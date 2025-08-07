Netanyahu no tiene "ningún interés en una ocupación de Gaza a largo plazo", dice el representante demócrata Gottheimer

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 7 de agosto, 2025

El primer ministro israelí no quiere que Israel gobierne Gaza permanentemente, dijo el representante Josh Gottheimer (D-N.J.) a JNS, en medio de informes de que Benjamín Netanyahu está considerando una operación militar más amplia en el enclave costero controlado por Hamás.

Gottheimer, que formó parte de una delegación bipartidista del Congreso al Estado judío que se reunió con Netanyahu este miércoles, sostuvo que Israel está centrado en derrotar al grupo terrorista.

"Hablamos de ello como el objetivo final de asegurar que aplastemos a Hamás, y no podemos tener liderazgo ni gobernanza", declaró Gottheimer a JNS. "Fue muy claro al decir que no había interés en una ocupación a largo plazo y que hay que tener algún tipo de estructura de gobierno multinacional en última instancia", agregó.

Los medios de comunicación israelíes han informado de que Netanyahu está considerando ordenar a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que ocupen todo el territorio de Gaza, frente a las aproximadamente tres cuartas partes que controla actualmente.

Las organizaciones internacionales de ayuda han acusado al Estado judío de no suministrar suficientes alimentos y ayuda médica a la población civil. Netanyahu ha rebatido esas acusaciones, afirmando que la hambruna "no existe" en Gaza y que las imágenes de los medios de comunicación de niños, algunos de los cuales se sabe que padecen afecciones musculares y de desarrollo preexistentes, son propaganda de Hamás.

Gottheimer, que visitó el paso fronterizo de Kerem Shalom entre Gaza e Israel y un lugar de coordinación de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), dijo a JNS que quería ver de primera mano cómo se llevaba a cabo la distribución de la ayuda.

"Pude ver la ayuda entrando desde Israel, cantidades masivas de ayuda entrando desde Israel", expresó el congresista. "Vi cómo se movía rápidamente desde el lado israelí al lado gazatí, y vi cantidades masivas de camiones sentados en el lado gazatí", añadió.

Alrededor del 88% de los camiones de la ONU están siendo asaltados y saqueados por Hamás y otros antes de llegar a su destino.

"Esas son cifras de la ONU", manifestó Gottheimer a JNS. "El proceso de la GHF que yo vi era un proceso mucho más ordenado en términos de sacar comida para la gente y no tener a Hamás robando comida", prosiguió.

"Hamás gana mucho dinero robando ayuda humanitaria y vendiéndola. El año pasado ganó 500 millones de dólares", señaló. "Tienen un incentivo real para que la GHF fracase y para inflar la situación, porque no quieren que la GHF tenga éxito. Eso corta la financiación de Hamás", continuó.

Gottheimer sigue siendo uno de los más firmes partidarios de Israel en el Congreso en un momento en que muchos de sus colegas demócratas vacilan en su apoyo a la guerra contra Hamás.

Alrededor de la mitad de los demócratas del Senado votaron en contra de las ventas militares a Israel en un par de resoluciones, que el senador por Vermont Bernie Sanders presentó el 30 de julio.

La representante demócrata por Washington Pramila Jayapal, expresidenta del Caucus Progresista del Congreso, escribió el martes que cree que Israel está cometiendo ahora un "genocidio" en Gaza.

"Recientemente, cada vez más voces destacadas, incluidos preeminentes expertos israelíes y judíos estadounidenses en el Holocausto y el genocidio, han determinado que lo que está ocurriendo es un genocidio", escribió. "Me ha influido profundamente la sabiduría de estos expertos judíos, que han calificado de 'genocidio' lo que se está haciendo en Gaza", agregó.

Gottheimer dijo a JNS que más de sus colegas legisladores deberían ir a Israel y a los pasos fronterizos de Gaza para ver cómo se está llevando a cabo la distribución de la ayuda.

"Vengan a Israel y vean la situación sobre el terreno de primera mano. Vayan al paso fronterizo de Shalom, como hice yo, y vean la distribución de la ayuda y no dependan de Hamás para su información", sostuvo. "Israel no está ganando la guerra de percepción y los hechos no están saliendo a la luz", concluyó.

Trump: "Volveremos" si Irán reinicia su programa nuclear

Preguntado por los posibles planes del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para una ocupación militar total de Gaza, el presidente Donald Trump hizo hincapié en el papel estadounidense en fomentar la estabilidad en toda la región.



"Hemos detenido guerras en Oriente Medio impidiendo que Irán tenga un arma nuclear... en cuanto empiecen, volveremos", dijo este miércoles a los periodistas en la Casa Blanca.



Trump subrayó que el patrón más amplio del conflicto giraba en torno a la influencia de la República Islámica, describiendo a Irán como el "perpetrador del odio" y sugiriendo que las acciones estadounidenses habían cambiado el panorama de seguridad. "Creo que va a ser muy diferente en los próximos años", manifestó.



Antes, en la rueda de prensa, el presidente detalló las recientes acciones de Estados Unidos contra las ambiciones nucleares de Irán. "Hemos aniquilado su capacidad nuclear armamentística. Habrían tenido un arma en dos meses, quizá menos, y fue totalmente anulada", agregó.

