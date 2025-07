Israel insta a la ONU a tomar medidas por las atrocidades contra los drusos en Siria

Israel ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que actúe contra el régimen de Damasco por su papel en las atrocidades que se están cometiendo contra civiles drusos en la provincia Siria de Suweida.

En una carta fechada el 17 de julio, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, expresó su "profunda preocupación" por los informes de violencia brutal contra la comunidad drusa en el sur de Siria.

Sa'ar describió actos de "asesinatos y ejecuciones, desfiguración de cadáveres, humillación pública de civiles capturados", junto con el saqueo generalizado y la profanación de lugares religiosos.

"Estos crímenes atroces aterrorizan a la comunidad local", escribió Sa'ar al presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de julio, el embajador paquistaní Asim Iftikhar Ahmad. "En muchos casos, estos actos son cometidos por el régimen, sus milicias afiliadas, o ambos", señaló.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí dijo que el régimen sirio es responsable de las atrocidades cometidas dentro de sus fronteras y debe rendir cuentas ante la comunidad internacional.

Sa'ar advirtió de que estos ataques no son incidentes aislados, sino que forman parte de un patrón más amplio de persecución de minorías por parte de árabes suníes en Siria.

Citó las masacres de la comunidad alauita en el noroeste, las agresiones en curso contra poblaciones kurdas en el norte y los asaltos yihadistas a instituciones cristianas.

"La comunidad internacional no debe permanecer en silencio ante semejante violencia selectiva", declaró Sa'ar. "Tampoco puede conformarse con condenas vacías", agregó.

Instó a la ONU a enviar un mensaje firme y claro al régimen de Ahmed al-Sharaa, subrayando que "será juzgado por sus actos, no solo por sus palabras".

Sa'ar pidió que su carta se distribuyera como documento oficial del Consejo de Seguridad. También envió una copia al secretario general de la ONU, António Guterres.

El llamamiento de Israel se produce en medio de una escalada de tensiones en Siria, donde los grupos minoritarios se han enfrentado a una represión violenta y a una persecución sistemática, a menudo tanto por parte de las fuerzas estatales como de grupos extremistas.

El viernes, Sa'ar ordenó el traslado urgente de ayuda humanitaria a los drusos de Suweida.

La ayuda, por valor de dos millones de shekels (unos 600.000 dólares), incluirá paquetes de alimentos, equipos médicos, botiquines y medicinas. El presupuesto procederá del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La ayuda se dirigirá de forma selectiva a las zonas de la provincia de Suweida directamente afectadas por los violentos ataques contra los drusos, según el Ministerio.

El Ministerio ya había enviado ayuda a los drusos de Siria en marzo.

Los 700.000 drusos de Siria, aproximadamente el 3,2% de la población, han sufrido crecientes amenazas en los últimos meses, sobre todo en la provincia meridional de Suweida.

A pesar de la neutralidad histórica de la comunidad en el prolongado conflicto civil sirio, la violencia ha aumentado en la zona, suscitando temores de limpieza étnica y sectaria.

La carta de Sa'ar refleja el impulso diplomático más amplio de Israel para poner de relieve los peligros que plantean el régimen de al-Sharaa y sus partidarios. Dejó claro que la verdadera estabilidad regional es imposible sin la rendición de cuentas por los crímenes contra las minorías.

"El mundo debe actuar antes de que se pierdan más vidas inocentes", afirmó Sa'ar.

Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, reprochó a Guterres su "vergonzoso silencio" sobre la masacre de drusos en Siria.

La estrategia de Netanyahu en Siria: desmilitarización y protección de los drusos



El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aclaró este jueves el doble objetivo estratégico de Israel en Siria: asegurar que el sur de Siria esté desmilitarizado y proteger a los drusos de esa región.



Netanyahu definió el sur de Siria como una zona que va desde los Altos de Golán hasta Yabal al-Druze, una región que abarca casi toda la Gobernación de Sweida, recientemente escenario de masacres perpetradas por fuerzas sirias vinculadas al régimen contra la comunidad drusa.



El régimen sirio violó ambas líneas rojas, dijo Netanyahu. "Envió tropas al sur de Damasco a una zona que debía permanecer desmilitarizada, y comenzó a masacrar a los drusos. Eso era algo que no podíamos aceptar bajo ninguna circunstancia", añadió.



"Por lo tanto, di instrucciones a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) para que actuaran, y para que actuaran con fuerza. La Fuerza Aérea atacó tanto a las milicias asesinas como a los vehículos blindados. También añadí un objetivo: atacar el Ministerio de Defensa en Damasco", señaló.

​

​Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el miércoles la entrada del cuartel general militar del régimen sirio en la zona de Damasco en respuesta a las atrocidades cometidas contra civiles drusos.



"Como resultado de esta acción intensificada, se estableció un alto el fuego, y las fuerzas sirias se retiraron de nuevo a Damasco", sostuvo el primer ministro. "Esta seguirá siendo nuestra política: no permitiremos que las fuerzas militares se desplacen al sur de Damasco y no permitiremos que los drusos de Yabal al-Druz sufran daños", prosiguió.