Trump: "Volveremos" si Irán reinicia su programa nuclear

Preguntado por los posibles planes del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para una ocupación militar total de Gaza, el presidente Donald Trump hizo hincapié en el papel estadounidense en fomentar la estabilidad en toda la región.

"Hemos detenido guerras en Oriente Medio impidiendo que Irán tenga un arma nuclear... en cuanto empiecen, volveremos", dijo este miércoles a los periodistas en la Casa Blanca.

Trump subrayó que el patrón más amplio del conflicto giraba en torno a la influencia de la República Islámica, describiendo a Irán como el "perpetrador del odio" y sugiriendo que las acciones estadounidenses habían cambiado el panorama de seguridad. "Creo que va a ser muy diferente en los próximos años", manifestó.

Antes, en la rueda de prensa, el presidente detalló las recientes acciones de Estados Unidos contra las ambiciones nucleares de Irán. "Hemos aniquilado su capacidad nuclear armamentística. Habrían tenido un arma en dos meses, quizá menos, y fue totalmente anulada", agregó.

Atribuyó el éxito al ejército estadounidense, destacando los bombarderos B2, los ataques de precisión y los Tomahawks lanzados desde submarinos. "Era una gran amenaza. Esa fue una amenaza nuclear", dijo Trump, haciendo hincapié en la eficacia y el impacto de la operación.

En una publicación en su plataforma Truth Social el jueves, el presidente estadounidense escribió que "ahora que el arsenal nuclear que estaba siendo creado por Irán ha sido totalmente borrado, es muy importante para mí que todos los países de Oriente Medio se unan a los Acuerdos de Abraham".

"Esto asegurará la paz en Oriente Medio. Gracias por su atención a este asunto", añadió Trump.

El martes, Trump indicó que Washington considera que las decisiones militares de Israel en Gaza son un asunto que debe decidir Jerusalén. Preguntado por un periodista en la Casa Blanca: "¿Apoyaría usted que Israel... volviera a ocupar toda Gaza, como han sugerido algunos funcionarios israelíes?", el presidente respondió que no estaba familiarizado con esas sugerencias, y agregó: "Realmente no puedo decirlo. Dependerá de Israel".

En su lugar, el presidente hizo hincapié en la atención que Estados Unidos presta actualmente a la ayuda humanitaria para Gaza, destacando un reciente paquete de ayuda de 60 millones de dólares. Señaló que tanto Israel como los Estados árabes ayudarían en la distribución de alimentos y apoyo financiero, reiterando que su enfoque actual era abordar las necesidades humanitarias en la región.

En la reunión del Gabinete del lunes en Jerusalén, Netanyahu afirmó que convocaría al Gabinete de Seguridad más adelante en la semana "para dirigir a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) sobre cómo lograr los tres objetivos de guerra que hemos establecido".

"Debemos seguir unidos y luchando juntos para alcanzar los objetivos de la guerra que nos hemos fijado -todos ellos: derrotar al enemigo, liberar a nuestros rehenes y garantizar que Gaza nunca vuelva a amenazar a Israel", expresó el primer ministro israelí.

La ONU confirma que el 88% de los camiones de ayuda en Gaza son saqueados antes de llegar a su destino

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó este martes datos que muestran que el 88,7% de los camiones de ayuda recogidos por dicha organización en la Franja de Gaza en los últimos meses fueron interceptados antes de llegar a su destino.



Según la ONU, entre el 19 de mayo y el 5 de agosto recogió un total de 2.604 camiones que entraron en Gaza procedentes de Israel, pero 2.309 de ellos fueron interceptados "pacíficamente" por multitudes árabes o por la fuerza por terroristas armados durante su tránsito por la Franja.

​Las cifras de la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos mostraron que en los últimos dos meses, la cantidad de ayuda humanitaria incautada aumentó aún más, con un 90,7% de camiones interceptados en junio y un 94% en julio.



Los datos de la ONU parecían contradecir las afirmaciones de su propio subsecretario general de asuntos humanitarios y coordinador de ayuda de emergencia, Tom Fletcher, quien declaró el 29 de julio al programa de entrevistas Piers Morgan Uncensored que "la inmensa, inmensa mayoría de la ayuda que recibimos llega a los civiles".

