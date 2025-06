La facción antiisraelí y proiraní de la derecha perdió a Trump

16 de junio, 2025

¿Quién está perdiendo más en los exitosos ataques a Irán por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)? A la cabeza de la lista está, obviamente, el propio régimen islamista. Ha visto afectada su infraestructura terrorista, representada por el liderazgo de la Guardia Revolucionaria Islámica, así como lo que queda de su capacidad militar. Y, por supuesto, ha sufrido daños significativos en sus instalaciones nucleares, además de en su industria del petróleo y el gas, que es la base de la ya frágil economía de su Gobierno despótico.

Aún no sabemos qué significará todo esto para el futuro del régimen teocrático que mantiene el poder desde que se hizo con el país en 1979. Y aún no está nada claro si la credibilidad perdida por la forma en que la Fuerza Aérea israelí ha podido operar libremente, destruyendo los bienes y a los líderes del Gobierno, será suficiente para sacudirse su control tiránico sobre una nación que necesita desesperadamente reemplazarlos.

El otro gran perdedor en esta lucha es una facción de la derecha woke del movimiento conservador en Estados Unidos que se opone a Israel y se ha opuesto fervientemente a cualquier acción para impedir que Irán obtenga armas nucleares. Más concretamente, este grupo de presentadores de tertulias, influencers de derecha y gurús de las redes sociales que no pueden mencionar a Israel sin traicionar sus tendencias antisemitas ha perdido al presidente Donald Trump.

O para ser más precisos, nunca lo han tenido.

Como dijo Trump en una entrevista en 'The Atlantic', él es quien decide cómo definir 'America First', no Carlson y los trolls a los que da plataforma o a los que complace a través de Internet Jonathan S. Tobin

El factor Tucker Carlson



La más destacada de estas voces de la derecha es el expresentador de Fox News Tucker Carlson, cuyos programas y publicaciones en la plataforma X llegan a muchos millones de personas. Como he señalado anteriormente, Carlson es inflexible en cuanto a su aversión por Israel y su disposición a apoyar al régimen iraní y a su aliado Qatar.

Pero él es sólo el más conocido y ruidoso de un grupo de personas que han utilizado Internet para crear la impresión de que los votantes de Trump comparten sus puntos de vista sobre política exterior -más específicamente, cuando se trata de Israel e Irán-. Lo que no han entendido es que su debilidad por Teherán -un Gobierno que nunca ha vacilado en su creencia de que Estados Unidos era el "Gran Satán" con el que estaban encerrados en un conflicto perpetuo- no tenía nada que ver con lo que Trump ha bautizado como su política exterior de America First (Estados Unidos Primero).

Como han demostrado sistemáticamente las encuestas, los republicanos y conservadores apoyan abrumadoramente a Israel, incluso cuando los demócratas y la izquierda política lo han abandonado. Sin embargo, Carlson y sus acólitos, imitadores y partidarios de la derecha woke están seguros de que Trump perderá a sus seguidores de MAGA si sigue apoyando a Israel y no sigue una política de apaciguamiento de Irán. Sin embargo, como dijo Trump en una entrevista en The Atlantic, él es quien decide cómo definir America First, no Carlson y los trolls a los que pone en plataforma o busca complacer través de Internet.

Su confusión proviene de su convicción de que la determinación de Trump de no comprometer a Estados Unidos en más guerras fallidas como las de Irak y Afganistán significaba que no tenía interés en apoyar la defensa de Israel o que estaba dispuesto a dejar que una nación como Irán adquiriera la capacidad de intimidar o destruir al Estado judío, así como a aliados árabes como Arabia Saudí.

Es cierto que Trump decidió no unirse al esfuerzo de Israel por decapitar al régimen iraní y sus instalaciones nucleares. Y sus inútiles negociaciones con el régimen canalla para que renunciara a sus ambiciones nucleares, dirigidas por su despistado enviado para Oriente Medio Steve Witkoff, pueden haber dado, tanto a Teherán como a algunos en la extrema derecha estadounidense, la impresión de que en su segundo mandato, Trump canalizaría la política exterior del expresidente Barack Obama.

Las acciones de Trump son lo que importa



Incluso si esas negociaciones no formaran parte de una elaborada treta para adormecer a los iraníes en un sentimiento de complacencia sobre su seguridad y la fortaleza de su posición diplomática, como cree posible Michael Doran del Hudson Institute, la posición de Trump sobre la ofensiva de Israel contra Irán es una grave decepción para los expertos y carteles de la derecha woke.

Los futuros historiadores tendrán que desentrañar el proceso minuto a minuto por el que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu informó a Trump de las intenciones de atacar Irán. Sabemos que el presidente decía públicamente que quería que continuaran las negociaciones, que ya habían llegado a un punto muerto, y que no quería que los israelíes atacaran. Sin embargo, los israelíes siguieron adelante de todos modos.

Algunos críticos de Trump e Israel, tanto en la izquierda como en la derecha, están afirmando que esto ilustra la debilidad de la Administración, así como demuestra que sus fantasías conspirativas sobre los judíos dirigiendo la política exterior estadounidense eran ciertas.

Sin embargo, si hubiera querido, Trump podría haber detenido a los israelíes o, al menos, distanciar a Estados Unidos de la guerra de una manera tangible que habría afectado gravemente el proceso de toma de decisiones de Jerusalén.

Eso es, después de todo, exactamente lo que los presidentes anteriores, incluidos Obama y Joe Biden, habían hecho cuando prohibieron repetidamente a los israelíes golpear a Irán. Podría haber amenazado, como hizo Biden o quienquiera que dirigiera realmente la política exterior de 2021 a 2025, con detener el reabastecimiento de armas y municiones necesarias para luchar contra Hamás en Gaza desde el comienzo de la guerra, que los palestinos y sus patrocinadores iraníes iniciaron con las atrocidades del grupo terrorista palestino en Israel el 7 de octubre de 2023. Trump podría haber amenazado con no ayudar a defender a Israel de los ataques con misiles iraníes. Y podría haber desautorizado públicamente la ofensiva israelí condenándola. Sin embargo, aunque eso es lo que Carlson quería, el presidente no hizo nada de eso.

En lugar de ello, calificó posteriormente los ataques israelíes de "excelentes", dijo al mundo que lo había sabido "todo" de antemano y advirtió de "más cosas por venir" si los iraníes no se sometían.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y otros miembros de la Administración dejaron claro que Washington no participaba en los combates. Pero la continua participación estadounidense en la defensa de Israel contra el lanzamiento indiscriminado de misiles y aviones no tripulados por parte de Irán dirigidos contra civiles en Tel Aviv, Haifa y Jerusalén -judíos, árabes, cristianos y otros- demuestra que los dos aliados siguen cooperando estrechamente en esta lucha contra un enemigo común.

Quiso decir lo que dijo



La cuestión es que Trump hablaba en serio cuando manifestó que no quería embarrar a Estados Unidos en más guerras "eternas" basadas en las dudosas perspectivas de la "construcción nacional" destinada a transformar a los países islámicos en democracias de estilo occidental. También hablaba en serio cuando sostuvo que nunca permitiría que Irán consiguiera un arma nuclear, algo que las políticas de Obama y Biden, alentadas por aliados europeos débiles y facciones nacionales de izquierda y extrema derecha que odian a Israel, habrían garantizado a largo plazo. Trump se cree un gran negociador y pacificador, y su éxito en la negociación de los Acuerdos de Abraham en su primer mandato le da motivos para ello. Sin embargo, tampoco quiere repetir los errores de Obama y Biden al apaciguar a Irán. Su apoyo a los esfuerzos de Israel, acompañado de llamamientos a Teherán para que se reincorpore a sus conversaciones nucleares, es lo contrario de la definición de America First de la multitud antiisraelí.

Partidarios y enemigos de Israel gastan enormes energías tratando de interpretar cada una de sus declaraciones sobre la guerra actual, en las que en un momento vitorea a los israelíes y luego expresa su deseo de que la guerra termine y de que Jerusalén y Teherán lleguen a un acuerdo.

Sería preferible una mayor coherencia en sus comunicaciones. Pero Trump no actúa así. Al igual que con la mayoría de los esfuerzos por controlar su flujo diario de declaraciones y publicaciones en las redes sociales sobre una serie de cuestiones, se trata de una misión imposible. La postura de Trump sobre la guerra contra Irán no es una cuestión de interpretación. Si hubiera estado decidido a detenerla, podría haberlo hecho o imponer sanciones a Israel de tal manera que su continuación fuera difícil, si no imposible.

La idea de que Trump era un aislacionista que traicionaría a Israel -como quieren que haga Estados Unidos los de la izquierda y la 'derecha woke'- ha demostrado ser un sueño antisemita ilusorio Jonathan S. Tobin

A diferencia del establishment progresista de política exterior o de los aliados europeos de Estados Unidos, que no tienen apetito para enfrentarse al principal Estado del mundo patrocinador del terrorismo que se cree inmerso en una guerra eterna islámica para destruir Occidente, Trump entiende que tales amenazas no pueden apaciguarse. Es cierto que preferiría que la política hacia Oriente Medio estuviera en función de acuerdos comerciales y no de crisis de seguridad. Sin embargo, ni comparte la visión de Obama de un acercamiento a Irán en el que sustituiría a Israel y Arabia Saudí como eje de los lazos estadounidenses con la región, ni cree en el cuento de hadas de que los mulás quieren "quedar bien con el mundo", como hizo el 44º presidente.

Si quiere mejorar las relaciones con Irán, ahora es evidente que sólo será bajo sus condiciones, que implicarían concesiones nucleares que Teherán no concederá sin comprometer el propósito básico del régimen de una guerra interminable contra Occidente e Israel.

Quienes esperen que Trump obligue a Israel a contenerse y ponga fin a la guerra antes de tiempo probablemente se sentirán tan decepcionados como quienes, como Carlson, quieren que Washington ponga fin a la alianza con Jerusalén. Como la mayoría de los estadounidenses, Trump quiere un Irán no nuclear y admira el ingenio, la brillantez y la audacia de las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, aunque cree que es un trabajo que los israelíes deben hacer por sí mismos, aunque con la ayuda de Estados Unidos.

La moderación en la resistencia a Irán y la falta de voluntad para comprender la amenaza que supone para Occidente un régimen terrorista es lo que ha llevado al mundo a este punto. El esfuerzo por impedir que Israel logre su objetivo de causar un daño irreparable a los programas nuclear y de misiles balísticos iraníes es la verdadera amenaza para la paz en este momento. La acusación de que Israel "comenzó" este conflicto es una mentira, ya que Irán ha estado fomentando una guerra de siete frentes contra el Estado judío a través de sus representantes terroristas mucho antes de los acontecimientos del 7 de Octubre.

Sea cual fuere el resultado final de esta campaña, la noción de que Trump era un aislacionista que traicionaría a Israel -como los de la izquierda y la derecha quieren que haga Estados Unidos- ha demostrado ser un sueño antisemita ilusorio. Tucker Carlson y su multitud no tuvieron ninguna influencia en las históricas políticas pro-Israel de la primera Administración Trump. Y, para su consternación, están teniendo muy poco impacto en las de la segunda.

© JNS