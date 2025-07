Un ex primer ministro israelí negó la afirmación de Tucker Carlson de que Jeffrey Epstein trabajó para el Mossad

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 14 de julio, 2025

El ex primer ministro israelí Naftali Bennett negó la afirmación de Tucker Carlson de que el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein había trabajado para la inteligencia israelí.

El ex presentador de Fox News dijo a los asistentes a la cumbre Turning Point USA el viernes que "cada persona en Washington, DC" piensa que el abusador de menores condenado, que era judío y se suicidó en la cárcel en 2019, trabajó para el gobierno israelí.

"Nunca he conocido a nadie que no piense eso", dijo Carlson. "No conozco a ninguno que odie a Israel. Pero nadie siente que pueda decir eso".

Bennett, que fue primer ministro de Israel entre 2021 y 2022, negó la afirmación el lunes.

"Como ex primer ministro israelí, con el Mossad habiendo informado directamente a mí, les digo con 100% de certeza, la acusación de que Jeffrey Epstein de alguna manera trabajó para Israel o el Mossad dirigiendo una red de chantaje es categórica y totalmente falsa", Bennett escribió.

"La conducta de Epstein, tanto la criminal como la meramente despreciable, no tuvo absolutamente nada que ver con el Mossad ni con el Estado de Israel", afirmó.

"Esta acusación es una mentira difundida por prominentes personalidades de Internet, como Tucker Carlson, que fingen saber cosas que no saben", añadió. "Simplemente se inventan cosas, lo dicen con confianza y estas mentiras se mantienen, porque se trata de Israel. Hay una ola despiadada de calumnias y mentiras contra mi país y mi pueblo, y no lo soportaremos más".

Amichai Chikli, ministro israelí de Asuntos de la Diáspora, también intervino con una carta abierta al fundador de Turning Point, Charlie Kirk, argumentando que no se debería haber dado a Carlson una plataforma.

"Como usted ha señalado, no hay pruebas -ninguna- de que Epstein estuviera actuando en nombre del Estado de Israel", escribió Chikli. "Sin embargo, el mensaje transmitido en su conferencia, con Tucker Carlson como orador principal pocos días después de su entrevista aduladora con el régimen terrorista iraní, fue inequívoco: Israel estaba detrás de Epstein".

"Tenemos un grave problema. Una ola de antisemitismo -como la que Estados Unidos no ha visto desde la década de 1930- está cobrando impulso", añadió. "Y por eso os pido: por favor, manteneos fieles a vuestra fuerte brújula moral y denunciad el antisemitismo, venga de la izquierda woke o de la derecha woke".

Epstein ha vuelto a los titulares en los últimos días después de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, publicara el 7 de julio un memorando en el que negaba que Epstein mantuviera ninguna "lista de clientes" de compañeros pedófilos y confirmaba que su muerte fue un suicidio.

Esas conclusiones desataron la indignación entre los teóricos de la conspiración de derechas, que creen que Epstein dirigía una red de prostitución pedófila para demócratas de élite y que podría haber sido asesinado en la cárcel para ocultar el tráfico sexual de niños por parte de la izquierda.

Epstein mantuvo conexiones prominentes con políticos estadounidenses y extranjeros, incluida la familia Clinton, Donald Trump y el ex primer ministro israelí Ehud Barak. En 2020, el negociador de los Acuerdos de Oslo Terje Rod-Larsen se vio obligado a dimitir del Instituto Internacional de la Paz de Nueva York tras revelarse que había recibido más de 100.000 dólares de Epstein.

Dan Bongino, subdirector del FBI y antiguo comentarista de medios de derechas, no habría ido a trabajar desde el miércoles en protesta por los hallazgos de Bondi.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó el sábado a su fiscal general en un mensaje en las redes sociales.

"¿Qué está pasando con mis 'chicos' y, en algunos casos, 'chicas'?". , escribió Trump. "Todos van a por la fiscal general Pam Bondi, que está haciendo un trabajo fantástico".

"Dejen que Pam Bondi haga su trabajo: lo está haciendo genial", escribió el presidente. "Hace un año nuestro país estaba muerto, ahora es el país más 'caliente' del mundo. Mantengámoslo así, y no perdamos tiempo y energía en Jeffrey Epstein, alguien que a nadie le importa."

©️JNS