La 'BBC' reconoce un fallo ético en un reportaje sobre Gaza que fue descartado

Un informe de la BBC publicado este lunes confirma la existencia de un problema ético y editorial en un documental sobre Gaza que la cadena había retirado de su plataforma en febrero, pero asegura que fue el resultado de un honesto error de una productora externa.

La revisión de 31 páginas realizada por Peter Johnston, director del departamento de Quejas Editoriales y Revisiones de la BBC, estimó las quejas de engaño a la audiencia del documental Gaza: cómo sobrevivir a una zona de guerra, debido a que su narrador principal, un niño llamado Abdullah, resultó ser hijo de Ayman Alyazouri, viceministro de Agricultura del Gobierno de Gaza dirigido por Hamás.

La productora londinense Hoto Films, que produjo el documental para la emisora británica, "tenía que haber puesto esta información en conocimiento de la BBC" pero no lo hizo, y es, por tanto, "la parte con mayor responsabilidad por este fallo", escribió Johnston.

"Sin embargo, no considero que la productora engañara intencionadamente a la BBC sobre el cargo del padre del narrador", remarcó. Más bien creía que el puesto del padre "era civil o tecnocrático, en contraposición a un cargo político o militar en Hamás", subrayó Johnston. Se trata de "una infracción de la directriz 3.3.17 sobre la exactitud, que trata de inducir a error a la audiencia", añadió.

"Esta es la única infracción de las directrices editoriales [de la BBC] que he identificado en relación con el programa", escribió Johnston.

Todas las menciones en árabe de la palabra "judío" se tradujeron en la película como "israelí", pero esto no infringía las directrices, escribió Johnston, ya que los gazatíes suelen referirse a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de esta manera. "Traducir las palabras de un colaborador para dar la impresión de que quería referirse al pueblo judío en general también podría inducir a error al público", afirmó.

"No considero que haya habido ningún incumplimiento editorial respecto a la traducción del programa; pero sí considero que podría aclararse la orientación sobre este tema y no basarse únicamente en decisiones previas, como se explica más adelante", agregó.

La investigación concluyó que la productora pagó 2.448 dólares, y que era "razonable". Un adulto con un salario medio en Gaza en 2021 necesitaría trabajar durante 21 meses para ganar esa suma, según datos de la ONU. Es probable que los salarios se redujeran aún más tras el estallido de la guerra con Israel el 7 de octubre de 2023, que eliminó muchos lugares de empleo.

Johnston también escribió que no había "visto ni oído ninguna prueba que apoyara la sugerencia de que el padre o la familia del narrador influyeran de algún modo en el contenido del programa".

David Collier, periodista británico independiente que sacó a la luz los vínculos familiares del narrador Abdullah, tachó de insuficientes las conclusiones de la investigación y criticó esta última afirmación.

"No encontraron pruebas que sugirieran que 'papá' tuviera algo que ver. ¿En serio? Él sólo iba a casa con su papi de Hamás TODAS LAS NOCHES", escribió Collier en X.

El uranio en Irán "no ha sido eliminado", afirma un experto citando un informe del NYT



La Casa Blanca aparentemente está negando un informe del New York Times, que cita a un funcionario israelí anónimo que afirmó que la inteligencia israelí determinó que parte del arsenal subterráneo de uranio enriquecido de Irán sobrevivió a los ataques aéreos israelíes y estadounidenses a mediados de junio.



“Como el presidente Trump ha dicho muchas veces, la 'Operación Martillo de Medianoche' destruyó por completo las instalaciones nucleares de Irán”, declaró Anna Kelly, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, a la prensa tras ser preguntada al respecto. “El mundo entero está más seguro gracias a su liderazgo decisivo”.



Sin embargo, Jonathan Ruhe, director de política exterior del Instituto Judío para la Seguridad Nacional de Estados Unidos (JINSA), dijo a JNS que los comentarios de los funcionarios israelíes “subrayan que el programa nuclear de Irán no ha sido eliminado, a pesar de la impresionante acción israelí-estadounidense para destruir muchos sitios y personal clave”.

​“Aunque las principales reservas de uranio enriquecido de Irán se encuentren bajo tierra, los inspectores del OIEA advirtieron mucho antes de los recientes ataques que no pueden verificar que se trate de la totalidad de las reservas iraníes”, declaró a JNS. “Esta incertidumbre se agrava a medida que Irán expulsa a los inspectores”. (La República Islámica implementó en julio una ley que suspende la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica y expulsó a sus miembros).