Irán necesita un cambio de régimen, pero ese no puede ser el objetivo

19 de junio, 2025

Son tiempos difíciles para los apologistas del despótico régimen islamista que sigue gobernando Irán. La noción de que Teherán era el "caballo fuerte" de Oriente Medio, cuyos aliados terroristas y programa nuclear podían amenazar la destrucción de Israel e intimidar a los Estados árabes moderados para que se sometieran mientras mantenía su férreo control del poder despótico en casa, ha sido demolida.

La cuestión de si el Gobierno de Irán caerá y qué podría sustituirlo aún está lejos de resolverse. Si el objetivo último de la política israelí (y estadounidense) hacia Irán en las próximas semanas y meses es deshacerse de los ayatolás y sus tropas de choque del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), entonces la cuestión de cómo se va a lograr el cambio de régimen en Teherán y lo que constituiría no puede ser ignorada por aquellos que están, con razón, a favor de tal resultado.

Un Gobierno indefendible



Plantear estas cuestiones no es oponerse a la idea de que la tiranía islamista que ha gobernado Irán desde la caída del shah en 1979 debe ser arrojada al montón de cenizas de la historia. Siempre ha sido cuestionable la supervivencia indefinida de un Gobierno que oprime a su propio pueblo con el mismo fervor revolucionario y las mismas ideas islamistas medievales que pretende imponer al resto de Oriente Medio y del mundo.

Mucho antes de que los aviones y drones de la Fuerza Aérea israelí comenzaran a hacer llover destrucción sobre los activos militares, nucleares y económicos del régimen, los signos de descontento entre el pueblo iraní respecto a sus amos teocráticos habían sido evidentes. Un movimiento de protesta masivo en 2009 fue aplastado, al igual que las posteriores expresiones de disidencia, algo que se vio facilitado por la indiferencia del expresidente Barack Obama, que siguió su relativo silencio sobre el destino del pueblo iraní con una política de apaciguamiento de sus opresores.

Pero ahora que Estados Unidos se ha alineado detrás de los esfuerzos militares de Israel para garantizar que Teherán no pueda conseguir un arma de destrucción masiva y ha amenazado con una posible implicación en esa campaña si el régimen no "renuncia" a su insistencia en conservar su programa nuclear, el debate sobre cómo podría ser un Irán post-islamista se ha convertido en una necesidad. Incluso mientras la gente decente de todo el mundo aplaude la posibilidad de la caída del Gobierno iraní, es justo preguntarse qué están pensando Jerusalén y Washington sobre el tema, si es que están pensando algo, y qué podrían hacer para lograr ese fin. También es posible argumentar que, por mucho que la actual campaña para despojar a Irán de su capacidad de dañar a otras naciones esté justificada, la cuestión de la sustitución de su Gobierno no debería ser un objetivo de guerra para Israel o Estados Unidos.

Declive y caída tras el 7 de Octubre



El debate sobre el cambio de régimen en Irán no ha sido posible gracias a las acciones israelíes o estadounidenses, sino a la arrogancia e imprudencia del Gobierno islamista.

Desde que fomentó una guerra de múltiples frentes el 7 de octubre de 2023, cuando un Hamás liderado por árabes palestinos asaltó las comunidades del sur de Israel, los supuestos en los que se basaba el mantenimiento del régimen en el poder han saltado por los aires. Sus aliados en Gaza, Líbano y Siria han sido esencialmente demolidos. Y su capacidad para defender su propio territorio ha quedado expuesta como un mito por la magistral decapitación israelí de su cúpula militar, terrorista y científica, además del daño masivo causado a su infraestructura nuclear.

Los atentados del 7 de Octubre sólo fueron posibles por la forma en que el acuerdo nuclear iraní de 2015 había empoderado y enriquecido a los islamistas. Por espantosas que fueran las atrocidades cometidas ese día, la guerra que Hamás inició ha llevado al desastre a los terroristas y a sus patrocinadores respaldados por Irán. Al dejar claro que Israel no podía seguir tolerando un Estado terrorista en su frontera, puso en marcha una serie de acontecimientos que han resultado desastrosos para Irán.

En 2024, los auxiliares de Hezbolá de Teherán en Líbano sufrieron una derrota decisiva a manos de Israel. La decapitación de la cúpula del grupo terrorista y la derrota de sus fuerzas eliminaron esencialmente la opción a prueba de fallos de Irán, en la que durante mucho tiempo se supuso que podría disuadir al Estado judío de atacar las instalaciones nucleares iraníes. A ello siguió la caída del despótico régimen sirio de Bashar Assad, principal aliado de Teherán, que le proporcionaba, junto con sus amigos chiíes de Irak, un puente terrestre hacia el mar Mediterráneo.

Además, la creencia de que Estados Unidos siempre impediría a Israel atacar el programa nuclear iraní por temor a represalias también ha resultado ser errónea. Mientras que las Administraciones anteriores habían apaciguado una y otra vez a los iraníes y vetado la acción israelí para eliminar la amenaza existencial que suponían las ambiciones nucleares del régimen, el presidente Donald Trump ha hecho lo contrario.

Había dado a los iraníes una última oportunidad para negociar el fin de su amenaza nuclear; sin embargo, creyendo que el enviado del presidente para Oriente Medio, Steve Witkoff, trabajaba para un apaciguador como Obama o el expresidente Joe Biden, los líderes de Teherán se equivocaron al asumir que podían negociar mejor y esperar su momento con los estadounidenses mientras aseguraban la inacción israelí.

Fue un error fatal.

Trump no impidió que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu cumpliera sus promesas de que no permitiría que Irán consiguiera una bomba. Y luego, tras algunas vacilaciones iniciales, no sólo ha alabado los esfuerzos de Israel, sino que ha dejado claro que no iba a dejarse embaucar en nuevas negociaciones que permitieran a los iraníes aferrarse a su programa nuclear. A continuación, pidió su "rendición incondicional".

Por si fuera poco, el presidente también denunció al expresentador de Fox News Tucker Carlson, líder de la facción proiraní y antiisraelí de la derecha, como "chiflado" por no entender que su América Primero nunca toleraría un Irán con armas nucleares ni abandonaría a Israel, como desea la antisemita derecha woke, unida a la izquierda progresista del Partido Demócrata.

¿Qué pasará después?



No sabemos qué pasará después en la guerra contra Irán ni qué hará Trump. Es posible que espere que la mera amenaza de que bombarderos estadounidenses B-2 utilicen municiones rompebúnkeres para convertir en escombros el reducto nuclear iraní de la montaña de Fordow sea suficiente para presionar a Irán para que se retire y acepte la entrega de sus activos nucleares.

Sin embargo, todo lo que sabemos sobre el régimen islamista y su ideología -arraigada en su concepción del Islam como una guerra interminable contra los no musulmanes de Occidente- impedirá que eso ocurra.

Eso podría significar el tipo de ruptura que podría llevar a la caída del Gobierno. Y eso es algo que muchos en Occidente, incluidos los exiliados iraníes que abandonaron el país después de que se convirtiera en una pesadilla teocrática, han anhelado. Pero es necesaria una dosis de escepticismo sobre ese escenario tan deseado.

Es una regla de hierro de la historia que las tiranías caen cuando pierden las guerras o se vuelven demasiado débiles para sostenerse. Otro requisito es que esos regímenes hayan perdido no sólo la creencia en su ideología gobernante, sino también la voluntad de derramar sangre para sostenerla.

Así ocurrió con el antiguo régimen de la Francia prerrevolucionaria en 1789 y con los dirigentes comunistas de la Unión Soviética tras la caída del Muro de Berlín en 1989. Lo mismo podría decirse del Gobierno iraní del sha Mohamed Reza Pahlavi en 1979, cuando fue derrocado y sustituido por los islamistas seguidores del ayatolá Ruholá Jomeini y su sucesor, el ayatolá Alí Jamenei, que a sus 86 años sigue gobernando en Teherán.

Puede que el fervor islamista de 1979 haya desaparecido, junto con la fe en el régimen. Pero las fuerzas que lo respaldan, principalmente la IRGC, siguen siendo inmensas, y no hay indicios de que vayan a dejar que sus oponentes internos ganen sin luchar. Las finanzas y la supervivencia de un gran número de agentes y aliados del Gobierno dependen de la permanencia del régimen en el poder.

El Gobierno iraní podrá ser un desastre, aunque su caída podría ser cuestión de ilusiones. Es igual de probable que pueda explotar el hecho de que la mayoría de sus ciudadanos resienten el ataque a su país y están demasiado comprometidos con ideas islamistas, antisemitas y creencias antioccidentales, como para rendirse ante él.

Dado que una invasión real de Irán por parte de Israel o Estados Unidos -en contraposición a los ataques selectivos contra objetivos nucleares, militares o económicos- es probablemente imposible y, además, una idea dudosa, la única forma de que se produzca un cambio de régimen es desde dentro.

Tampoco debemos contar con que el pueblo iraní se levante en rebelión.

El único logro de los teócratas es que no hay pruebas de que exista una oposición política coherente o eficaz dentro de Irán. También es cierto que, en contra de las esperanzas de muchos en Occidente y de los exiliados iraníes, tras 46 años de adoctrinamiento islamista, la suposición de que la mayoría de los iraníes anhelan un Gobierno laico y democrático puede ser una ilusión.

¿Revivir la monarquía?



Muchas personas bienintencionadas cuentan con que los iraníes acojan con agrado un retorno de la dinastía Pahlavi en la forma del hijo del último sha, el príncipe heredero Reza Pahlavi. Se ha convertido en el favorito de algunos estadounidenses, y especialmente de la comunidad judía, por su defensa del fin de la tiranía islamista y buenas relaciones con Israel y los judíos. Una de sus hijas incluso se casó recientemente con un judío estadounidense.

El príncipe dice muchas cosas que son fáciles de apoyar. Y sin duda es preferible a la actual banda de teócratas, terroristas del IRGC y cleptócratas. Pero por mucho que algunos lo deseen, la creencia de que el pueblo iraní anhela el retorno de la monarquía o del hijo de un hombre que fue un tirano represor -aunque no tan malo como sus sucesores islamistas- parece infundada. El príncipe ha pasado la mayor parte de su vida en el exilio, viviendo de la caridad de sus seguidores, y puede que no sea el líder modelo que sus admiradores suponen que es. Su aparente apoyo al ataque israelí también podría ser un problema, ya que es posible que sus compatriotas no vean con buenos ojos a alguien que vitoreó la destrucción de un programa nuclear que muchos iraníes pueden ver como una expresión de patriotismo iraní, por muy insensata que sea esa creencia.

¿Ayudaría o perjudicaría el apoyo occidental a las fuerzas contrarias al régimen, suponiendo que alguna pudiera realmente organizar una rebelión eficaz o sustituir a los ayatolás si éstos se derrumbaran? Hay argumentos a favor y en contra.

Sin embargo, de lo que deberían darse cuenta incluso los más entusiastas de la sustitución del Gobierno de Teherán es de que es igual de probable que lo que suceda al régimen actual sea también muy malo para Israel, Occidente y el pueblo iraní.

Como aprendió el mundo tras el derrocamiento del régimen de Sadam Husein en Irak -algo que era bueno en sí mismo-, las consecuencias imprevistas de tal acontecimiento pueden ser aún peores. El colapso de Irak en una guerra civil y el empoderamiento de Irán fueron posiblemente peores o tan malos como podría haber sido la supervivencia de Sadam. Es una lección que Trump ha asimilado correctamente. Quienes aplauden la idea de repetir ese error en Teherán deberían hacer lo mismo.

Es posible argumentar que nada podría ser peor que un régimen de fanáticos religiosos milenaristas empeñados en el asesinato masivo de judíos, adquiriendo un arma nuclear. Pero quizá Washington y Jerusalén deberían poner sus miras en ese objetivo limitado, en lugar de aspirar a instalar un Gobierno prooccidental o menos horrible en Teherán.

No a la construcción nacional



Pero en lugar de contar con acabar definitivamente con el conflicto en un futuro próximo, quienes entienden la necesidad de detener la amenaza nuclear iraní deberían estar dispuestos a conformarse con algo menos que un cambio de régimen.

Es cierto que, a largo plazo, la existencia de un Gobierno islamista en Irán significa que estará atrapado en un conflicto de larga duración con el Estado judío que desea destruir y con Occidente, al que desprecia.

Sin embargo, es poco probable que un Irán que es un caso perdido económico y sigue siendo objeto de sanciones internacionales pueda permitirse reparar o reemplazar el daño que Israel ya ha hecho a sus instalaciones nucleares. El lanzamiento de algunas bombas antibúnker estadounidenses bien situadas sobre Fordow también podría posponer una bomba iraní en un futuro previsible. Mientras Estados Unidos deje claro a otros regímenes nucleares, como China, Rusia y Corea del Norte, que no tolerará que ayuden a Irán a conseguir un arma, podría ser posible un final satisfactorio de la actual campaña sin que esta implique a Estados Unidos o Israel en la dudosa búsqueda de un Gobierno amigo en Teherán.

Carlson y otros que odian a Israel están irremediablemente fuera de contacto con la realidad de Oriente Medio y siguen presentando argumentos desquiciados pidiendo más apaciguamiento de teócratas fanáticos que odian a Estados Unidos y Occidente. No se les debe seguir tratando como si tuvieran alguna influencia sobre Trump o cualquier otra persona importante en la toma de decisiones. Israel y Estados Unidos están llevando a cabo, con razón, una campaña justificada para garantizar que la capacidad de Teherán de infligir sufrimiento a otros países sea limitada. Pero la voluntad de ponderar las posibles consecuencias imprevistas de una guerra por el cambio de régimen es algo que los responsables de la toma de decisiones en Jerusalén y Washington deben tener en cuenta.

El objetivo parece claro: destruir las instalaciones nucleares y el poder militar de Irán. Pero la construcción de una nación no debería estar sobre la mesa. Es el pueblo iraní el que debe liberarse, no Israel ni Estados Unidos. Las fantasías sobre un Irán laico y democrático presidido por un monarca amistoso son agradables de contemplar, pero no pueden confundirse con opciones políticas serias.

© JNS