Sergey Brin, cofundador de Google, acusa a Naciones Unidas de antisemitismo

Sergey Brin, cofundador de Google, ha acusado a Naciones Unidas de ser "transparentemente antisemita".

La afirmación, realizada en un foro interno de empleados, fue recogida por primera vez por The Washington Post y se produjo tras la publicación de un informe de un polémico funcionario de la ONU en el que se acusaba a una selección de empresas, entre ellas firmas tecnológicas, de beneficiarse del "genocidio llevado a cabo por Israel" en Gaza.

Google y su empresa matriz, Alphabet, estaban entre las incluidas en el informe de la ONU como consecuencia de su suministro de tecnología en la nube y de inteligencia artificial (IA) para el Gobierno israelí y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

"Con el debido respeto, lanzar el término genocidio en relación con Gaza es profundamente ofensivo para muchas personas judías que han sufrido genocidios reales", habría escrito Brin al personal de la división de IA de la compañía. "Yo también tendría cuidado al citar organizaciones transparentemente antisemitas como la ONU en relación con estos temas", agregó.

El informe fue elaborado por Francesa Albanese, la relatora especial para los derechos de los palestinos, que ha sido acusada de antisemitismo por los Gobiernos de Estados Unidos, Alemania y Francia por un historial de uso de tropos antisemitas, y lo que durante mucho tiempo se ha visto como un doble rasero contra Israel.

El miércoles, el Departamento de Estado estadounidense anunció que la sancionaba oficialmente.

Washington la ha calificado de "no apta" para su cargo. Dorothy Shea, embajadora interina de Estados Unidos ante Naciones Unidas, había pedido en los últimos días que el secretario general de la ONU, António Guterres, destituyera a Albanese de su cargo y censurara su patrón de comentarios y acciones.

"Mis comentarios se produjeron en respuesta a una discusión interna que citaba un informe claramente tendencioso y engañoso", reza una declaración del portavoz de Brin.

Brin huyó con sus padres judíos de Rusia a Estados Unidos para escapar del antisemitismo en la Unión Soviética.

Google ha colaborado con las FDI para proporcionar herramientas de IA tras los atentados terroristas dirigidos por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. El año pasado, la empresa despidió a varios empleados que protestaron públicamente por el contrato en la nube de Google con Israel, alegando que el lugar de trabajo no era apropiado para discutir sobre cuestiones políticas divisivas.

La Administración Trump sancionó a la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, por "antisemitismo descarado" y apoyo al terrorismo



El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que sancionará a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos, en virtud de una orden ejecutiva que establece que quienes se comprometan "directamente" con un esfuerzo de la Corte Penal Internacional para detener o investigar a una "persona protegida" sin el consentimiento del país de la persona están sujetos a que se bloqueen sus propiedades y activos.



"Estados Unidos ha condenado y objetado repetidamente las actividades parciales y malintencionadas de Albanese, que desde hace tiempo la incapacitan para ejercer como relatora especial", declaró el miércoles Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense. "Albanese ha vomitado un antisemitismo descarado, ha expresado su apoyo al terrorismo y un abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y Occidente".



La "parcialidad de Albanese ha sido evidente a lo largo de toda su carrera, incluyendo la recomendación de que la CPI, sin una base legítima, emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant", dijo Rubio. (El tribunal, con sede en La Haya, no forma parte de las Naciones Unidas).



"Albanese se ha comprometido directamente con la Corte Penal Internacional en esfuerzos para investigar, arrestar, detener o procesar a nacionales de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de estos dos países", continuó. "Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma, por lo que esta acción constituye una grave violación de la soberanía de ambos países".



Albanese "intensificó" recientemente sus esfuerzos enviando "cartas amenazadoras a docenas de entidades de todo el mundo, incluidas importantes empresas estadounidenses de los sectores de las finanzas, la tecnología, la defensa, la energía y la hostelería, formulando acusaciones extremas e infundadas y recomendando a la CPI que inicie investigaciones y acciones judiciales contra estas empresas y sus ejecutivos", declaró Rubio.



"No toleraremos estas campañas de guerra política y económica, que amenazan nuestros intereses nacionales y nuestra soberanía", añadió.