Dimite toda una comisión de la ONU, considerada durante mucho tiempo antiisraelí

Días después de que Washington sancionara a Francesca Albanese, una asesora independiente de las Naciones Unidas con un largo historial de odio a los judíos, tres funcionarios de la ONU que también han sido acusados de antisemitismo, dimitieron de la Comisión de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados.

La sudafricana Navi Pillay, de 83 años, que presidía la comisión, citó su "edad, problemas médicos y el peso de varios otros compromisos" en su carta de dimisión del 8 de julio, que indicó que se haría efectiva el 3 de noviembre.

Miloon Kothari, de India, escribió que había sido "un honor" servir en una carta del 10 de julio y señaló su dimisión como "confirmación del acuerdo al que llegamos durante nuestra reunión de la semana pasada". Chris Sidoti, de Australia, escribió en su dimisión del 9 de julio a Jürg Lauber, presidente del Consejo de Derechos Humanos, que "la jubilación del presidente es un momento apropiado para reconstituir la comisión", pero que "estoy dispuesto a aceptar un nuevo nombramiento en la comisión si así lo desea".

"Ahora caen las fichas del dominó. Asustados de ser también sancionados, los arquitectos de la inquisición antiisraelí de la ONU están huyendo del barco", declaró Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, que fue la primera organización en sacar a la luz las dimisiones. "La marea está cambiando", agregó.

Danny Danon, embajador israelí ante las Naciones Unidas, declaró que "este es un paso en la dirección correcta, pero aún queda un largo camino por recorrer".

"No descansaremos hasta que se restablezcan la justicia y la claridad moral en los pasillos de las Naciones Unidas", afirmó Danon.

La comisión se creó para investigar lo que, según las Naciones Unidas, son violaciones de los derechos humanos en Israel y en los territorios controlados por los palestinos. Sus tres miembros fueron criticados durante mucho tiempo por ser antiisraelíes.

JNS solicitó comentarios de la misión de EEUU ante las Naciones Unidas.

Pillay ha apoyado el movimiento para boicotear a Israel. Kothari declaró a un sitio antisemita en 2022 que las redes sociales están "controladas en gran medida, ya sea por el lobby judío o por ONG específicas, por mucho dinero que se invierte en intentar desacreditarnos". Sidoti ha dicho del antisemitismo que los judíos lanzan "acusaciones como arroz en una boda".

"Esta fue una comisión nacida en el prejuicio, diseñada para apuntar a Israel, mientras ignoraba a Hamás, Hezbolá y la Autoridad Palestina", sostuvo Neuer. "Sus miembros fueron seleccionados precisamente por su hostilidad hacia el Estado judío", añadió.

"Todavía queda un largo camino por recorrer para arreglar este organismo roto llamado Consejo de Derechos Humanos, pero quizá las cosas empiecen a moverse gracias a las medidas tomadas por Estados Unidos", declaró Amir Weissbrod, subdirector general israelí para Naciones Unidas y organizaciones internacionales.

"Pillay y sus compañeros significaron todo lo que estaba mal en este organismo", dijo. "No cumplir con su mínima obligación de ser imparciales y neutrales, tener un nombramiento vitalicio sin ningún escrutinio y un enorme despilfarro de recursos en interminables informes sesgados contra Israel", prosiguió.

Lauber ha pedido a los estados miembros del Consejo que propongan nuevos miembros de la comisión antes del 31 de agosto.

El uranio en Irán "no ha sido eliminado", afirma un experto citando un informe del NYT



La Casa Blanca aparentemente está negando un informe del New York Times, que cita a un funcionario israelí anónimo que afirmó que la inteligencia israelí determinó que parte del arsenal subterráneo de uranio enriquecido de Irán sobrevivió a los ataques aéreos israelíes y estadounidenses a mediados de junio.



“Como el presidente Trump ha dicho muchas veces, la 'Operación Martillo de Medianoche' destruyó por completo las instalaciones nucleares de Irán”, declaró Anna Kelly, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, a la prensa tras ser preguntada al respecto. “El mundo entero está más seguro gracias a su liderazgo decisivo”.



Sin embargo, Jonathan Ruhe, director de política exterior del Instituto Judío para la Seguridad Nacional de Estados Unidos (JINSA), dijo a JNS que los comentarios de los funcionarios israelíes “subrayan que el programa nuclear de Irán no ha sido eliminado, a pesar de la impresionante acción israelí-estadounidense para destruir muchos sitios y personal clave”.

​

​“Aunque las principales reservas de uranio enriquecido de Irán se encuentren bajo tierra, los inspectores del OIEA advirtieron mucho antes de los recientes ataques que no pueden verificar que se trate de la totalidad de las reservas iraníes”, declaró a JNS. “Esta incertidumbre se agrava a medida que Irán expulsa a los inspectores”. (La República Islámica implementó en julio una ley que suspende la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica y expulsó a sus miembros).