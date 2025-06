Cristianos conservadores estadounidenses instan a Trump a respaldar un cambio de régimen en Irán

Publicado por Etgar Lefkovits 18 de junio, 2025

Un grupo de destacados líderes evangélicos conservadores estadounidenses instó elste martes al presidente Donald Trump a impedir que Irán adquiera armas nucleares "por todos los medios necesarios" y a ayudar al pueblo iraní en sus esfuerzos hacia un cambio de régimen.

La medida se produce mientras el líder estadounidense sopesa implicarse en la acción militar de Israel contra Irán mediante el despliegue de bombarderos furtivos B-2 para lanzar su bomba de 30.000 libras (unos 13.600 kilogramos) que rompa búnkeres y penetre en el emplazamiento nuclear iraní de Fordow, construido a gran profundidad bajo tierra.

"El régimen que gobierna Irán hoy es una teocracia ilegítima que oprime a su propio pueblo y amenaza a cristianos, judíos y otros creyentes en todo Oriente Medio", dijo Sam Brownback, exsenador republicano y gobernador de Kansas, y actualmente embajador de la Change Iran Coalition (Coalición para el Cambio en Irán), que inició la campaña pública. "Esta dictadura autoritaria niega los derechos humanos básicos a los iraníes y es el principal Estado del mundo patrocinador del terrorismo", agregó.

La Coalición afirmó que "se acabó el tiempo de las medias tintas", e instó directamente a Estados Unidos a trabajar por un cambio de régimen, y a impedir que la República Islámica consiga un arma nuclear "por todos los medios necesarios".

"Pedimos a nuestros líderes electos que tomen medidas audaces ahora, antes de que sea demasiado tarde", manifestó el grupo.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha dicho que Israel no intenta derrocar al Gobierno iraní. Añadió, sin embargo, que no le sorprendería que eso ocurriera como resultado de los continuos ataques aéreos israelíes desde el 13 de junio, ya que la República Islámica parece muy débil.

"América no debe repetir los errores del pasado -cuando no apoyamos al Movimiento Verde de Irán y permanecimos en gran medida en silencio durante los levantamientos liderados por mujeres", declaró Susan Michael, directora de American Christian Leaders for Israel (Líderes Cristianos Estadounidenses por Israel), una alianza de más de 3.000 referentes de la población cristiana estadounidense que representan a decenas de millones de cristianos que apoyan a Israel en Estados Unidos. Es signataria del llamamiento a la acción.

La medida pretende servir de contrapeso a las voces aislacionistas dentro del Partido Republicano que se han opuesto firmemente a la participación estadounidense en guerras extranjeras.

"Los cristianos de todo Estados Unidos, que forman la columna vertebral del Partido Republicano, se están uniendo para pedir al presidente Trump que apoye a Israel y se una a la carga contra la amenaza nuclear iraní", sostuvo Josh Reinstein, presidente de la Israel Allies Foundation (Fundación de Aliados de Israel), con sede en Washington, D.C., que encabeza la diplomacia basada en la fe.

"Este podría ser el mejor momento del presidente Trump, un momento para hacer historia uniendo fuerzas con Israel y finalmente poniendo fin al mayor peligro que enfrenta el mundo libre hoy en día", afirmó.

Jamenei: "No seremos misericordiosos con los sionistas"

El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, instó el miércoles a actuar con fuerza contra el Estado judío, incluso mientras la Fuerza Aérea israelí seguía operando libremente sobre los cielos de Teherán y diezmaban la jerarquía militar de la ciudad.



"Debemos actuar con fuerza contra la entidad terrorista sionista. No seremos misericordiosos con los sionistas,", escribió Jamenei en un post en hebreo en X.

