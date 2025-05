España pide sanciones para Israel antes de la cumbre mundial

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 25 de mayo, 2025

El ministro de Asuntos Exteriores de España pidió el domingo sanciones contra Israel para forzar el fin de la guerra contra Hamás en Gaza, antes de una cumbre de alto nivel en Madrid que reúne a naciones europeas y árabes críticas con Israel.

"La comunidad internacional debe plantearse sanciones, debemos hacer todo, plantearnos todo para parar esta guerra", dijo José Manuel Albares a France Info, mientras España se preparaba para acoger a 20 países y grandes organismos internacionales. La cumbre pretende impulsar un alto el fuego inmediato y reactivar la solución de los dos Estados.

"La ayuda humanitaria debe entrar en Gaza de forma masiva, sin trabas, de forma neutral, para que no sea Israel quien decida quién puede comer y quién no", dijo Albares. Afirmó que la guerra "ya no tiene ningún objetivo".

El 14 de mayo, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez calificó a Israel de "Estado genocida". Ha impuesto un embargo de armas a Israel y ha reconocido un Estado palestino.

El 16 de mayo, intensificó su campaña militar para desmantelar Hamas en Gaza, que siguió al asalto liderado por Hamás del 7 de octubre. 7 de octubre de 2023, asalto en el que los terroristas asesinaron a unas 1.200 personas y secuestraron a otros 251 rehenes, 57 de los cuales siguen en la Franja, incluidos 34 muertos confirmados por Israel. Los terroristas también sostienen el cuerpo del teniente de las FDI Hadar Goldin, muerto en combate en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 1 de agosto de 2014.

Israel dijo que había matado a más de 20.000 terroristas en Gaza. Las agencias de ayuda advierten de la escasez de alimentos, agua y medicinas, a pesar de las limitadas entregas recientes.

En la conferencia de Madrid participarán representantes de la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica y naciones como Egipto, Jordania, Qatar, Arabia Saudí, Noruega y Irlanda, que ha acusado a Israel de perpetrar un genocidio en Gaza.

