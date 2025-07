Netanyahu a los líderes cristianos: Gaza no morirá de hambre

Publicado por Etgar Lefkovits 28 de julio, 2025

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó categóricamente el domingo las afirmaciones sobre la hambruna en la Franja de Gaza, desestimando tales informes como "una mentira descarada".

Hablando en una conferencia de Daystar TV en Jerusalén organizada por la pastora Paula White, líder de la Oficina de la Fe de la Casa Blanca, Netanyahu dijo: "No hay una política de hambruna en Gaza, y no hay hambruna en Gaza". Israel, continuó, había "permitido que la ayuda humanitaria entrara en Gaza durante toda la guerra. De lo contrario, no habría gazatíes".

Es Hamás quien había estado impidiendo la distribución de ayuda en Gaza, dijo Netanyahu, señalando que Israel había suministrado 1,9 millones de toneladas de alimentos al territorio devastado por la guerra desde el comienzo de la guerra hace casi dos años.

"Hamás roba, hurta esta ayuda humanitaria y luego acusa a Israel de no suministrarla", prosiguió.

La puesta en marcha de corredores seguros durante el fin de semana para permitir la entrada de alimentos en Gaza, con pausas humanitarias de 10 horas en los combates, ha eliminado las "excusas y mentiras" de Naciones Unidas de que no podía entregar la comida porque era demasiado peligroso, dijo Netanyahu.

"A la ONU no le quedan excusas. No le quedan excusas. Dejen de mentir. Dejen de buscar excusas", dijo el primer ministro israelí. "Hagan lo que tienen que hacer y dejen de acusar a Israel deliberadamente de esta atroz falsedad".

"Queridos amigos cristianos

Netanyahu comenzó su intervención en el acto destacando el vínculo entre cristianos y judíos, que calificó de "asociación unida en la fe, en la historia, en la tradición", y que, según dijo, se enfrenta ahora a "una batalla de la verdad."

Su acercamiento a la comunidad cristiana evangélica estadounidense también se produce en el contexto de acusaciones espurias contra judíos israelíes en relación con arson en una iglesia, y un lío burocrático, ya resuelto, sobre visados a grupos cristianos evangélicos que visitan Tierra Santa.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, calificó de "terror" el supuesto ataque del 7 de julio contra las ruinas de una antigua iglesia en el pueblo árabe de Taybeh, en Samaria, pero la Policía de Israel anunció posteriormente que el lugar sagrado no había sufrido daños y que no se había confirmado que el incendio fuera provocado.

Mientras tanto, el ministro del Interior de Israel revirtió un cambio burocrático en el proceso de emisión de visas a evangélicos estadounidenses que había provocado retrasos y costes adicionales para las organizaciones cristianas pro-Israel..

"Los cristianos estadounidenses son algunos de los más firmes partidarios de Israel, y la resolución de este asunto entre amigos es un resultado bienvenido", declaró Huckabee tras la resolución del asunto de los visados.

Netanyahu calificó el domingo la amistad entre cristianos y judíos como "el pilar de nuestra capacidad presente y futura de vivir en un mundo libre, próspero y pacífico", una alianza que, advirtió, "está siendo desafiada por un fundamentalismo islámico que pretende subyugar a todos los musulmanes que considera infieles y erradicar tanto la presencia estadounidense como la israelí en Oriente Medio."

Israel, prosiguió, era el "guardián de la cristiandad en Oriente Medio" Sin embargo, esa "verdad se está invirtiendo", añadió.

"Vemos el esfuerzo por romper nuestro vínculo, ien Estados Unidos y otras partes del mundo. Esa asociación que promueve los valores judeocristianos, que protege en Israel a los cristianos como en ningún otro lugar de Oriente Medio", dijo.

El Estado judío es presentado por "influyentes comprados" en la televisión estadounidense como un enemigo del cristianismo, continuó.

"Qué locura, qué mentiras. Qué parodia de la verdad".

©️JNS