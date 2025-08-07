Víctimas de Hamás demandan a la UNRWA

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 7 de agosto, 2025

Unas 200 víctimas de Hamás y Hezbolá presentaron la semana pasada una demanda ante un tribunal federal alegando que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés), la organización de ayuda a los palestinos del organismo mundial, apoya el terrorismo.

Richard Heideman, abogado de las víctimas y sus familias, dijo a JNS que la UNRWA se presenta como un actor humanitario, pero su cooperación con Hamás era ilegal.

"La ficción que se ha permitido crear y ante la que muchos países hacen la vista gorda es que permiten la visión de que Hamás también proporciona servicios humanitarios, servicios de caridad, y por lo tanto la gente parpadea y piensa que Hamás es bueno", dijo, "a pesar de que son la peor organización maligna de terrorismo, tan mala como el Estado Islámico, tan mala como lo fue Abu Nidal hace décadas".

"El dinero es fungible, y ya sea que se gaste en proporcionar ayuda, comida, granadas, Kalashnikovs o RPGs, o en ofrecer un refugio seguro, ese dinero es fungible, y esta ficción debe ser rechazada", declaró a JNS.

Alrededor del 13% del presupuesto anual de 2.500 millones de dólares de Hamás procedía de la UNRWA, y el personal de la organización de ayuda se solapaba en gran medida con el del grupo terrorista, según la demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito de Columbia.

"La UNRWA no ha negado que un número importante de su personal participó personalmente en el ataque del 7 de Octubre, aunque ha cuestionado las cifras estimadas por fuentes externas creíbles", afirma la demanda.

Desde el 7 de Octubre, la UNRWA ha llevado a cabo "una campaña de propaganda para tratar de minimizar la naturaleza y el grado de su culpabilidad institucional en la prestación de apoyo material a Hamás, tratando de describirlo como el trabajo de unos pocos empleados de bajo nivel sin escrúpulos en lugar de reflejar decisiones políticas institucionales conscientes tomadas al más alto nivel por los acusados individuales", según la demanda.

Entre los demandantes hay víctimas de atentados de Hamás y Hezbolá que se remontan a 2015, incluidos los objetivos de la masacre del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Todos son ciudadanos estadounidenses.

"Shachar Deborah Troen Mathias fue atrozmente asesinada junto a su marido, Shlomi David Mathias, en su casa por Hamás durante los ataques terroristas del 7 de Octubre perpetrados por Hamás en el kibutz Holit, un pequeño kibutz de Israel", señala la denuncia. "Su hijo, Rotem Eliyahu Mathias, también resultó herido físicamente durante el mismo ataque", agrega.

La demanda contiene 38 páginas de descripciones similares de atentados de Hamás y Hezbolá y de sus víctimas.

La demanda solicita daños y perjuicios en virtud de la Ley Antiterrorista y la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo tanto de la UNRWA como de su organización benéfica sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos, UNRWA USA. (JNS solicitó comentarios de ambas organizaciones).

La Organización de las Naciones Unidas y sus subsidiarias están generalmente protegidas contra demandas legales bajo el Acuerdo de la Sede de la ONU y otros tratados, los cuales otorgan a los funcionarios y organizaciones de esa organización internacional una forma de inmunidad diplomática

Heideman argumentó que esas protecciones no se aplican en el caso de la UNRWA.

"Sí, existe un Acuerdo de Sede. Sí, hay tratados. Sí, cubren a las propias Naciones Unidas", dijo a JNS. "Así que la Asamblea General de la ONU, por ejemplo, está cubierta. El Consejo de Seguridad de la ONU está cubierto", añadió.

"Pero el Congreso no dijo en ninguno de sus documentos que la UNRWA, que se estableció después de que se establecieran las propias Naciones Unidas, que la UNRWA debería tener inmunidad", declaró Heideman. "No existe tal acuerdo", subrayó.

Bajo la Administración Biden, el Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentó que la UNRWA tenía inmunidad legal bajo el paraguas de la ONU en una demanda similar contra funcionarios de la agencia, que ciudadanos israelíes en Nueva York presentaron. La Administración Trump escribió en abril que el Gobierno ha "reevaluado esa posición".

"Por lo tanto, la UNRWA no se caracteriza adecuadamente como un órgano subsidiario y, por lo tanto, no tiene derecho a la inmunidad", escribieron Yaakov Roth, fiscal general adjunto interino de la división civil, y Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York.

"El Gobierno aprecia que anteriormente adoptó un punto de vista diferente sobre este tema, pero ahora cree que los argumentos a favor de ese punto de vista son insuficientes", escribieron.

El argumento de la Administración Trump gira en torno a si la Asamblea General de la ONU tenía el poder de establecer UNRWA en primer lugar bajo la Carta de la ONU como una organización de ayuda permanente para los refugiados palestinos y sus descendientes.

"Dado que la Carta no otorga esa autoridad a la Asamblea General, no tendría mucho sentido afirmar que una institución creada y dedicada por entero a esas actividades es un 'órgano subsidiario' de la Asamblea General 'necesario' para ejecutar las funciones de ésta", escribieron Roth y Clayton.

La UNRWA "proporciona asistencia humanitaria y contribuye a la protección de los refugiados mediante la prestación de servicios esenciales, principalmente en las áreas de educación básica, atención primaria de salud y atención de salud mental, socorro y servicios sociales, microcréditos y asistencia de emergencia" para millones de palestinos en Jordania, Líbano, Siria, Judea y Samaria (Ribera Occidental), Jerusalén y Gaza, según el sitio web de la agencia de la ONU.

Heideman dijo a JNS que junto con el supuesto apoyo material de la UNRWA a grupos terroristas en forma de financiación, personal e infraestructura, el mandato de la agencia de la ONU de no reasentar nunca a los palestinos y de conferir el estatuto de refugiado a todos sus descendientes a perpetuidad no hace sino alargar el conflicto.

"Le cuentan al mundo erróneamente la mentira de que hay 6,2 millones de refugiados palestinos, porque es mentira y no hay ninguna razón humanitaria justificable ni de otro tipo para que esos campos sigan existiendo, ninguna en absoluto", afirmó Heideman. "Esas personas tienen derecho a la libertad. Tienen derecho al reasentamiento. Tienen derecho a vivir libres dondequiera que decidan ir", prosiguió.

La Autoridad Palestina no les deja salir y no quiere hacerlo, "porque es demasiado fácil pintar la imagen de que Israel es el perpetrador, Israel es el ocupante, Israel es el apartheid, el país genocida que debe ser castigado", sostuvo. "Utilizan como ejemplo no solo a los abuelos, sino a todos sus descendientes", continuó.

"Es un error humanitario y un error legal que debe solucionarse", dijo Heideman. "La UNRWA debe rendir cuentas por fallar y negarse a hacer lo que era su mandato, y eso es proporcionar servicios y, de hecho, reasentar a estos refugiados", agregó.

"Ciertamente, la UNRWA debe rendir cuentas por enseñar odio, alentar el odio, fomentar el odio y alabar a quienes cometen mutilaciones y asesinatos", concluyó.

Trump: "Volveremos" si Irán reinicia su programa nuclear

Preguntado por los posibles planes del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para una ocupación militar total de Gaza, el presidente Donald Trump hizo hincapié en el papel estadounidense en fomentar la estabilidad en toda la región.



"Hemos detenido guerras en Oriente Medio impidiendo que Irán tenga un arma nuclear... en cuanto empiecen, volveremos", dijo este miércoles a los periodistas en la Casa Blanca.



Trump subrayó que el patrón más amplio del conflicto giraba en torno a la influencia de la República Islámica, describiendo a Irán como el "perpetrador del odio" y sugiriendo que las acciones estadounidenses habían cambiado el panorama de seguridad. "Creo que va a ser muy diferente en los próximos años", manifestó.



Antes, en la rueda de prensa, el presidente detalló las recientes acciones de Estados Unidos contra las ambiciones nucleares de Irán. "Hemos aniquilado su capacidad nuclear armamentística. Habrían tenido un arma en dos meses, quizá menos, y fue totalmente anulada", agregó.



© JNS