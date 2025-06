'León en ascenso': la Fuerza Aérea Israelí ataca objetivos militares y nucleares clave en Teherán

Publicado por Charles Bybelezer 20 de junio, 2025

La Fuerza Aérea israelí llevó a cabo una serie de ataques en el centro de Teherán durante la noche del jueves, dirigidos contra infraestructuras militares críticas, incluidos centros de producción de misiles y una instalación vinculada a los esfuerzos de investigación y desarrollo de armas nucleares de Irán.

Más de 60 aviones de combate de la FAI, guiados por información de la Dirección de Inteligencia de las FDI, atacaron docenas de sitios en toda la capital iraní, desplegando aproximadamente 120 municiones guiadas de precisión.

Como parte de su campaña para desbaratar el programa de armas nucleares de Irán, las FDI atacaron la sede en Teherán de la SPND (Organización de Innovación e Investigación Defensivas). La instalación se utiliza para desarrollar tecnologías y armas avanzadas que mejoran las capacidades militares del régimen iraní.

Fundada en 2011 por Mohsen Fakhrizadeh -el arquitecto clave del programa nuclear iraní-, la SPND ha sido un actor central en la innovación defensiva del país, dijeron las FDI.

Además, los militares dijeron que atacaron otro sitio involucrado en la producción de un componente crítico del proyecto de armas nucleares de Irán.

También fueron atacadas varias instalaciones de fabricación de misiles en la zona de Teherán. Entre los objetivos se encontraban plantas de producción de componentes de misiles y sitios responsables de la fabricación de materias primas utilizadas en la fundición de motores de misiles. Según las FDI, estas instalaciones se desarrollaron a lo largo de muchos años y han servido como base industrial clave para el Ministerio de Defensa iraní.

El viernes, el ejército anunció que aviones de combate de la FAI habían atacado sistemas de misiles iraníes e instalaciones de radar en Isfahan y Teherán, que apuntaban a aviones israelíes y estaban diseñados para interrumpir sus operaciones.

Las FDI declararon que estos ataques mejoran la capacidad de la FAI para operar libremente en el espacio aéreo iraní, lo que le permite atacar objetivos militares adicionales en el oeste y centro de Irán.

"Seguimos atacando objetivos en todo Irán de forma continuada. Nuestro objetivo es claro: eliminar la amenaza existencial para el Estado de Israel degradando el programa nuclear y degradando significativamente el conjunto de misiles", declaró el portavoz de las FDI, general de brigada Effie Defrin.

Señaló que las fuerzas israelíes también atacaron el cuartel general de la unidad de Fuerzas Especiales de las Fuerzas de Seguridad Interna de Irán, uno de los cuerpos militares centrales del régimen.

"Nuestros ataques se dirigen a todos los sectores del estamento militar iraní, todos los cuales representan una amenaza para el Estado de Israel", declaró Defrin. "Nuestras acciones hablan más alto que las palabras: Los que actúan contra nosotros están pagando un alto precio".

Defrin dijo que las FDI también llevaron a cabo amplios ataques contra sistemas de misiles tierra-aire que habían sido posicionados para apuntar a aviones israelíes.

"Cada uno de estos ataques refuerza nuestra superioridad aérea sobre los cielos iraníes y amplía nuestra libertad de acción de cara al futuro", dijo.

Por último, subrayó que los pilotos de la FAI -tanto reservistas como en servicio activo-, junto con el personal técnico de tierra, están operando las veinticuatro horas del día para apoyar la misión.

Mientras tanto, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó el viernes de que los ataques israelíes causaron daños a infraestructuras clave en la instalación iraní de investigación de agua pesada de Khondab, incluida la unidad de destilación del lugar.

"No estaba operativa y no contenía material nuclear, por lo que no hubo efectos radiológicos", dijo el OIEA.

El jueves, 40 aviones de combate de la FAI atacaron decenas de objetivos nucleares y militares en todo Irán, incluido el reactor cercano a Arak.

El ataque al reactor tuvo como objetivo la estructura de sellado del núcleo, un elemento clave en la producción de plutonio. La incursión de la IAF tenía por objeto impedir el uso del reactor para el desarrollo de armas nucleares, dijo el ejército.

En otro ataque, la IAF atacó un centro de desarrollo de armas nucleares cerca de Natanz. La instalación albergaba equipos especializados y proyectos destinados a acelerar el programa nuclear iraní, según las FDI.

Se llevaron a cabo ataques adicionales contra infraestructuras de producción militar, incluidas fábricas de materias primas y componentes para el ensamblaje de misiles balísticos, así como emplazamientos implicados en el desarrollo de sistemas de defensa antiaérea.

La aviación israelí también neutralizó baterías de defensa antiaérea, instalaciones de almacenamiento de misiles tierra-tierra, sistemas de detección por radar y otros equipos de vigilancia operados por el régimen iraní.

© JNS