Trump le aseguró a Netanyahu que la Casa Blanca le envió a Irán una "propuesta razonable"

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 9 de junio, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que Washington "transmitió una propuesta razonable a Irán y que debe recibir una respuesta en los próximos días", según una lectura de la oficina de Netanyahu.

Trump también dijo a Netanyahu que "tiene la intención de celebrar una ronda adicional de conversaciones con Irán durante el fin de semana", según la lectura de la llamada del lunes.

La administración Trump aún no ha leído oficialmente la reunión, pero los periodistas preguntaron a Trump al respecto, según el informe del grupo de la Casa Blanca.

"¿Cómo fue su llamada telefónica con el primer ministro Netanyahu?", preguntó un reportero.

"Muy bien", respondió Trump. "Hablamos de muchas cosas y fue muy bien. Muy fluido. Veremos qué pasa".

"Son buenos negociadores, pero son duros. A veces pueden ser demasiado duros,", dijo Trump a los periodistas. "Ese es el problema. Estamos tratando de llegar a un acuerdo para que no haya destrucción y muerte, y se lo hemos dicho, y yo se lo he dicho."

"Espero que así sea, pero puede que no sea así", dijo. "Pronto lo averiguaremos".

Un reportero le preguntó si Trump tenía algún mensaje para Greta Thunberg y si salió a colación durante su llamada con Netanyahu.

"Es una persona extraña, es una persona joven y enfadada. No sé si es ira de verdad. Es difícil de creer en realidad", dijo Trump, sobre la activista sueca que trató de entrar en Gaza en lo que Israel ha descrito como un "barco selfie."

"Ella es ciertamente diferente. Creo que tiene que ir a una clase de control de la ira,", dijo Trump. "Esa es mi principal recomendación". Preguntado sobre si Thunberg ha sido "secuestrada por Israel", como ella ha afirmado, Trump dijo: "Creo que Israel tiene suficientes problemas como para secuestrar a Greta Thunberg."

En respuesta a otra pregunta sobre la ayuda en Gaza, Trump dijo que la Franja "ahora mismo está en medio de una negociación masivaentre nosotros y Hamás, e Israel e Irán realmente está involucrado."

"Veremos qué va a pasar con Gaza", dijo. "Queremos recuperar a los rehenes".

Trump dijo a los periodistas que la administración tiene una reunión con Irán programada para el jueves, "así que vamos a esperar hasta el jueves."

"Solo están pidiendo cosas que no se pueden hacer. No quieren renunciar a lo que tienen que renunciar. ¿Sabes lo que es eso? Buscan el enriquecimiento. Nosotros no podemos tener enriquecimiento. Queremos justo lo contrario, y hasta ahora, no están ahí", dijo Trump. "Odio decirlo, porque la alternativa es muy, muy nefasta, pero no están ahí".

"Nos han dado su opinión sobre el acuerdo. Les he dicho que no es aceptable", dijo Trump, "yo diría que sí. No sé qué más. Puedo hablar del tiempo, más o menos. Eso es lo principal".

"También hablamos del Líbano", añadió.

Preguntado por Líbano, Trump dijo que el país está "trabajando muy duro".

"Tienen un gran nuevo embajador que puse allí. Un hombre al que conozco muy bien. Es muy inteligente Ni siquiera sabía que era libanés", dijo Trump sobre Michel Issa.

"Le dije: '¿Por qué? ¿Por qué querrías al Líbano?'. Me respondió: 'Nací allí. Me encanta. Me encanta la gente'. Le dije: 'Sabes, es muy peligroso ir al Líbano'", dijo Trump. "Hay embajadas que son maravillosas. Hay algunas que son peligrosas. Le dije: 'Michel'. Michel se llama. Es un él. Un hombre muy elegante. Y le dije: '¿Por qué quieres esto?'. Y él dijo, 'porque amo a mi país y amo a esa gente'".

Trump le dijo a Issa que es un país muy peligroso, dijo el presidente a los periodistas.

"Él dice, 'no me importa'. No es un hombre que haya vivido en peligro. Es un hombre muy exitoso de aquí, y quería ser el embajador a pesar de probablemente una situación muy peligrosa en la que va a entrar", dijo Trump. "Sentí un gran respeto por eso. Él ama a ese país. Lo ama. Nació allí. Ama al país".

©️JNS