Trump afirma que funcionarios estadounidenses no han visto pruebas de genocidio en Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 4 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump fue preguntado durante una rueda de prensa en Allentown, Pensilvania, el domingo por la noche si funcionarios estadounidenses, incluido Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, habían visto pruebas de genocidio en Gaza.

"No creo y, mira, están en guerra allí. Algunas cosas horribles ocurrieron el 7 de Octubre, como saben", dijo Trump. "Fue algo horrible, horrible. Una de las peores que he visto. He visto muchas cosas malas desde que soy presidente en términos de guerras", agregó.

La Administración Trump no ha acusado anteriormente a Israel de genocidio en Gaza.

