recibiendo de la Administración Trump.

Todo indica que Netanyahu está optando por lo segundo.

Tal vez lo haga con la esperanza de que esto motive a gran parte del mundo árabe y musulmán, así como a otros simpatizantes de los palestinos en otros lugares, a presionar a Hamás para que acepte un acuerdo que, al menos temporalmente, detenga la guerra y conduzca al rescate de algunos de los rehenes restantes, aunque a los mismos precios injustos y exorbitantes exigidos a Israel anteriormente.

Dado que Hamás parece creer que la continuación del sufrimiento en Gaza le beneficia, las probabilidades de que esta amenaza conduzca a un acuerdo parecen escasas. Netanyahu también sabe que las posibilidades de que terceras partes, como los Estados árabes que recientemente pidieron a Hamás que depusiera las armas, estén dispuestas a asumir la responsabilidad de Gaza, también son una fantasía.

Lo que significa que la elección de Netanyahu es sencilla: rendirse ante Hamás o ir a por todas para derrotarlo. Pero no es así como lo ven algunos expertos.

En concreto, Stephens afirma que existe una tercera vía que implica, como ha afirmado el ex primer ministro Naftali Bennet, el mantenimiento por parte de Israel de un perímetro alrededor de las zonas gobernadas por Hamás desde el que las FDI puedan exprimirlo; la retención de materiales de construcción y armas que los terroristas puedan utilizar para continuar la guerra; y la inundación de las restantes zonas gobernadas por los islamistas con alimentos, a fin de responder a las exigencias de que Israel evite la hambruna en la Franja.

Esta opción, que también respalda Jonathan Schanzer, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, en un artículo de la revista Commentary, permitiría a Israel "declarar la victoria" y escapar así de la trampa de una guerra interminable e imposible de ganar en las calles de una Gaza sembrada de escombros.

Suena sensato, pero no resolvería los problemas de Israel ni a corto ni a largo plazo, como tampoco lo haría la opción de la rendición.

Al optar por completar la destrucción de Hamás, Netanyahu está demostrando que comprende, aunque sea demasiado astuto políticamente para decirlo explícitamente, algunas verdades básicas sobre el conflicto que sus críticos optan por ignorar o negar.

Tres verdades ineludibles



Una es que la creencia de que Israel puede mejorar su imagen en el exterior, o responder a las mentiras sobre la inanición en Gaza, eligiendo políticas sensatas es un mito. Netanyahu ha cometido algunos errores en la conducción de la guerra, uno de los cuales fue pensar que Hamás tenía menos tolerancia hacia el sufrimiento palestino que Israel. Pero la demonización de las políticas de guerra del Estado judío, que comenzó al día siguiente del 7 de Octubre y no como resultado de algunos errores políticos, ilustra que las afirmaciones de "genocidio" y "hambruna" no tienen nada que ver con las acciones israelíes.

Israel ya estaba siendo falsamente acusado de "ocupar" Gaza antes del 7 de Octubre, a pesar de que había retirado a todos sus soldados, colonos y asentamientos de la Franja en 2005. Y se le tachaba de culpable de matar de hambre a los palestinos incluso antes de que hubiera una escasez real de alimentos allí fabricada por Hamás.

Esas mentiras seguirán difundiéndose aunque Israel renuncie a destruir a Hamás. Cualquier decisión basada en la esperanza de que su imagen mejore mediante algún acto de generosidad o apaciguamiento es un engaño peligroso.

La segunda verdad también ha sido obvia desde el comienzo de la guerra: Hamás nunca liberará voluntariamente a todos los rehenes que tomó el 7 de Octubre. Los israelíes desean desesperadamente liberar a los que siguen vivos y su situación es una herida abierta en el corazón de la nación. Pero Hamás no los entregará a cambio de nada que no sea un Estado palestino reconocido internacionalmente que se utilizará como plataforma para continuar la guerra contra Israel.

Los dos objetivos de guerra de derrotar a Hamás y liberar a los rehenes siempre han sido mutuamente excluyentes. Es tarea de Netanyahu -y poco envidiable, dada la presión a la que le someten algunas de las familias de los rehenes y sus numerosos simpatizantes- elegir defender la seguridad de Israel.

La tercera verdad es que es sencillamente falso que "declarar la victoria" sea coherente con conceder a Hamás el control de cualquier parte de Gaza.

Hamás ha sufrido tremendas pérdidas en sus fuerzas militares y en su capacidad para disparar cohetes y misiles contra Israel. Pero retroceder y dejar que se quede donde está en una parte de la Franja es simplemente una fórmula para un eventual retorno al statu quo ante del 6 de octubre de 2023, lo que significa no solo que los terroristas tendrán razón al afirmar que han ganado la guerra que empezaron, sino que la continuarán.

Nos guste o no, y los dirigentes de las FDI comprensiblemente temen el trabajo que les espera, no hay forma de garantizar que Gaza no vuelva a ser una fortaleza de Hamás sin ocuparla toda y garantizar que Israel se encargue de su seguridad en un futuro previsible. A pesar de los detractores, expertos militares como John Spencer siguen insistiendo en que derrotar a Hamás es posible y necesario. Hay que hacerles caso.

Los socios de derecha de la coalición de Netanyahu pueden fantasear con el reasentamiento de Gaza y decir cosas sobre los palestinos que son difíciles de defender. Pero eso no significa que estén equivocados sobre la necesidad de impedir que nadie más que Israel esté al mando de la Franja.

Odien a Netanyahu todo lo que quieran, pero no hay una tercera vía para eludir esos hechos.

Algunos pueden pensar que la mejor manera de defender a Israel de los libelos de sangre que ahora están siendo difundidos por los medios de comunicación internacionales es uniéndose a las calumnias contra Netanyahu. Parecen pensar que echarle toda la culpa a él y a sus aliados por el continuo sufrimiento causado por Hamás dará un pase a las FDI y al resto del país. Pero los que odian a Israel odian a todos los israelíes y judíos, no solo a Netanyahu. Al elegir intentar una victoria decisiva en la guerra contra los terroristas, en lugar de un compromiso que les dé un triunfo inmerecido, Netanyahu está eligiendo la menos mala de todas las opciones disponibles.

Como ocurrió durante el primer año de la guerra, cuando tuvo que enfrentarse a una Administración hostil de Biden, Netanyahu merece un gran reconocimiento por no ceder a la presión extranjera e insistir en que el Estado judío prosiga sus esfuerzos para derrotar a sus enemigos. Ahora necesita la misma fortaleza.

Se puede ser pro-Israel sin ser fan del primer ministro. Pero la idea de que no se puede apoyar al Estado judío sin desear también que su valiente y democráticamente elegido líder sea derrocado por medios antidemocráticos es confundir el síndrome de enajenación de Netanyahu o de Trump con una visión sensata de Oriente Medio. Quienes se dedican a esa defensa deshonesta, lo pretendan o no, están ayudando a las fuerzas que buscan aislar y demonizar a Israel en lugar de ayudarlo.

© JNS