Esta es la política exterior de MAGA

Qué cansancio con los aislacionistas ladrando sobre la vieja y fracasada política exterior del pasado e insistiendo en que han descubierto el secreto y nuevo camino a seguir: el aislacionismo.

No hay nada nuevo ni bueno en el aislacionismo, que, en una palabra, es apaciguamiento. Es viejo y promueve la guerra, como la Segunda Guerra Mundial. Peor aún, estos cabezas de chorlito ni siquiera saben explicar coherentemente lo que quieren decir. ¿Los has visto en la televisión?

Son demasiado autocomplacientes en su ignorancia para darse cuenta de lo absurdo que suenan. No se ponen de acuerdo entre ellos de qué demonios están hablando.

De hecho, son tan ciegos y engreídos que no ven la nueva política exterior que está teniendo lugar en tiempo real, ¡justo delante de sus ojos! Esa es la mentalidad de los fanáticos ideológicos.

Somos testigos de una política exterior diferente a cualquier otra desde que Reagan-Thatcher-Juan Pablo II derrotaron a la Unión Soviética. No se parece en nada a las recientes políticas fracasadas que hemos visto en Irak, Afganistán y otros lugares.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu están demostrando juntos cómo tratar con un régimen terrorista genocida, cómo usar la diplomacia y el poder militar, cómo usar los servicios de inteligencia y las fuerzas especiales, cómo usar los medios de comunicación y las declaraciones públicas y más, para derrotar al mayor régimen que apoya el terrorismo en el planeta.

Es y ha sido brillante, y si todo va bien, resultará en un Oriente Medio transformado, una expansión de los Acuerdos de Abraham, y un mundo libre de un régimen terrorista nuclear. Están logrando lo que 47 años de políticas anteriores no han conseguido. Esto es algo muy importante. Es un verdadero plan de paz.

Sin embargo, los aislacionistas, como Chatsworth Qatarlson (Tucker Carlson), se vuelven ahora contra nuestro presidente, ya que llevan meses degradando a Netanyahu. Prefieren a gente como el presidente ruso Vladimir Putin, que aparentemente es más MAGA (Make America Great Again) que Trump.

Terminan enredándose como pretzels, en realidad caracterizando al régimen iraní como oprimido y victimizado. Estos réprobos nunca han sido MAGA.

Han tratado de secuestrar un movimiento que nunca crearon, pretender ser sus líderes e influyentes y redefinirlo para acomodarlo a sus propios puntos de vista ideológicos perversos, en la medida en que puedan explicarlos racionalmente. Se han aferrado a un movimiento que no apoyan. De ahí sus dudas a la hora de respaldar a nuestro aliado Israel, o su oposición frontal a él, en su justa guerra de supervivencia contra el régimen terrorista iraní, que beneficia a todo Occidente.

Es un régimen que ha matado y mutilado a estadounidenses, ha intentado asesinar al presidente estadounidense, amenaza a Israel con la aniquilación nuclear, pretende masacrar a millones de israelíes, ha sembrado la muerte y el caos en Líbano, Yemen, Gaza e Irak, y se ha alineado con la China comunista, Corea del Norte y Rusia.

Los aislacionistas nos dicen que oponerse a esto es ser belicista y anti-MAGA. Basta con cerrar los ojos y taparse los oídos. Tampoco parece importarles que atraigan a marxistas,islamistas y antisemitas.

Algunos incluso los promueven y celebran abiertamente. Eso tampoco es MAGA. El presidente Trump es un orgulloso patriota estadounidense. Él desprecia a los intolerantes. Y ha hecho más que ningún presidente de la historia para luchar contra el antisemitismo y el antiamericanismo en nuestro país. No, no son MAGA. Pero ya hemos visto cosas parecidas.

Huckabee: Irán ataca a los estadounidenses en Israel



El embajador de Estados Unidos dor en Israel Mike Huckabee dijo el sábado que Irán no sólo estaba atacando a los israelíes con disparos indiscriminados de cohetes, sino que también amenazaba la vida de cientos de miles deciudadanos estadounidenses que viven en el Estado judío.



"Si oyen decir que Israel no preocupa a EE.UU. recuerden que 700.000 ESTADOUNIDENSES viven en Israel. Eso equivale a un distrito completo de la Cámara de Representantes", tuiteó Huckabee.



"¡Más estadounidenses aquí que en cualquier otro país excepto México! Irán no sólo está atacando a Israel, sino a tus compatriotas estadounidenses que viven aquí", añadió.



Al menos 10 personas murieron durante la noche del sábado en una ola de ataques con misiles iraníes dirigidos contra zonas civiles en todo Israel, según informaron los servicios de emergencia y los medios locales.



Los ataques de la noche del sábado elevaron a 13 el número de civiles israelíes muertos, después de que tres civiles israelíes murieran por misiles balísticos iraníes durante la noche del viernes.