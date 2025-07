Mamdani y las consecuencias de las clasificaciones raciales woke

7 de julio, 2025

El New York Times cometió un acto de periodismo recientemente, y muchos de sus lectores -y de su personal- perdieron la cabeza. Informó del hecho de que Zohran Mamdani, candidato del Partido Demócrata a la alcaldía de Nueva York, cuya campaña lo presentó con éxito al público como el candidato musulmán-americano e indio-americano, había afirmado ser "afroamericano" en una de sus solicitudes universitarias.

Como los lectores progresistas del Times no están acostumbrados a ver artículos sobre las hipocresías de los abanderados de su partido, la historia ha provocado una avalancha de rabia izquierdista. Los esfuerzos subsiguientes del periódico por justificar la divulgación de algo que -si lo hubiera hecho un republicano y conservador- habría sido considerado una ofensa atroz por las mismas personas que se enfadan porque se haya hecho público, dicen mucho de nuestro bifurcado discurso político.

¿Cuál es el verdadero problema?

La historia del Times ha suscitado un animado debate sobre las normas periodísticas (la información les llegó a través de lo que probablemente haya sido un pirateo ilegal de registros privados en Internet), así como sobre lo que se considera aceptable a la hora de clasificar la raza de una persona. Aunque merece la pena debatir estos puntos, la confusión sobre las casillas que marcó hace 15 años esta mujer de 33 años al solicitar su admisión en la universidad ha ocultado algo mucho más importante que lo que es esencialmente una pequeña estafa.

Lo que este alboroto debería recordarnos son las terribles consecuencias de la imposición del catecismo woke de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en la sociedad estadounidense. Insistir en que todos los estadounidenses se definen esencialmente por la raza y el origen étnico -ya se trate de la admisión en la universidad, la contratación de empleados, la determinación de la financiación del Gobierno y una serie de otras categorías- es parte de un esfuerzo marxista para crear una permanente guerra racial entre los considerados gente de color, que siempre son víctimas, y los opresores blancos, que siempre están equivocados. Al buscar la equidad entre estos grupos en lugar de la igualdad de oportunidades, que es todo lo contrario, no se reparan las injusticias del pasado, sino que todo el debate crea otras nuevas.

Se puede argumentar que no hay que culpar a Mamdani por intentar engañar al sistema. La verdad, sin embargo, es que no sólo es un hipócrita. Sus planes para transformar la ciudad de Nueva York en un experimento económico de socialismo, junto con su apoyo a posiciones y organizaciones antijudías y anti-Israel, fluyen del mismo tipo de ideas tóxicas que produjeron el formulario de solicitud que ahora está siendo criticado por sus respuestas. La cuestión no es tanto si Mamdani mintió o no sobre su condición de afroamericano, sino que las doctrinas progresistas que defiende son una amenaza singular para la paz racial y el futuro de Estados Unidos.

¿Debería haber informado el Times de la filtración de la solicitud de Mamdani?

Existe el argumento de que, puesto que la información se obtuvo mediante un pirateo ilegal, no debería haberse publicado. Pero esa es una norma que la prensa dominante nunca ha aplicado a ninguna historia que sirviera a su agenda ideológica o partidista, desde la Guerra de Vietnam y los Papeles del Pentágono. ¿Por qué habría de aplicarse ahora, cuando retrata a alguien de la izquierda bajo una luz poco favorecedora?

¿Quién es el racista?

Pero eso plantea la cuestión de si está bien o no hablar del origen racial de alguien. Cabe señalar que en julio del año pasado, el propio Times juzgó la discusión del presidente Donald Trump sobre el origen racial mixto de la entonces vicepresidenta Kamala Harris con un rasero muy diferente. En aquel momento, el periódico retrató sus comentarios preguntando si alguien que también se había identificado como indio-asiático era auténticamente afroamericano no solo como injustos, sino como algo que invocaba una "inquietante y perturbadora historia" de racismo.

Al parecer, el Times no considera racista plantear la cuestión de si Mamdani es afroamericano.

Si cree que africano es una construcción geográfica, entonces Mamdani no hizo nada malo. Teniendo en cuenta que nació en Uganda de padres indios gujarati que posteriormente emigraron a Estados Unidos, Mamdani es africano. Pero la mayoría de los estadounidenses, especialmente los que se identifican como afroamericanos -y cuando utilizan el término tanto para entrar en las escuelas académicas como a efectos de financiación-, consideran que el término se aplica a las personas de raza negra.

Y, por tanto, tienen una visión muy diferente. Lo ven como alguien que intenta obtener una ventaja reivindicando una identidad que no es aplicable en este caso. Después de todo, nadie en la izquierda, incluido Mamdani, piensa que sea aceptable que Elon Musk, una persona blanca nacida en Sudáfrica, se llame a sí mismo afroamericano. El actual alcalde de Nueva York, Eric Adams, él mismo un neoyorquino nativo de raza negra, habló en nombre de muchos miembros de la comunidad afroamericana que consideraban la solicitud un fraude racial (y potencialmente, financiero).

El problema de la solicitud de Mamdani no era tanto un caso de apropiación cultural como un sistema que permite a los ricos obtener ventajas sobre los estadounidenses de clase media y trabajadora mediante políticas de identidad. Como persona de origen sudasiático y musulmán chiíta, Mamdani formaba parte de grupos étnicos, raciales y religiosos minoritarios. Pero como hijo de un exitoso director de documentales nominado al Oscar y profesor titular de la Universidad de Columbia, es también hijo de privilegiados en cuanto a ingresos y acceso al sistema educativo. Mamdani pretendía ser elegido para ser admitido en Columbia por encima de otros solicitantes que no marcaban tantas casillas en la lista de minorías favorecidas de la DEI.

Eso es injusto y cada vez más inviable en un país en el que tantos estadounidenses encajan en más de una categoría racial o étnica. Y sea cierto o no, un país en el que se nos define principalmente por el color de la piel o por nuestros orígenes étnicos o religiosos es un país en el que la libertad se sustituye por una destructiva conciencia de raza woke.

Mamdani no fue aceptado en Columbia y pasó sus años universitarios en el Bowdoin College de Maine, donde dirigió la sección de Estudiantes por la Justicia en Palestina, una organización que no sólo apoya la destrucción del Estado de Israel, sino que también se dedica habitualmente a la incitación y los libelos de sangre antisemitas.

Políticas raciales discriminatorias



Este es, después de todo, el mismo hombre que ahora aboga por cobrar a los que viven en barrios más blancos impuestos sobre la propiedad más altos que a los que viven en otros lugares, una propuesta inherentemente discriminatoria y racista. También es la misma persona que apoya la guerra palestina contra la existencia del único Estado judío del planeta porque considera inaceptable que los judíos tengan su propia nación, una norma que él y otros progresistas no aplican a ningún otro pueblo o país.

Tampoco se trata de posturas aisladas. Forman parte de una mentalidad, a menudo articulada por su padre marxista y su madre, que se unió a un esfuerzo para impedir que Gal Gadot apareciera en la ceremonia de los Premios Oscar simplemente porque es israelí, que ve tanto a Estados Unidos como a Israel como estados colonialistas ilegítimos.

La campaña del autoproclamado socialista democráta no debería ser juzgada porque fue alguien que intentó jugar el juego de la raza interseccional DEI en su beneficio cuando era adolescente. Es una persona cuya vida entera y carrera política giran en torno a un intento de imponer estas ideas tóxicas en todos los aspectos de la sociedad.

Las consecuencias de tales políticas ya han quedado patentes con los acontecimientos de los últimos 21 meses, desde los ataques de árabes palestinos dirigidos por Hamás contra comunidades del sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Mamdani animó a las turbas pro-Hamás en los campus universitarios que atacaron a estudiantes judíos con intimidación y violencia. Lo hicieron porque habían sido adoctrinados en las grandes mentiras de la izquierda acerca de que Israel es un Estado blanco racista y colonialista de apartheid, así como porque creyeron la cobertura sesgada de la guerra posterior al 7 de Octubre en los medios corporativos tradicionales como el Times.

Este es exactamente el problema que el presidente Trump está tratando de resolver en sus conflictos con instituciones de élite como la Universidad de Harvard y Columbia. No se trata solo de que estas instituciones académicas reciban miles de millones de dólares en fondos federales mientras discriminan ilegalmente a los judíos al tolerar o alentar el antisemitismo.

Una amenaza progresista



La conquista progresista de las principales instituciones de la vida estadounidense, como las artes y la educación, no sólo permitió el auge del antisemitismo, sino que lo hizo inevitable. Sin embargo, la cultura de izquierda que produjo a Mamdani no sólo amenaza a los judíos, sino que estos son los canarios en la mina de carbón. El asalto al canon de la civilización occidental que encarnan las creencias marxistas de Mamdani es un problema que trasciende el peligro que supone para los judíos.

Una Nueva York en la que prevalezcan las ideas del candidato es una Nueva York en la que prima la división racial y se echan por tierra los valores de la libertad individual que constituyen los cimientos de la república estadounidense. Y dado que sus compañeros socialistas demócratas el senador Bernie Sanders (I-Vt.) y la representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) lideran una facción que busca controlar no solo Nueva York sino el Partido Demócrata nacional, este es un problema que debería preocupar a todos los estadounidenses.

Las solicitudes universitarias de Zohran Mamdani no deberían importar, pero los charlatanes raciales y los racistas de la DEI como él no son solo hipócritas. La controversia que produjo el escrutinio de este periodo de su vida pone de relieve exactamente por qué los ideólogos de izquierda como él son una amenaza para todos.

