El presidente de la Cámara de Representantes reza en el Muro Occidental para que EEUU "esté siempre con Israel"

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson (republicano de Luisiana) ofreció una oración en el Muro Occidental de Jerusalén este domingo en la que afirmó que Estados Unidos debe estar siempre junto a Israel.

Johnson, que encabeza una delegación del Congreso a Israel en medio de la guerra de casi dos años contra Hamás en Gaza, es conocido por su firme apoyo al Estado judío. Como cristiano que hace pública su fe, su visita se produjo en un contexto de florecimiento de las relaciones entre Israel y los evangélicos estadounidenses.

"Estamos agradecidos por el privilegio de estar hoy aquí en Israel, en el día en que conmemoramos la destrucción del Templo dos veces en la historia", dijo Johnson, mientras los judíos de todo el mundo conmemoraban Tisha B'Av. "Nuestra oración es que Estados Unidos siempre esté con Israel y por la preservación y paz de Jerusalén", agregó.

La delegación del presidente de la Cámara incluía a los representantes Michael Cloud (republicano de Texas), Michael McCaul (republicano de Texas), Nathaniel Moran (republicano de Texas) y Claudia Tenney (republicana de Nueva York). También participó Heather Johnston, fundadora y directora ejecutiva de la U.S. Israel Education Association (Asociación para la Educación entre Estados Unidos e Israel).

La delegación se reunió con el ministros israelíes de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, y de Defensa, Israel Katz, quienes agradecieron a los representantes y al presidente estadounidense Donald Trump por su firme apoyo moral a Israel.

Sa'ar dijo que era un honor reunirse con la delegación y que Johnson es "un verdadero amigo de Israel".

"Hablamos de la alarmante ola global de antisemitismo, incluidos los esfuerzos de países como Irlanda para deslegitimar a Israel", declaró el ministro. "También describí los horribles ataques contra los drusos en Siria, el mismo tipo de barbarie perpetrada por Hamás", añadió.

Johnson había pospuesto un discurso previsto en el Parlamento de Israel en junio debido a la guerra de 12 días contra Irán.

"Que Dios siga bendiciendo y protegiendo al pueblo de Israel y a su más grande amigo y aliado, los Estados Unidos", escribió Johnson en el libro de visitas del Muro Occidental.

Trump afirma que funcionarios estadounidenses no han visto pruebas de genocidio en Gaza

El presidente Donald Trump fue preguntado durante una rueda de prensa en Allentown, Pensilvania, el domingo por la noche si funcionarios estadounidenses, incluido Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, habían visto pruebas de genocidio en Gaza.



"No creo y, mira, están en guerra allí. Algunas cosas horribles ocurrieron el 7 de Octubre, como saben", dijo Trump. "Fue algo horrible, horrible. Una de las peores que he visto. He visto muchas cosas malas desde que soy presidente en términos de guerras", agregó.



La Administración Trump no ha acusado anteriormente a Israel de genocidio en Gaza.