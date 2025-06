"Científicos iraníes desarrollaban en secreto componentes para armas nucleares"

Publicado por Yaakov Lappin 13 de junio, 2025

Siguiendo una directiva del escalafón político de Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron lo que describieron como una ofensiva preventiva, precisa y combinada con el nombre en clave de Operación León Naciente en las primeras horas del viernes, dirigida contra el programa nuclear de Irán y otros objetivos militares en toda la República Islámica, así como, al parecer, contra altos mandos militares iraníes y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria.

Según un funcionario de defensa, la decisión fue firmada por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz, en coordinación con el jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Eyal Zamir, el lunes 9 de junio. Marcó la culminación de años de advertencias y recopilación de inteligencia que, según los oficiales militares, revelaron que el régimen iraní había llegado a un punto sin retorno en su búsqueda de bombas nucleares.

En los últimos meses, la información de inteligencia reunida por Israel contenía pruebas de los esfuerzos del régimen iraní por producir miles de kilogramos de uranio enriquecido, junto con instalaciones subterráneas de enriquecimiento descentralizadas y fortificadas. Esto permitiría al régimen iraní enriquecer uranio a niveles de grado militar y obtener un arma nuclear en un corto período de tiempo, según funcionarios de defensa israelíes.

Además, en los últimos años, y más aún desde el comienzo de la guerra, se han detectado avances concretos en los esfuerzos del régimen iraní por producir componentes armamentísticos adaptados para una bomba nuclear.

Las FDI declararon que el régimen iraní había estado trabajando en un plan secreto para el avance tecnológico de todas las partes del desarrollo de un arma nuclear, en un programa en el que participan científicos nucleares de alto nivel que trabajan en secreto.

"En los últimos meses, este programa se ha acelerado significativamente, acercando al régimen a la obtención de un arma nuclear", declaró el Ejército.

Un oficial militar, al hablar de la operación, detalló la información específica que hizo que el ataque preventivo fuera necesario en este momento.

"Hemos seguido de cerca los acontecimientos en Irán durante años", dijo el oficial. "Recientemente, identificamos que el régimen iraní avanzó significativamente hacia la obtención de un arma nuclear, y su capacidad para actuar de manera concreta contra nosotros", agregó.

Detalló tres componentes críticos de la amenaza que habían convergido. El primero, explicó, era el "detonante nuclear". Y añadió: "El régimen iraní está avanzando hacia la obtención de un arma nuclear". En los últimos meses, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) publicó una serie de informes que detallan una tendencia preocupante del avance del proyecto nuclear iraní que va más allá del uso civil. Ayer, la Junta de Gobernadores del OIEA declaró por primera vez en 20 años que el régimen iraní está violando flagrantemente los acuerdos nucleares".

De manera crucial, el militar reveló por primera vez que esto iba mucho más allá del enriquecimiento. "Estamos exponiendo por primera vez que el régimen iraní ha estado avanzando en un programa secreto para ensamblar un arma nuclear. En el marco de este plan, científicos nucleares y altos funcionarios de Irán han estado trabajando para desarrollar en secreto todos los componentes necesarios para desarrollar un arma nuclear: materiales explosivos, el núcleo (uranio enriquecido) y la fuente de neutrones", declaró.

Una fuente de neutrones es un dispositivo colocado en el núcleo de un arma nuclear que, al detonar, libera una ráfaga de neutrones para iniciar la rápida reacción nuclear en cadena necesaria para una explosión. Según el funcionario, el régimen iraní tomó la decisión de adelantar este montaje secreto, habiendo acumulado ya suficiente material fisible "para 15 bombas nucleares en pocos días".

El segundo componente de la amenaza iraní a Israel, señaló el funcionario, eran los "misiles balísticos". "El régimen iraní tiene miles de misiles balísticos, que planea duplicar, y triplicar, en el entendimiento de que se trata de una amenaza efectiva contra Israel. Estamos hablando de un número de misiles que, incluso sin un arma nuclear, representa una amenaza existencial", expresó.

El tercer componente era el esfuerzo continuo de Irán en la "distribución de armas y armamento a apoderados regionales", con Israel identificando los intentos del régimen de armar a sus apoderados en todo Oriente Medio con munición para ser utilizada contra Israel. Estos elementos, combinados con inteligencia concreta obtenida a lo largo de los años sobre un plan desarrollado por altos funcionarios iraníes con Hezbolá y Hamás para destruir Israel, crearon lo que el funcionario calificó como una amenaza existencial inmediata e inminente.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general de brigada Effie Defrin, declaró el viernes en otro comunicado en inglés que "en los últimos meses, los servicios de inteligencia han demostrado que Irán está más cerca que nunca de obtener un arma nuclear. Esta mañana, las FDI han iniciado ataques preventivos y precisos contra el programa nuclear iraní para impedir que el régimen iraní pueda construir una bomba nuclear en un futuro inmediato. No tenemos elección. Estamos operando contra una amenaza inminente y existencial. No podemos permitir que el régimen iraní obtenga un arma nuclear que supondría un peligro para Israel y el mundo entero".

El militar subrayó que Israel ha advertido repetidamente al mundo sobre la amenaza.

"Hemos advertido al mundo durante muchos años", dijo. Y añadió: "Hemos advertido a nuestros socios en todo el mundo, pública y privadamente hablando sobre el avance de Irán, diciendo que este es un problema global, no solo un problema israelí, si el régimen iraní tiene una bomba nuclear. Y entendemos que si no actuamos ahora, si no operamos ahora, llegaremos a un punto de no retorno".

También abordó la estrategia de doble vía de engaño de Irán. "Entendemos, y nuestra inteligencia nos muestra que Irán está promoviendo este plan nuclear ahora mismo, en los últimos meses, mientras el mundo piensa que está negociando, al mismo tiempo está promoviendo una bomba nuclear. Como he dicho antes, tiene suficiente material enriquecido para 15 bombas nucleares. Está avanzando también en el enriquecimiento, pero también en el grupo de armas. Son dos situaciones que no podemos aceptar. Un régimen que afirmó que su misión es destruirnos con una bomba nuclear y que está llegando en secreto a esa bomba nuclear es algo que no podemos aceptar, y debemos detenerlo", sostuvo.

Al hablar de las alianzas de Israel en materia de seguridad, el funcionario declaró: "Hemos mantenido excelentes relaciones desde el primer día de esta guerra con muchos de nuestros socios. A la cabeza ha estado el Ejército estadounidense, que ha salvado vidas. No es una exageración.... Como siempre, tenemos una gran relación con nuestros socios".

El Comandante del Mando del Frente Doméstico de las FDI, el general de división Rafi Milo, instó al público a prepararse para alertas generalizadas. "Durante esta campaña, prevemos alertas generalizadas. Es crucial que se refugie de la mejor manera posible, ya sea en su domicilio particular o en espacios públicos, preferiblemente en una habitación segura, refugio o espacio protegido aprobado por el Mando del Frente Doméstico. Si no hay espacios protegidos cerca de usted, debe entrar en el sector de escaleras o en una habitación interior", indicó.

Y añadió: "Cada civil debe conocer el espacio más protegido de su zona. Cuando reciba una alerta, debe entrar en el espacio protegido y permanecer allí hasta nuevo aviso. Deben evitar movimientos innecesarios en el exterior y abstenerse de circular por carretera. Nos esperan días difíciles y complicados. Juntos somos fuertes y estamos preparados para defender el Estado de Israel".

En su anuncio inicial, las FDI declararon que "hace poco, decenas de aviones de la FAI [Fuerza Aérea Israelí] completaron la primera etapa que incluyó ataques contra decenas de objetivos militares, incluyendo objetivos nucleares en diferentes áreas de Irán".

El anuncio señala: "Hoy, Irán está más cerca que nunca de obtener un arma nuclear. Las armas de destrucción masiva en manos del régimen iraní son una amenaza existencial para el Estado de Israel y una amenaza significativa para el resto del mundo. El Estado de Israel no permitirá que un régimen cuyo objetivo es destruir el Estado de Israel obtenga armas de destrucción masiva".

La declaración añade que durante "años, el régimen iraní ha estado librando una campaña de terror directa e indirecta contra el Estado de Israel, financiando y dirigiendo actividades terroristas a través de sus apoderados en todo Oriente Medio, mientras avanza hacia la obtención de un arma nuclear".

El régimen iraní está a la cabeza del eje responsable de todos los ataques terroristas contra el Estado de Israel desde el comienzo de la Operación Espadas de Hierro, incluso armando y financiando a la organización terrorista Hamás, responsable de la masacre del 7 de octubre de 2023. Durante la guerra, Irán incluso atacó directamente a Israel en dos ocasiones, disparando cientos de misiles hacia el Estado de Israel".

En un discurso directo a la opinión pública israelí, el Jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, situó la operación en un contexto histórico. "Ciudadanos de Israel, estos son días decisivos, nos encontramos al comienzo de una nueva fase en la operación para asegurar nuestro futuro. Las FDI han iniciado esta noche la operación León Naciente, con el fin de golpear estratégicamente las amenazas del régimen iraní contra el Estado de Israel. Estamos en medio de una campaña histórica como ninguna otra. Se trata de una operación crítica para prevenir una amenaza existencial, por parte de un enemigo que pretende destruirnos", declaró.

Zamir prosiguió: "No podemos permitirnos esperar a otro momento para operar, no tenemos otra opción. Los acontecimientos recientes y pasados de la historia nos han enseñado que cuando el enemigo intenta destruirnos, no debemos mirar para otro lado. Por ello, tenemos que luchar por nuestra existencia; la libertad se da a quienes están dispuestos a luchar por ella".

Y añadió: "Advierto que cualquiera que intente desafiarnos pagará un alto precio. Estamos entrando en esta operación juntos con un objetivo: garantizar un futuro más seguro para el Estado de Israel y sus civiles; con un esfuerzo y una fe unificados, venceremos".

El mayor Estado de la región



Irán, el mayor Estado de Oriente Próximo, tiene una superficie de 1,648,195 kilómetros cuadrados y se encuentra a unos 1.500 kilómetros de Israel.

Tras la Revolución Islámica de 1979 y la instauración del régimen fundamentalista chiíta de los ayatolás en 1980, definió sus misiones fundamentales: defender el régimen e Irán como potencia, cumplir los objetivos ideológicos del sistema interno encargado de mantener el orden en Irán y exportar la revolución y sus objetivos a sus apoderados en todo Oriente Medio.

La dirección política de Irán está encabezada por el Líder Supremo Alí Jamenei e incluye varios organismos: la Oficina del Líder Supremo Jamenei, el Poder Judicial, la Presidencia, los Ministerios del Gobierno y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que es clave.

El Consejo funciona de forma similar al gabinete de seguridad israelí, reuniéndose periódicamente bajo la presidencia y, en ocasiones, bajo la autoridad del líder supremo Jamenei.

Los altos cargos del régimen y los mandos de seguridad residen en Teherán, la capital iraní, donde viven unos 15 millones de personas.

A lo largo de los años, han estallado varias protestas masivas en respuesta a las medidas del régimen iraní, impulsadas sobre todo por la oposición económica y política.

Tras la muerte en 2022 de una joven kurda detenida por llevar indebidamente el hiyab, estallaron protestas contra el régimen en las que participaron miles de manifestantes y que duraron unos cuatro meses, las más largas desde la creación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria.

Como consecuencia de las protestas, murieron 525 civiles y 19.571 fueron detenidos.

El aparato de seguridad iraní



El sistema de seguridad iraní incluye dos Ejércitos: el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) y el Ejército iraní. El IRGC se creó para proteger los intereses del nuevo régimen, después de que, en la década de 1970, el Ejército iraní sirviera al antiguo régimen derrocado.

Al final de la guerra entre Irán e Irak, en 1988, Irán llegó a la conclusión de que existía una clara necesidad de contar con dos #jércitos separados: El Ejército iraní -responsable de la defensa del país- y el IRGC -encargado de promover los intereses y la supervivencia del régimen fundamentalista iraní a nivel nacional y en Oriente Medio mediante el uso de la fuerza contra los opositores al régimen y los países de la región-.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas gestiona y sincroniza las distintas organizaciones de seguridad en tiempos rutinarios. Un organismo denominado Cuartel General de Emergencia dirige las Fuerzas Armadas iraníes durante las emergencias. El sistema de seguridad iraní está subordinado al líder supremo Alí Jamenei.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel mantiene conversaciones de emergencia en medio del ataque a las instalaciones nucleares iraníes

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, mantuvo una serie de llamadas urgentes con sus homólogos durante la noche del jueves, tras la decisión de Jerusalén de lanzar ataques contra las instalaciones nucleares de Irán.



En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores pasó a operaciones de emergencia, activando una sala de situación para coordinarse con las misiones diplomáticas israelíes en todo el mundo.



Decenas de jets israelíes atacaron decenas de objetivos, incluidos emplazamientos militares y nucleares, en Teherán en un ataque "preventivo, preciso y de ofensiva combinada" a primera hora de la mañana del viernes, declararon las Fuerzas de Defensa de Israel.



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que la operación, apodada "León Naciente", se prolongará"durante tantos días como sea necesario para eliminar esta amenaza". Añadió que "hará retroceder la amenaza iraní a la supervivencia misma de Israel".



"Golpeamos el corazón del programa de enriquecimiento nuclear de Irán. Golpeamos el corazón del programa de armamento nuclear de Irán. Apuntamos a la principal instalación de enriquecimiento de Irán en Natanz", dijo Netanyahu. "Apuntamos a los principales científicos nucleares de Irán que trabajan en la bomba iraní. También golpeamos el corazón del programa de misiles balísticos de Irán".

