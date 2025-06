El apoyo judío ortodoxo de Cuomo no fue rival para la amplia coalición de Mamdani, según un experto

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 25 de junio, 2025

Los votantes judíos ortodoxos apoyaron al ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo por un asombroso margen de 8 a 1, pero eso no fue suficiente para impedir que el representante estatal anti-israelí Zohran Mamdani lograra una victoria decisiva en las primarias demócratas para alcalde de Nueva York, según el analista político Henry Olsen.

"Lo que está bastante claro es que Mamdani formó una coalición étnica y de clase muy amplia, ganando votos en zonas hispanas, ganando votos en zonas asiáticas, ganando votos en zonas de ingresos moderados a altos en Manhattan y en Brooklyn", dijo a JNS Henry Olsen, investigador principal del Centro de Ética y Políticas Públicas.

"Fue una victoria generalizada", dijo Olsen.

El mayor apoyo de Cuomo provino de la comunidad judía ortodoxa, pero su incapacidad para expandirse más allá de esa base en última instancia le costó la carrera, según Olsen.

"No le fue bien en las comunidades judías reformistas", dijo Olsen. "Le fue bien, pero no abrumadoramente bien, en las zonas negras, y le fue extremadamente bien entre la gente rica que vive cerca de Central Park, lo que debería decir algo sobre quién se opone al socialismo democrático en el Partido Demócrata".

Olsen dijo a JNS que las comunidades judías no ortodoxas dividieron sus votos entre varios candidatos a las primarias.

"Si nos fijamos en ciertas zonas, como el Upper East Side, cuanto más cerca de Central Park, mejor le fue a Cuomo", dijo Olsen. "Pero en el Upper West Side, fue más bien una división a tres bandas entre Lander, Mamdani y Cuomo". (Brad Lander, el interventor de la ciudad, que es judío, apoyó a Mamdani y recomendó a sus partidarios que clasificaran a Mamdani como segunda opción en la votación por orden de preferencia).

Olsten dijo a JNS que el barrio Tribeca de Manhattan se decantó por Mamdani.

"La única manera de interpretar esos resultados es que los judíos seculares y reformistas dividieron sus votos, a diferencia de la comunidad ortodoxa, que apoyó abrumadoramente a Cuomo por un margen de 8 a 1", dijo.

La retórica antiisraelí de Mamdani, incluida su negativa a denunciar la expresión "globalizar la intifada", no repelió a los votantes judíos laicos y reformistas, según Olsen.

"Creo que cualquiera que quiera ganar esta campaña contra Madani tiene que preguntarse por qué esto no conmovió a los judíos laicos o reformistas, mientras que claramente sí lo hizo a los ortodoxos", afirmó.

El camino de Mamdani hacia la alcaldía no está ni mucho menos garantizado, dada la dinámica de las elecciones generales de noviembre, en las que se enfrentará a la oposición del alcalde en funciones Eric Adams, que se presenta como independiente, Cuomo, que quizá se presente como independiente, y el candidato republicano Curtis Sliwa, según Olsen.

Cuomo había dicho anteriormente que se presentaría como candidato independiente, pero tras su victoria del martes por la noche declaró que estaba evaluando sus opciones.

"El reto de Mamdani va a ser convencer a los votantes de fuera de la base de activistas de las primarias demócratas para que le apoyen", dijo Olsen. "Si las elecciones generales se convierten en un mano a mano, los votantes a los que no les gustaba Cuomo pero que tampoco se sienten del todo cómodos con Mamdani podrían estar en juego".

"Si sus oponentes consiguen consolidarse en torno a un único candidato en noviembre, Mamdani tendrá que hacer un tipo de campaña diferente para ganárselos", dijo.

Quien pretenda derrotar a Mamdani "tiene que tomar a los demócratas disidentes y combinarlos con republicanos e independientes", dijo el analista de encuestas.

Olsen dijo a JNS que cree que Cuomo podría abandonar.

"Mucha gente está sugiriendo que, después de su pobre actuación, realmente no hay camino a seguir para él, y que esta elección fue tanto un rechazo a Cuomo como un respaldo a Mamdani", dijo. "Si Cuomo no puede quitar de en medio a Adams, sencillamente no va a ganar".

El alcalde tiene que hacer frente a sus propios escándalos, pero Adams puede estar bien posicionado dada su fuerte base de votantes negros, el apoyo fiable de los votantes judíos ortodoxos y el potencial para atraer votos de la base republicana de la ciudad, según Olsen.

"La clave es conseguir que la comunidad afroamericana, la comunidad judía ortodoxa y los votantes republicanos apoyen a un candidato", afirma. "Si se consigue eso, hay una pequeña posibilidad de ganar".

Olsen dijo a JNS que los datos de las encuestas de las primarias estaban ligeramente equivocados, no porque subestimaran a Cuomo, sino porque subestimaban a Mamdani.

"La debilidad de Cuomo significaba que no podía consolidar a la gente que se sentía incómoda con Mamdani, y cuando la elección se redujo a que la gente del centro eligiera entre un joven y atractivo radical y un viejo que dimitió por un escándalo sexual, la gente eligió la nueva voz en lugar de la vieja voz", dijo.

"Eso es, por supuesto, un problema para alguien como el alcalde Adams, que tiene su propio conjunto de escándalos con los que lidiar, pero en unas elecciones generales, eso puede ser menos problemático si puede contar con el apoyo de los afroamericanos y conseguir a los republicanos, que votarán contra el socialista pase lo que pase", dijo Olsen.

