Witkoff expresa su esperanza de un acuerdo con Irán y sugiere que más países se unirán a los Acuerdos de Abraham

En una amplia entrevista concedida este miércoles a la CNBC, el enviado especial de Estados Unidos para misiones de paz Steve Witkoff expresó optimismo sobre las perspectivas de un acuerdo de paz global en Oriente Medio, señalando el diálogo en curso con Irán e insinuando la adhesión de nuevos países a los Acuerdos de Abraham.

Sus comentarios se producen mientras se mantenía el frágil alto el fuego entre Irán e Israel anunciado por el presidente Donald Trump el lunes, y después de los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes a primera hora del domingo.

Un acuerdo con Teherán supondría un "renacimiento" para el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG, por sus siglas en inglés), la región y el mundo, dijo Witkoff.

El enviado también sugirió que los Acuerdos de Abraham, los tratados de normalización auspiciados por Estados Unidos entre Israel y varios Estados árabes, podrían ver pronto una expansión significativa.

"Creemos que vamos a hacer grandes anuncios sobre los países que se incorporan ahora a los Acuerdos de Paz de Abraham, y esperamos que se normalice la situación en una serie de países que quizá la gente nunca hubiera pensado que se incorporarían. Así que estamos entusiasmados con esa perspectiva. Eso también estabilizará Oriente Medio", afirmó Witkoff.

En cuanto a la preocupación por las ambiciones nucleares de Irán, Witkoff reiteró la postura de Estados Unidos sobre el enriquecimiento y la fabricación de armas. "Esa es sin duda la línea roja. Siempre ha sido la línea roja. El enriquecimiento es la línea roja y, más allá del enriquecimiento, el armamento es la línea roja. No podemos tener armamento. Eso desestabilizaría toda la región. Todo el mundo necesitaría una bomba y no podemos permitirlo", señaló.

Además, explicó la visión del programa nuclear civil iraní: "Ahora la cuestión, la conversación con Irán va a ser: 'Cómo reconstruimos un programa nuclear civil mejor para ustedes que no sea enriquecedor'. Muy similar al programa de no enriquecimiento que existe actualmente en los Emiratos Árabes Unidos y que muchos otros países llevan a cabo. No es necesario el enriquecimiento para llevar a cabo un programa de energía nuclear'".

Respondiendo a preguntas sobre las recientes acciones militares de Estados Unidos e Israel, Witkoff rechazó los informes que restan importancia a su eficacia. "En primer lugar, el OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica) piensa exactamente lo contrario, los israelíes piensan lo contrario, nuestra CIA piensa lo contrario, así que es absurdo. Los israelíes ya habían hecho mucho daño antes de que llegáramos, y cuando lo hicimos, básicamente creamos mucha certidumbre en torno a la erradicación de su capacidad de armamento y de enriquecimiento", declaró.

Sobre el tema de la vigilancia nuclear, Witkoff hizo hincapié en la transparencia y la supervisión internacional. "Será una observación sólida, y los iraníes lo aceptan. Hemos hablado de ello. Si no tienen nada que ocultar, no tendrán ningún problema con la observación estricta", afirmó.

"El OIEA, bajo la dirección de Rafael Grossi, ha estado llevando a cabo esa observación, que puede ser complementada por nosotros. Pero creo que lo que realmente queremos es que todo el mundo entienda que esto es mejor para la región. Esto es mejor para el progreso económico de todas las naciones de la región, incluido Irán. Así que esto es bueno, es positivo para todos. Ya no necesitamos más conflictos en esa región", sostuvo.

Los estados de la UE elogian la frágil tregua con Irán y prometen bloquear su impulso nuclear

Alemania, Francia y los Países Bajos saludaron este martes el anuncio de un alto el fuego entre Israel e Irán -que la República Islámica procedió a violar casi de inmediato- y apoyaron que se garantice que Teherán no obtenga armas nucleares.



Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia acusó a Israel y a Estados Unidos de iniciar la guerra y reiteró su llamamiento a evitar una escalada.



El canciller alemán Friedrich Merz afirmó en X que "acoge con satisfacción el llamamiento del presidente estadounidense a un alto el fuego secuencial. Si este alto el fuego tiene éxito tras los decisivos ataques militares estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes, es un avance muy positivo".

