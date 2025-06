Por qué Trump pidió a Israel que 'libere' a Netanyahu

27 de junio, 2025

El presidente Donald Trump no es ajeno a las declaraciones contundentes, pero su última intervención en la política israelí va más allá de las frases hechas. Es una advertencia punzante y un grito de guerra.

En una publicación compartida en su plataforma Truth Social que dejó estupefactos a los observadores políticos a ambos lados del Atlántico, Trump escribió: "¡Me sorprendió escuchar que el Estado de Israel, que acaba de vivir uno de sus mejores momentos de la historia y está fuertemente liderado por Bibi Netanyahu, continúa con su ridícula caza de brujas contra su gran primer ministro en tiempos de guerra!".

"El juicio de Bibi Netanyahu debería ser cancelado, inmediatamente, o debería darse un indulto a un gran héroe, que ha hecho tanto por el Estado (de Israel)", exigió Trump. "Bibi y yo acabamos de pasar por un infierno juntos, luchando contra un enemigo muy duro y brillante de Israel desde hace mucho tiempo, Irán, y Bibi no podría haber sido mejor, más agudo o más fuerte en su amor por la increíble Tierra Santa".

Esto no era sólo la defensa de un aliado. Era una declaración geopolítica. Trump, que nunca ha ocultado su admiración por Israel o por Netanyahu, calificó de heroico el liderazgo del primer ministro israelí en la guerra contra Irán. Elogió el coraje y la inteligencia del líder del Estado judío, diciendo que no podían ser superados.

A los ojos de Trump, Netanyahu no es sólo un primer ministro, sino un líder en tiempos de guerra que ahora tiene el potencial de marcar el comienzo de la paz. Fiamma Nirenstein

Y, sin embargo, de vuelta en Jerusalén, el mismo líder que condujo a Israel a través de la campaña militar más arriesgada de su historia moderna se ve obligado -tres veces a la semana- a entrar y salir de los tribunales por lo que cada vez más parecen ser cargos legales sin fundamento, lanzados en una época eclipsada hace mucho tiempo por la guerra y la supervivencia nacional.

Sí, la declaración de Trump es intrusiva. Pero en el contexto de las relaciones entre Estados Unidos e Israel, no es inusual. Los presidentes llevan mucho tiempo interviniendo en asuntos internos israelíes -desde las sanciones del expresidente Joe Biden contra los residentes judíos de Judea y Samaria (Ribera Occidental) hasta los repetidos intentos de frenar la libertad de acción militar de Israel en Gaza.

La intimidad entre los dos aliados siempre ha sido de doble filo. El propio Trump no siempre es halagador. Hace apenas unos días, frustrado por los ataques aéreos israelíes lanzados tras una declaración de alto el fuego, se le escuchó despotricar sobre Israel e Irán, diciendo: "No tienen ni p**a idea de lo que están haciendo".

Pero no se equivoquen: Trump conoce el manual. Sabe que Menachem Begin desafió a Ronald Reagan para atacar el reactor nuclear iraquí. Sabe que Ehud Olmert hizo lo mismo en Siria bajo el mandato de George W. Bush. Y sabe que Netanyahu no actuó precipitadamente; se movió en silencio, deliberadamente y finalmente con la coordinación de Estados Unidos, gracias a años de diplomacia en la que participaron figuras como Ron Dermer.

El resultado: un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel que paralizó el programa nuclear iraní. Ahora, Trump ve el camino por delante como un realineamiento de Oriente Medio.

Con la amenaza iraní neutralizada, los Acuerdos de Abraham pueden ampliarse, y una paz regional duradera es posible. Pero no si Hamás permanece intacto, no si los rehenes siguen cautivos, y no si Netanyahu sigue encadenado por un juicio políticamente impulsado sobre puros y champán.

Y para que eso ocurra, Trump insiste en que debe estar libre, no sólo de ataques aéreos y decisiones de bombardeos, sino de los enredos legales que amenazan con reducirlo a un pato cojo en el momento más crítico de la posguerra en décadas.

Trump necesita a Netanyahu. Netanyahu necesita a Trump. El mundo en busca de la paz los necesita a ambos.

No le aten las manos.

